Ova maska za iPhone je idealna za selfije

Selfix je maskica za iPhone 17 sa 1,6-inčnim OLED ekranom na poleđini.

Kao neko ko često posjećuje takozvane “trendovske” kafiće u azijskim gradovima, često viđam ljude – uglavnom generaciju Z – kako stavljaju svoje iPhone telefone na stativ kako bi se sami fotografisali. Većina njih koristi prednju (selfie) kameru jer mogu koristiti ekran iPhonea da vide tačno šta snimaju ili fotografišu.

Međutim, prednja kamera iPhonea, kao i kod gotovo svih pametnih telefona, znatno je slabija od zadnje kamere kada je u pitanju hardver. Manji senzori, sporiji otvor blende. Stoga, ako želite najbolji mogući video ili fotografije, trebali biste koristiti glavnu zadnju kameru.

Tu na scenu stupa Selfix maska. U suštini, to je maska ​​za iPhone sa ekranom na poleđini, koja korisnicima omogućava da koriste zadnju kameru za snimanje sebe, a istovremeno imaju ekran za pregled snimka. Ovo je važno i za povremene selfije i za ozbiljnije vlogere, jer pravilno kadriranje (ili čak i popravljanje kose ako je neuredna) može napraviti razliku između lošeg i odličnog sadržaja.

Maska iz Kine

Selfix masku proizvodi mali OEM proizvođač u Shenzhenu. Trenutno je lansirana putem Kickstarter platforme, s početnom cijenom od 79 dolara. Isprobao sam prototip i radi tačno kako je obećano.

Selfix ne zahtijeva vlastiti izvor napajanja jer koristi napajanje s iPhonea. Dovoljno je spojiti telefon na USB-C priključak na maski. Zatim je postavite preko uređaja i spremni ste za korištenje. Ekran se uključuje i isključuje pomoću fizičkog dugmeta u donjem desnom dijelu okvira. Praktično je jer ne želim da ekran bude stalno uključen.

Foto: Ben Sin

Ekran je iznenađujuće dobrog kvaliteta. OLED panel od 1,6 inča sa rezolucijom od 460 x 460. Malo je mali i skučen, a kružni oblik znači da se dio kadra gubi. Međutim, za selfije je sasvim dovoljan jer je potrebno samo držati lice u centru. Međutim, kada sam koristio masku za snimanje videa u horizontalnoj orijentaciji, mali ekran je otežavao kreativno kadriranje, poput pravila trećina. Uz malo vježbe je moguće, ali bih volio da je ekran veći i pravougaonog oblika. Bliže proporcijama telefona.

Maska također ima utor za microSD karticu za dodatnu pohranu. To je dodatni plus, jer su Appleove memorijske opcije poznato skupe.

Nedostaci

Kao zaštitna maska, pokriva sve četiri strane iPhonea i ima podignuti okvir za zaštitu kamera. Pomalo je glomazna i debela (na iPhoneu 17 Pro ili Pro Max, debljina dostiže 17 mm). S obzirom na to da ima ugrađen ekran, to je prihvatljivo.

Budući da se iPhone povezuje sa Selfixom putem USB-C porta, maska ​​ima dodatni USB-C port koji omogućava punjenje do 45W. Međutim, ovaj port ne podržava bežične mikrofone (dok originalni port na iPhoneu podržava). Ovo je veliki nedostatak za korisnike koji snimaju uz pomoć bežičnih mikrofona.

U konačnici, Selfix je više za selfije i fotografije nego za video. Za mnoge pripadnike generacije Z koje sam vidio u kafićima od Los Angelesa do Hong Konga i Bangkoka kako uživaju u snimanju selfija, ova maska ​​će više nego zadovoljiti njihove potrebe.

Ben Sin, saradnik Forbesa