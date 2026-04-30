Vlada FBiH želi vlasništvo nad zeničkom Željezarom, kakva će biti uloga Energoinvesta i šta će biti s radnicima

Federalni ministar energije, industrije i rudarstva Vedran Lakić i direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić, na danas održanom sastanku u Zenici s menadžmentom Nove Željezare, jasno su iznijeli plan Vlade Federacije BiH o potpunom preuzimanju ove kompanije te očuvanju integralne proizvodnje čelika i radnih mjesta.

Sastanku je prisustvovala i savjetnica federalnog premijera Nermina Nikšića, Zeničanka Draženka Subašić, a Vlada FBiH se aktivnije u iznalaženje rješenja za ovu zeničku kompaniju uključila prošle sedmice i nakon što je kompanija krenula u proces zaustavljanja tri ključna departmana za integralnu proizvodnju čelika.

Vlada FBiH ima 8 posto vlasništva, a za nosioca aktivnosti odabran je Energoinvest.

-Mislim da smo napravili jedan hrabar iskorak i rekli da želimo da to spasimo, da želimo da preuzmemo 100-postotno vlasništvo nad Željezarom Zenica te, samim time, poslali i poruku da imamo plan da dovedemo Željezaru Zenica, ali, ne samo Željezaru Zenica, nego još nekoliko firmi u ovom sistemu rada.

Ono o čemu nismo danas, svjesno, komunicirali o vladinom planu. Smatramo da je to i jedna vrsta naše poslovne tajne…Vlada FBiH je svoj stav i kurs zauzela, o 100-postotnom preuzimanju Željezare Zenica te da povede računa o kompletnom ovom sistemu.

Preuzimajući ogroman rizik, za sve posljedice koje se mogu desiti na kompletan sistem industrije. Svjesni smo rizika- kazao je Lakić, koji je najavio kako će, ako i budu prezentirani plan, da će to učiniti pod određenim uslovima. Naredne sedmice bi, dodaje, trebali šire govoriti o svemu.

Smatra kako bi otvaranje stečajnog postupka mogao biti rizik za ovu kompaniju, ali i druge povezane kompanije s NŽZ-a te žele voditi računa o očuvanju radnih mjesta u oba bh. entiteta.

Direktor NŽZ-a Ahmed Hamzić je istakao kako su odluku o gašenju integralne proizvodnje donijeli zbog gubitaka, ali su se opredijelili da nastave rad na poslovima koji donose profit. Tražili su, dodao je, konkretne planove koje Vlada FBiH planira poduzeti u tom preduzeću, a što očekuju da im se prezentira iduće sedmice, javlja FENA.

-Svi daljnji razgovori zasnivat će se na osnovu tih planova…Nikada nismo preferirali da prodamo kompletnu kompaniju. Vlada FBiH je izašla sa tim planom i sada je pitanje da li ćemo se dogovoriti, odnosno mora biti obostrano zadovoljstvo- kazao je direktor NŽZ-a Hamzić.

Direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić podsjetio je da su Energoinvest preuzeli s 230 miliona KM minusa, ali nisu firmu odveli u stečaj niti je Vlada FBiH to dozvolila.

-Podigli smo je i radnici Energoinvesta danas imaju najveće plaće u sektoru. Dakle, Vlada je tu da pravi ambijent, a menadžeri da upravljaju. Očigledno je da imamo različitu viziju, ne dijelimo iste stavove…Ono što je za mene bitno, kao menadžera, je da premijer s resornim ministrima, cjelokupna Vlada FBiH, stoje institucionalno iza nas, da se urade što bolji koraci.

To je osnovna poruka koja da bude danas: Neće se odustati od ove priče! Uvažavamo ljude koji su pokušali da naprave jedan iskorak, usudili se, imali hrabrosti…

Međutim, pošteno je reći, ako ne znate kako ide, dajte nekome ko je spreman da to preuzme i da sačuvamo našu industriju i mjesta- poručio je Ustamujić.

Najavio je kako su spremni preuzeti rizik te da smatra kako i zenička Željezara, uz institucionalnu podršku, ima kapacitet i snagu da ostvari rezultat kako i Energoinvest.

-Mislim da je traženje plana, da se predoči, je dobijanje na vremenu, kojeg mi nemamo iz razloga što svakim danom da stoji ugašena visoka peć, da stoji na stand byu čitav sistem, prave se dodatni troškovi. Željezara Zenica je srce BiH, srce energetskog sistema i svega.

Naše insistiranje i jeste, upravo u tom pravcu, da se što prije riješi. Razumijemo poslovnu odluku; imali su, možda, najbolju namjeru da naprave nešto, a danas razmišljaju o stečaju. Dali su novu odluku, da se ubrza taj stečaj. Nama nije opredjeljenje stečaj- kazao je Ustamujić, koji je podvukao kako ga raduje da priča dobiva podršku i međunarodne zajednice.

Ako ima snage Energoinvest, ima i zenička Željezara, a ovo je prilika, podvlači, da se probudi nacionalna svijest te da se podigne “žila kucavica” te novi proces. Napori i iskazana želja Vlade FBiH da se potpuno preuzme vlasništvo nad kompanijom jasna je poruka te da je nebitna priča da se sadašnjim vlasnicima prezentiraju planovi.

-Vlada je ponudila, pod istim okolnostima pod kojim je kupljena Željezara, da je Vlada i Energoinvest otkupe od trenutnog vlasnika. Čak i eventualna ulaganja, troškove…Sve da pokrijemo, ali da ne dozvolimo stečaj- kazao je Ustamujić, koji je podvukao kako će biti zaštićeni i interesi trenutnog vlasnika.

