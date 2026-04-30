Slom prihoda od turizma: Ovaj grad na Bliskom istoku platio je najveću cijenu rata

Rat između Irana i zapadnih saveznika uzdrmao je turizam na Bliskom istoku, a Dubai je među prvima osjetio posljedice. Pad letova i rast cijena goriva brzo su se prelili na hotele, gdje je popunjenost u martu pala na oko trećinu kapaciteta.

Ipak, umjesto krize, hotelijeri vide priliku. Prazne sobe koriste za zatvaranje i temeljite renovacije, često bez javnog povezivanja s ratom, ali uz jasnu logiku tržišta.

Kako objašnjava Philip Wooller, sada je idealan trenutak za ulaganja jer praktično nema međunarodnog turizma.

“Nema gotovo nikakvog međunarodnog turizma, ali se već vide prvi znaci oporavka.” On podsjeća i da je Dubai jedno od najotpornijih tržišta koje se brzo prilagođava krizama.

REUTERS/Stringer

Veliki hoteli poput Burj Al Araba, Armanija i Park Hyatta ulaze u višemjesečne ili višegodišnje renovacije. Cilj više nije samo estetsko osvježenje nego potpuna transformacija.

Alex Sogno naglašava da je ova situacija bitno drugačija od pandemije. “Tada je sve stalo, lanci snabdijevanja su bili prekinuti. Danas oni funkcionišu, pa se projekti mogu realizovati.” Drugim riječima, sada postoji realna mogućnost da se kriza iskoristi za unapređenje.

Sličan stav ima i Piers Schmidt koji upozorava da sama renovacija nije dovoljna.

“Ako samo okrečite hotel i obnovite instalacije, niste završili posao. Renovacija bez nove pozicije na tržištu je samo skupo preuređenje.” Po njemu, problem nije u sposobnosti da se gradi nego u povjerenju gostiju.

Današnji luksuz traži više od izgleda. Alejandra Resa Abad ističe da hoteli moraju pratiti nove standarde: energetsku efikasnost, ESG principe, pametne tehnologije i održivost. “Renovacije danas nisu samo pitanje izgleda nego potpuna transformacija imovine.”

Iako se očekuje oporavak, on neće biti brz. Sogno kaže da će fokus na renovacije sada donijeti prednost kasnije.

REUTERS/Stringer

“Šta je bolji mamac od potpuno obnovljenog hotela koji vas izdvaja od konkurencije?”

U međuvremenu, dio turista bira sigurnije destinacije poput Italije, Španije i Hrvatske. Ipak, stručnjaci su uvjereni da je to privremeno.

Ključno pitanje za budućnost Dubaija, kako zaključuje Schmidt, nije da li će se gosti vratiti nego zašto: “Nije stvar u tome da li će se vratiti, nego šta će ovdje pronaći i ko će postati nakon tog iskustva.”

Rat je usporio turizam, ali je otvorio prostor za duboku transformaciju. Oni koji sada ulože i redefinišu ponudu, mogli bi iz ove krize izaći jači nego ikad.

Please enable JavaScript

