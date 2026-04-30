Kraj naftnog jedinstva: Kako izlazak Emirata iz OPEC-a mijenja svjetsku ekonomiju

Formalno povlačenje Ujedinjenih Arapskih Emirata iz OPEC-a i šireg saveza OPEC+, zakazano za 1. maj 2026. godine, najznačajniji je potres u historiji globalnog energetskog kartela. Iako Abu Dabi ovu odluku predstavlja kao suvereni čin usklađen s dugoročnom strateškom vizijom, ona nosi ogromne rizike koji bi mogli redefinisati svjetsku ekonomiju i energetsku sigurnost.

Najveći rizik za UAE bit će tranzicija iz uloge subjekta koji postavlja cijene u subjekt koji pasivno prihvata cijene fragmentiranog tržišta. Decenijama je članstvo u OPEC-u omogućavalo Emiratima da učestvuju u vještačkom određivanju najniže cijene nafte, osiguravajući fiskalnu stabilnost uz minimalnu volatilnost. Izlaskom iz saveza, UAE preuzima puni teret tržišnih nestabilnosti, što može direktno ugroziti vezanost domaće valute dirhema za američki dolar i dugoročnu fiskalnu održivost.

Međunarodni monetarni fond (MMF) je ranije upozorio da bi trajni pad prihoda od nafte I naftnih derivata, u kombinaciji sa sporom diversifikacijom, mogao iscrpiti finansijsko bogatstvo regiona u roku od samo petnaest godina ako bi cijene nafte bilo niže od onih koje je postavio opec. Strategija UAE se zasniva na pretpostavci da će povećanje obima proizvodnje, s ciljem od 5 miliona barela dnevno do 2027. godine, nadoknaditi eroziju cijena. Međutim, ako ovo poveća ponudu do te mjere da izazove cjenovni rat, ubrzano trošenje suverenih fondova (SWF) moglo bi postati neizbježno.

Geopolitičke posljedice: Rivalstvo sa Saudijskom Arabijom

Izlazak iz naftnog kartela nije samo ekonomska, već i geopolitička odluka koja označava raskid jedinstvenog diplomatskog fronta zemalja Zaljeva. UAE rizikuje da postane meta međunarodnih kritika i regionalne odmazde. Najneposrednija prijetnja dolazi od Saudijske Arabije, čije je rivalstvo s Abu Dabijem prešlo iz faze “tinjajućeg” u “ledeno” rivalstvo.

Rijad već gradi takozvani “industrijski zid” s ciljem centralizacije ekonomskih aktivnosti u Saudijskoj Arabiji na račun Dubaija. To uključuje mjere poput odluke da strane kompanije moraju imati regionalna sjedišta u Kraljevini kako žele da učestvuju u vladinim projektima, što direktno pogađa uslužnu ekonomiju Emirata. Postoji opravdan strah da bi Saudijska Arabija mogla uvesti strože carinske kontrole i regulatorne prepreke za robu koja se izvozi preko UAE, što bi moglo koštati emiraćansku ekonomiju milijarde dolara.

Utjecaj na globalne cijene nafte i Evropu

Za ostatak svijeta, a posebno za Evropu, ovaj raskol donosi mješavinu prilika i nestabilnosti. Ovakvim razvojem situacije unija postaje profter odluke emirata da napuste naftni kartel. Bez ograničenja OPEC-ovih kvota, UAE može pregovarati o povoljnijim, dugoročnim bilateralnim ugovorima o snabdijevanju energentima sa Evropom. Štaviše, emiraćanski cjevovod ADCOP omogućava im izvoz nafte koji zaobilazi Hormuški moreuz, što UAE čini pouzdanijim partnerom od ostalih proizvođača iz Zaljeva koji ovise o morskim rutama na granici sa Iranom.

S druge strane, kolaps koordinisanog upravljanja ponudom povećava vjerovatnoću strukturalnog pada cijena nafte. Iako niže cijene pogoduju potrošačima u Evropi i Indiji, one unose ekstremnu nestabilnost u energetski sektor. UAE također gubi diplomatsku zaštitu koju je pružao OPEC protiv američkih anti-monopolskih zakona (NOPEC), što bi ih moglo izložiti pravnim progonima zbog “predatorskog određivanja cijena” ako njihova nezavisna proizvodnja previše uzdrma tržište.

U konačnici, odluka UAE da krene u samostalnu proizvodnju predstavlja monumentalan rizik. Abu Dhabi je uložio sve svoje nade da su niski troškovi eksploatacije i ogromno suvereno bogatstvo dovoljni da preživi volatilnost koju će samo proizvesti. Dok se svijet suočava s energetskom krizom i tranzicijom na zelenu energiju, Emiratima predstoji borba za očuvanje utjecaja koji su nekada imali kao ključni stub globalnog kartela.