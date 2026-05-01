Na ivici mira, svijet čeka potez Teherana dok Trump gubi strpljenje

Dok napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ne jenjavaju, krhki prekid vatre visi o koncu, a mogućnost novog sukoba sve je realnija. Vrijeme neumoljivo ističe, petak se nameće kao ključni rok za novi prijedlog mira koji bi preko Pakistana trebao stići iz Teherana, nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio prethodnu verziju.

Diplomatski izvori iz Islamabada tvrde da je dogovor nadohvat ruke, ali da je sada sve na odgovoru Irana. Ipak, dok se čeka reakcija, obje strane pojačavaju retoriku, razmjenjuju prijetnje i političke provokacije, dodatno udaljavajući mogućnost kompromisa.

Trump je jasno poručio da bez odustajanja Irana od nuklearnog programa nema nikakvog sporazuma. S druge strane, novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Khamenei odbacuje takve zahtjeve, naglašavajući da će Iran čuvati svoje nuklearne i raketne kapacitete, te da stranim silama nije mjesto u Perzijski zaljev.

Upravo je nuklearni program ključna tačka sukoba. Washington traži čvrste garancije i ograničenja, dok Teheran insistira na pravu da razvija nuklearnu energiju u mirnodopske svrhe. Ta nepomirljiva razlika drži pregovore u zastoju.

U međuvremenu, čini se da Iran kupuje vrijeme, šaljući nove prijedloge s minimalnim pomacima. Moguće je da računa na politički pritisak unutar SAD-a, posebno zbog rasta cijena goriva, ili na Trumpov eventualni umor od konflikta, piše CNN.

Ipak, Trump paralelno razmatra i oštrije opcije. Američki vojni vrh već ga informiše o potencijalnim novim napadima, ali trenutni fokus je na ekonomskom pritisku. Administracija priprema produženje pomorske blokade iranskih luka, uključujući i dugoročnu kontrolu Hormuški moreuz, jednog od najvažnijih svjetskih naftnih pravaca.

Ova strategija već ima posljedice, globalne cijene nafte rastu, a tržišta strahuju od potpunog sloma pregovora. Iran, s druge strane, sve otvorenije prijeti odgovorom, dok politički vrh ismijava ideju da se zemlja može izolirati s obzirom na njene geografske kapacitete.

Ako do kraja roka ne dođe do pozitivnog odgovora iz Teherana, scenarij je neizvjestan. Ono što je jasno jeste da su obje strane spremne i na povratak sukobu, ukoliko diplomatija definitivno zakaže.

