Musk na suđenju protiv Sama Altmana: „Bio sam budala što sam finansirao OpenAI”

Elon Musk, najbogatija osoba u svijetu, svjedočio je ove sedmice, od utorka do srijede, u svom visokoprofilisanom procesu protiv OpenAI-ja i njegovog milijardera, izvršnog direktora Sama Altmana, rekavši da je bio „budala” što je kompaniji dao milione dolara, optužujući je da je prekršila obećanje da će funkcionisati kao neprofitna organizacija.

Musk, koji je 2015. godine sa Altmanom suosnovao vodeću AI kompaniju, a kasnije je tužio zbog navodnog odustajanja od neprofitne strukture, rekao je u srijedu na svjedočenju da je bio „budala” što je startapu obezbijedio 38 miliona dolara, navodeći da je kompaniji dao „suštinski besplatno finansiranje za stvaranje onoga što će postati kompanija vrijedna 800 milijardi dolara”.

Musk je svjedočenje u srijedu počeo tvrdnjom da OpenAI pokušava da „ima i jare i pare”, jer je navodno pokrenut kao neprofitna organizacija, što mu je, kako je rekao, dalo određenu „moralnu prednost”, da bi potom prešao na profitni model.

Izvršni direktor Tesle rekao je da je „osnovao mnoge profitne tehnološke kompanije i da je to mogao da uradi” i sa OpenAI-jem, za koji je naveo da bi „posjedovao ogroman dio”, ali da je „izabrao da stvori nešto što bi bilo dobrotvorna organizacija”.

Ubrzo nakon što je u srijedu popodne počelo unakrsno ispitivanje, Musk je ušao u napetu raspravu sa advokatom OpenAI-ja Williama Savitta, koji ga je pitao o mejlovima starim deset godina, za koje se tvrdi da pokazuju kako je Mask dovodio u pitanje da li je neprofitna struktura prava za OpenAI. Milijarder je na svjedočenju rekao da advokatova pitanja „nisu jednostavna” i da su „osmišljena da ga prevare”.

Dok je Savitt Muska o njegovoj donaciji od 38 miliona dolara OpenAI-ju, Musk je rekao da je vrijednost njegovih doprinosa, uključujući davanje imena kompaniji i ulaganje svoje „reputacije”, bila mnogo veća, rekavši: „Bez mene, OpenAI ne bi postojao”, povisivši glas, prenio je CNBC.

Zašto je Musk tužio OpenAI?

Musk je 2024. godine podnio tužbu protiv OpenAI-ja, imenujući kao tužene i suosnivače Sama Altmana i Grega Brockmana, kao i Microsoft, investitora OpenAI-ja. Suština Muskove tužbe je tvrdnja da je OpenAI odustao od obećanja da će djelovati kao neprofitna organizacija koja razvija tehnologiju u korist čovječanstva, kako bi postao profitna korporacija usmjerena na maksimizaciju profita.

Musk je prvog dana svjedočenja, u utorak, rekao da je njegova tužba „zapravo veoma jednostavna”, navodeći da „nije u redu ukrasti dobrotvornu organizaciju”. Teslin milijarder traži oštre kazne: 150 milijardi dolara odštete, za koju je zatražio da bude isplaćena dobrotvornom ogranku OpenAI-ja, kao i smjenu Altmana i Brockmana sa rukovodećih funkcija i vraćanje OpenAI-ja na neprofitnu strukturu.

Sudija je prošle sedmice odbacio Muskove tvrdnje o prevari protiv Altmana i OpenAI-ja, ali je dozvolio da optužbe za kršenje dobrotvornog povjerenja i neosnovano bogaćenje idu na suđenje.

Druga strana

Advokati OpenAI-ja optužili su Muska, koji je izvršni direktor sopstvene AI kompanije xAI, da ga „pokreće ljubomora”. Savitt je u uvodnoj riječi u utorak rekao da je OpenAI „imao smjelosti da nastavi i uspije bez” Muska, te da se „gospodinu Musku to nije dopalo”.

Savittje rekao da je Musk podnio tužbu jer „nije dobio ono što je želio u OpenAI-ju”, optužujući ga da je zapravo želio da OpenAI postane profitna kompanija i da je odustao od navodnog obećanja da će kompaniji obezbijediti milijardu dolara finansiranja kada je postalo jasno da neće imati „punu kontrolu” nad OpenAI-jem.

Forbsova procjena

Musk je najbogatija osoba u svijetu, sa procijenjenim bogatstvom od 775 milijardi dolara u srijedu popodne. Posjeduje oko 12 posto Tesle i 40 posto SpaceX-a, kompanija koje je suosnovao, a takođe je suosnivač kompanije za umjetnu inteligenciju xAI. Musk je ranije ove godine postao prva osoba čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara.

Altman je, prema procjenama, vrijedan 3,4 milijarde dolara. On nema vlasnički udio u OpenAI-ju, a veliki dio bogatstva potiče iz ulaganja u kompanije, uključujući Stripe i Reddit.

Conor Murray, Forbes

Key Moments In Elon Musk’s Trial Against Sam Altman: ‘I Was A Fool’ To Fund OpenAI