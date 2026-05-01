Još jedna pobjeda Kine nad američkim dolarom: Popustila je i najveća rudarska kompanija na svijetu

Kineski napori da “dedolarizira” svoju trgovinu s ostatkom svijeta zamjenom američkog dolara vlastitom valutom, renminbijem, proširili su se i na robu kojom je dugo dominirao dolar – željeznu rudu.

Pobjeda Kine uslijedila je nakon iscrpljujućeg sedmomjesečnog spora s najvećom svjetskom rudarskom kompanijom, australijskim BHP-om .

Do kraja marta, sva željezna ruda koju je BHP prodavao Kini plaćana je u američkim dolarima. Ali u budućnosti će se manji dio prodavati u renminbijima.

Zamjena dolara renminbijem

Ova promjena predstavlja samo početni korak u širem procesu koji Kina već decenijama pokušava implementirati u svoje aranžmane za kupovinu sirovina iz drugih zemalja.

Potiskivanje dolara u korist renminbija vidljivo je i u trgovini naftom, kao i u povećanju zaduživanja međunarodnih banaka u kineskoj valuti. Prema izvještajima od prošle sedmice, ono je dostiglo rekordne nivoe.

Prema londonskom Financial Timesu, američke banke, predvođene Goldman Sachsom, privukle su kinesko tržište offshore duga zbog niskih kamatnih stopa.

Ovaj preokret se također smatra još jednim primjerom kako investitori i kompanije smanjuju svoju izloženost neizvjesnostima poslovanja sa SAD-om.

Ono što se dogodilo sa željeznom rudom je mali primjer šire promjene na tržištima roba, gdje se većina proizvoda tradicionalno trguje u američkim dolarima. Uprkos tome što je Kina postala najveći svjetski potrošač sirovina.

Kina preuzima kontrolu

Razvoj događaja vezan za željeznu rudu može se povezati s osnivanjem nove kineske agencije za nabavku resursa – China Mineral Resources Group (CMRG). Ona igra centralnu ulogu u većini nabavki za kineske kompanije.

Međutim, BHP je bio odlučan da održi direktne ugovore o prodaji između svoje divizije za rudarstvo željezne rude i kineskih proizvođača čelika.

U nastalom sukobu, CMRG je postepeno povećavao pritisak. Uključujući i zabranu određenih BHP proizvoda, kao što je vrsta rude poznata kao Jimblebar.

Ovaj potez se dogodio početkom aprila. Tada su odlazeći izvršni direktor BHP-a Mike Henry i njegov nasljednik Brandon Craig razgovarali s kineskim zvaničnicima u Pekingu. Sastanak je rezultirao novim sporazumom o prodaji koji uključuje priznavanje kineskog sistema određivanja cijena rude, kao i blago smanjenje cijena.

Druge australijske rudarske kompanije, uključujući Fortescue i Rio Tinto, već dugo prihvataju kineske sisteme određivanja cijena za dio svoje prodaje. BHP-ovo ublažavanje politika poslalo je snažan signal tržištima roba da Kina preuzima kontrolu.

Popust za Kinu

Složeni proces prodaje željezne rude, koja nikada nije ujednačenog kvaliteta, zasniva se na indeksnom sistemu. Uzima se u obzir sadržaj željeza i primjenjuju se popusti za nečistoće koje utiču na kvalitet čelika.

Kina je bila posebno nezadovoljna dugo dominantnim Platts indeksom, koji je dio američke kompanije S&P Global, zahtijevajući da se on zamijeni kineskom mjerom. Pekinški spot indeks cijena željezne rude u lukama.

Prihvatanje kineskog indeksa od strane BHP-a u procesu prodaje željezne rude uključuje dodatni podsticaj za kineske proizvođače čelika – popust od 1,8% na isporučeni materijal.

Kineska novinska agencija Caixin izvijestila je da se sporna ruda Jimblebar sada prodaje po mješovitoj formuli koja uključuje 51% udjela u renminbiju, na osnovu spot indeksa u Pekingu, dok se konačno poravnanje i dalje vrši u američkim dolarima.

Očekuje se da će se veći uvoz kineskih sirovina obračunavati u renminbijima, kako ističu postojeći ugovori.

Tim Tredgold, saradnik Forbesa

