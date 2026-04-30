Uz ove aplikacije možete doći do jeftinijeg goriva u BiH i Evropi

Vlasnik kompanije ATH Invest, Gašper Parte prije nekoliko dana lansirao je aplikaciju za izračunavanje i poređenje troškova točenja goriva Tankaj.si. Kako prenosi Forbes Slovenija, aplikacija je hobi, a na ideju je došao za vrijeme odmora.

„Dok smo bili na odmoru u Hrvatskoj, razgovarali smo o tome gdje se najisplati natočiti gorivo. Došao sam na ideju da pokušam napraviti aplikaciju koristeći umjetnu inteligenciju koja bi pomogla korisniku da pronađe te informacije na određenoj lokaciji“, kazao je Parte.

Praćenje cijena u Sloveniji, Hrvatskoj, Austriji i Italiji

Web stranica, piše Forbes Slovenija, omogućava korisnicima pregled cijena goriva u njihovom području. Podatke crpi iz javno dostupnih baza podataka u Sloveniji, Hrvatskoj, Austriji i Italiji. Također izračunava cijenu rezervoara (korisnik unosi koliko litara želi natočiti), a opcionalno dodaje i cijenu putovanja do pumpe i vrijeme koje bi to trajalo, što omogućava poređenje stvarnih troškova točenja goriva na različitim lokacijama.

U BiH, službena aplikacija Federalnog ministarstva trgovine FMT FBiH Oil Info pruža informacije o trenutnim cijenama goriva u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Cijene dizela, benzina i plina

Aplikacija koja u realnom vremenu preuzima podatke iz eOPC aplikacije, sadrži cijene naftnih derivata na izabranom lokalitetu poredane od najnižih do najviših.

Globalne cijene nafte danas su premašile 120 dolara po barelu. Prema podacima aplikacije FMT cijena dizela danas se na pumpama kreće od 3,29 KM do 3,60 KM, benzina (premium 95) od 2,84 KM do 3,07 KM, Super 98 se kreće od 2,49 KM do 3,25 KM, dok LPG iznosi od 1,26 KM do 1,68 KM.