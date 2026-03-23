Katar gubi 20 milijardi dolara prihoda od energije

Saad al-Kaabi, glavni izvršni direktor kompanije QatarEnergy, izjavio je u četvrtak za Reuters da je oko 17% katarskih izvoznih LNG kapaciteta onesposobljeno iranskim napadima, što je uzrokovalo procijenjeni gubitak od 20 milijardi dolara godišnje.

Popravke katarskih postrojenja – koja snabdijevaju ExxonMobil, Shell i druge globalne energetske kompanije – smanjit će proizvodnju za oko 12,8 miliona tona LNG-a godišnje u periodu do pet godina, rekao je al-Kaabi.

Odgovor na izraelski napad na Južni Pars

Nekoliko sati nakon što je Iran u srijedu napao katarska postrojenja za prirodni plin kao odgovor na izraelski napad na Južni Pars, iransko plinsko polje koje dijeli s Katarom, Al Thani je na Platformi X napisao: “Nikada nismo bili vaši neprijatelji, ali ono što danas radite je neprihvatljiv i neopravdan čin.”

Al Thani je rekao da iranski napad na katarske objekte “služi” i “postiže” ciljeve Izraela te prijeti da gurne “regiju prema ponoru ludog rata”. Britanski premijer Keir Starmer izdao je u četvrtak zajedničku izjavu sa svojim kolegama iz Francuske, Njemačke, Italije, Holandije i Japana, pozivajući Iran da zaustavi napade na energetska postrojenja i u Hormuškom moreuzu, kroz koji prolazi 20% globalnih zaliha nafte. Lideri su rekli da poremećaj međunarodnog brodarstva i poremećaj globalnih lanaca snabdijevanja energijom “predstavlja prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti”.

Al Thani ima procijenjeno bogatstvo od 4,5 milijardi dolara

Inače, Al Thani ima procijenjeno bogatstvo od 4,5 milijardi dolara zaključno s četvrtkom, što ga čini 912. najbogatijom osobom na svijetu. Bio je premijer Katara od 2007. do 2013. godine, a ministar vanjskih poslova od 1992. do 2013. godine. Al Thani posjeduje oko 4,5% Deutsche Bank putem Paramount Services Holdingsa, njegovog najvećeg javno trgovanog udjela.

Podsjećamo, otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade prošlog mjeseca, Iran je uzvratio napadima na američke saveznike širom Saudijske Arabije, Katara, Kuvajta, Ujedinjenih Arapskih Emirata i drugih zemalja. Ti napadi su bili usmjereni na ključnu energetsku infrastrukturu, što je izazvalo zabrinutost zbog poremećaja na globalnom tržištu energije. Predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu navečer da SAD nisu bile svjesne izraelskih planova za napad na plinsko polje Južni Pars i da neće biti dodatnih napada. Trump je upozorio Iran da će, ako nastavi napadati “vrlo nevina” katarska postrojenja za prirodni plin, SAD “masivno dići u zrak” cijelo plinsko polje Južni Pars “silom i moći kakvu Iran nikada prije nije vidio niti doživio”.

Ty Roush, novinar Forbesa (link originalnog članka)