Amerika otkrila „bijelo zlato“: Rezerve litija dovoljne za 328 godina

Litij je svuda oko nas, nalazi se u bateriji uređaja na kojem čitate ovaj tekst, pokreće električna vozila, koristi se u slušalicama, alatima i daljinskim upravljačima. Ukratko, litij pokreće savremeni način života.

Upravo zbog njegove sveprisutnosti, United States Geological Survey proglasio je litij kritičnim mineralom. Iako su Sjedinjene Američke Države i dalje u velikoj mjeri zavisne od uvoza, novo istraživanje pokazuje da se u regiji Apalača nalazi oko 2,3 miliona metričkih tona litij-oksida, što bi moglo zamijeniti čak 328 godina američkog uvoza na nivou iz prošle godine.

Direktor USGS-a Ned Mamula izjavio je da ovo istraživanje potvrđuje kako Apalači sadrže dovoljno litija da pomognu zadovoljiti rastuće potrebe zemlje, što predstavlja ogroman doprinos mineralnoj sigurnosti u trenutku kada globalna potražnja naglo raste.

Potražnja za litijem ubrzano raste jer proizvođači sve više napuštaju tradicionalne baterije i prelaze na litij-ionsku tehnologiju. Očekuje se da će globalni kapacitet proizvodnje litija biti udvostručen do 2029. godine. Iako SAD većinu litij-karbonata uvoze iz zemalja poput Čilea i Argentine, Kina dominira u proizvodnji gotovih litij-ionskih baterija koje pokreću sve, od električnih automobila do mobilnih telefona i laptopa.

Prema podacima Observatory of Economic Complexity, Sjedinjene Države su tokom protekle godine uvezle litij-ionske baterije iz Kine u vrijednosti od gotovo 85 miliona dolara. Ovaj uvoz dodatno poskupljuje zbog carina koje su uvele administracije i Donalda Trumpa i Joea Bidena.

Ogromni potencijal domaćih rezervi

Od procijenjenih 2,3 miliona tona litij-oksida koje bi se mogle ekonomski iskoristiti iz stijena poznatih kao pegmatiti, oko 1,43 miliona tona nalazi se u južnim Apalačima, posebno u Karolinama. Dodatnih oko 900.000 tona nalazi se ispod šumskih područja zapadnog Mainea i New Hampshirea.

Razmjere ovog otkrića su ogromne. Procjenjuje se da bi ta količina litija mogla napajati čak 130 miliona električnih vozila, što je dovoljno da više od trećine stanovništva SAD posjeduje jedno. Također bi bila dovoljna za tri milijarde tableta i laptopa, 500 milijardi mobilnih telefona ili 1,6 miliona baterijskih sistema za električne mreže.

Litij ima ključnu ulogu i u razvoju infrastrukture za umjetnu inteligenciju. Litij-ionske baterije traju dva do tri puta duže od konvencionalnih i brže se pune, što ih čini idealnim za data centre. One služe kao kritični rezervni izvor energije u slučaju nestanka struje. Tehnološki gigant Google prošle godine je objavio da je već instalirao 100 miliona litij-ionskih ćelija u svojim data centrima.

Izazov eksploatacije

Ipak, ključni problem ostaje pristup tim resursima. Prije tri decenije SAD su bile vodeći svjetski proizvođač litija, ali danas proizvodnja znatno zaostaje. Aktivni projekti prerade i eksploatacije litija su malobrojni i često se nalaze izvan područja gdje su otkrivene najveće rezerve.

Država Nevada prednjači po broju projekata i ujedno ima jedini aktivni rudnik litija u zemlji, u Silver Peaku.

Prema podacima Energy Institute, SAD su 2024. proizvele svega 610 metričkih tona litija, što čini tek 0,3 posto svjetske proizvodnje.

Ipak, ulaganja rastu. Ministarstvo energetike odobrilo je grant od 225 miliona dolara za projekat eksploatacije litija u jugozapadnom Arkansasu, koji vode kompanije Standard Lithium i Equinor. Cilj projekta je godišnja proizvodnja od 22.500 tona litij-karbonata pogodnog za baterije.

Ova regija Arkansas procjenjuje se da sadrži oko 1,2 miliona tona litija, što dodatno podstiče interes kompanija za ulaganja u eksploataciju.

Borba za energetsku nezavisnost

USGS smatra da ovo otkriće predstavlja veliku priliku za SAD da ojačaju svoju poziciju u globalnoj utrci za litijem. Kako ističe Mamula, istraživanje naglašava ogroman potencijal za povratak mineralne nezavisnosti Amerike.

U svijetu gdje potražnja za litijem nezaustavljivo raste, kontrola nad ovim resursom postaje ključna geopolitička prednost, a novo otkriće moglo bi značajno promijeniti odnos snaga na globalnom tržištu energije i tehnologije.

