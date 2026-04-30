Kako rat s Iranom može uzdrmati, pa i prelomiti američku ekonomiju

Pojam „uništenje potražnje“ zvuči grubo, gotovo nasilno, i upravo to i jeste njegova suština. U ekonomiji označava trenutak kada cijene ili nestašice postanu toliko ekstremne i dugotrajne da ljudi počnu trajno mijenjati svoje navike kupovine. Nije riječ o privremenom stezanju kaiša, već o dubokoj promjeni ponašanja koja može preoblikovati čitave sektore, pa i ekonomiju u cjelini.

U kontekstu rata s Iranom, ovaj proces više nije teorija. Poremećaji u snabdijevanju nafte, posebno oko strateški ključnog Hormuškog moreuza, već su izazvali nagli rast cijena goriva u Sjedinjenim Američkim Državama. Taj rast djeluje poput nevidljivog poreza, koji pogađa sve, ali najteže one s najnižim primanjima.

Povjerenje potrošača

Skuplje gorivo brzo „pojede“ plate i povrate poreza. Istovremeno, inflacija raste, rast plata usporava, a povjerenje potrošača opada, što su klasični signali da bi širi ekonomski problemi mogli tek uslijediti. Iako su američki potrošači zasad pokazali određenu otpornost, ekonomisti upozoravaju da vrijeme nije na strani ekonomije, naročito ako blokada pomorskih ruta potraje.

Lančana reakcija koja slijedi može biti razorna, ali i predvidiva. Sve počinje skokom cijena nafte, što povećava troškove za domaćinstva i firme. Više novca odlazi na energiju, manje ostaje za restorane, putovanja, kupovinu automobila ili nekretnina. Kako raste nesigurnost, ljudi počinju odgađati velike kupovine. Automobili, stanovi, renoviranja, sve ide na čekanje.

Poduzeća potom osjećaju pritisak. Smanjena potrošnja i skuplji transport smanjuju profitne marže. Investicije se odgađaju, zapošljavanje usporava, a u konačnici dolazi do otpuštanja radnika. Centralna banka, suočena s inflacijom izazvanom energentima, može dodatno pogoršati situaciju podizanjem kamatnih stopa.

Ako visoke cijene potraju, promjene postaju trajne. Ljudi prelaze na štedljivija vozila ili električne automobile, traže rad od kuće, a kompanije ubrzano uvode automatizaciju kako bi smanjile troškove rada. Drugim riječima, ekonomija se ne vraća na staro, već ulazi u novu fazu.

Problem se ne zaustavlja samo na nafti. Hormuški moreuz je ključna ruta i za druge sirovine. Poremećaji u snabdijevanju đubrivima mogu povećati cijene hrane, nestašice helija mogu usporiti proizvodnju čipova i poskupjeti medicinske usluge, dok problemi s prirodnim gasom i sumporom povećavaju industrijske troškove.

REUTERS/Jim Vondruska

I brzi kraj sukoba ne znači brz oporavak

Iako su se u međuvremenu pojavili znaci stabilizacije, poput blagog pada cijena nafte i povremenih primirja, situacija ostaje krhka. Ekonomija može izbjeći najgori scenario, ali se stvari mogu brzo preokrenuti.

Važno je razumjeti da čak i brzi kraj sukoba ne znači brz oporavak. Energetska proizvodnja ne vraća se preko noći. Potrebni su mjeseci, a ponekad i godine da se sistem vrati na prethodni nivo. Uz to, efekti visokih cijena često kasne, pa se pravi udar na ekonomiju može osjetiti tek nakon određenog vremena.

Najveći teret ovog procesa pada na domaćinstva s najnižim primanjima. Ona već sada smanjuju osnovne troškove, od hrane do zdravstvene zaštite, i odustaju od štednje. Za njih „uništenje potražnje“ nije apstraktan pojam, već svakodnevna realnost koja se ne može lako poništiti.

Ono što nastaje nije povratak na staro stanje, već nova normalnost. U njoj ljudi trajno snižavaju svoj životni standard kako bi se prilagodili višim troškovima. Kako kažu oni koji pamte energetsku krizu iz 1970-ih, cilj više nije napredak, već puko održavanje koraka, i ni to ne uspijeva svima.

Rat, dakle, ne razara samo infrastrukturu i lance snabdijevanja, već i navike, očekivanja i samu strukturu ekonomije. A kada se jednom promijene obrasci potrošnje, povratak na staro postaje mnogo teži nego što se na prvi pogled čini.

Please enable JavaScript

