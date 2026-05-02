Najbogatiji u maju: Imovina Larryja Pagea na historijskih 300 milijardi

April je bio odličan mjesec za milijardere, jer su S&P 500 i Nasdaq porasli 9% i 15%, što je povećalo bogatstvo 10 najbogatijih ljudi u svijetu. Svi su Amerikanci i imaju ukupno 2,7 biliona dolara zaključno sa 1. majem. Kao grupa, oni su za 260 milijardi dolara bogatiji nego prije mjesec. Ali niko nije prošao bolje od suosnivača Googlea Larryja Pagea, koji je u četvrtak postao tek treća osoba u historiji čije bogatstvo iznosi najmanje 300 milijardi dolara.

Page, koji se već šesti mjesec zaredom nalazi na drugom mjestu najbogatijih ljudi na svijetu, uvećao je svoje bogatstvo za 76 milijardi dolara, na procijenjenih 313 milijardi. Dionice matične kompanije Google, Alphabet, porasle su za više od 33% tokom proteklog mjeseca. I dalje je za 469 milijardi dolara siromašniji od Elona Muska, ali je razliku smanjio sa 580 milijardi dolara koliko je iznosila početkom aprila.

Muskovo bogatstvo je palo za 35 milijardi dolara (ili 4%), na procijenjenih 782 milijarde i jedina je osoba u top 10 čije se bogatstvo smanjilo u posljednjih 30 dana. To je uglavnom zato što je Forbes smanjio procjenu njegovog udjela u kompaniji SpaceX, vrijednoj 1,25 biliona dolara, sa 43% na 40%, na osnovu ažuriranog korporativnog izvještaja iz Aljaske objavljenog u aprilu.

Najveći dobitnici

Pageov suosnivač Googlea, Sergey Brin, bio je drugi najveći dobitnik u mjesecu. Popeo se sa četvrtog na treće mjesto najbogatijih, nakon što je njegovo bogatstvo poraslo za 70 milijardi dolara, na procijenjenih 289 milijardi. Brin je zamijenio mjesto sa trećim najvećim dobitnikom, Jeffom Bezosom. On je pao za jednu poziciju na četvrto mjesto uprkos rastu bogatstva od 49 milijardi dolara iako su dionice Amazona skočile 27%.

Četvrti najveći dobitnik u mjesecu bio je Michael Dell, čije je bogatstvo poraslo za 34 milijarde dolara, na procijenjenih 177 milijardi. Dionice Dell Technologiesa i Broadcoma (koji je 2023. preuzeo izdvojenu kompaniju VMWare) porasle su 27% i 35%. Dell se popeo sa osmog na sedmo mjesto i zamijenio pozicije sa Jensenom Huangom. Huang, peti najveći dobitnik, suosnivač Nvidie, bogatiji je za 22 milijarde dolara, zahvaljujući rastu dionica ovog proizvođača čipova od 14%.

Braća Walton

Nasljednik Walmarta, Jim Walton, prvi put poslije najmanje tri godine ušao je u top 10. Popeo se za dvije pozicije na 10. mjesto i našao se odmah iza svog brata, Roba Waltona, koji je prošlog mjeseca ušao u top 10 i zadržao deveto mjesto. Obojica su uvećali svoje bogatstvo za po sedam milijardi dolara, na procijenjenih 147 milijardi i 150 milijardi, dok su dionice Walmarta porasle za 6%. Jim Walton je zamijenio Francuza Bernarda Arnaulta iz luksuznog konglomerata LVMH. On je bio jedini član prošlomjesečnog top 10 koji je ovog mjeseca ispao sa liste. Arnault je pao sa desetog na 11. mjesto. Bogatstvo mu je palo za manje od milijardu dolara, na procijenjenih 142 milijarde. Ovo je prvi put poslije više od tri godine da je Arnault ispao iz top 10 i da top 10 na kraju mjeseca čine isključivo Amerikanci.

Forbes prati svjetske milijardere još od 1987. godine. U martu 2026., identifikovali su 3.428 milijardera za svoju godišnju listu.

Walton porodica, Rob, Alice i Jim Walton Foto: REUTERS/Rick Wilking

Najbogatija žena na planeti je Alice Walton, kćerka osnivača Walmarta Sama Waltona. Na dan 1. maja 2026., njeno bogatstvo procjenjuje se na 138 milijardi dolara. Ona je 13. najbogatija osoba u svijetu, isto kao i prošlog mjeseca. Njeno bogatstvo potiče od vlasničkog udjela u Walmartu, koji je naslijedila od svog pokojnog oca. Udovica njenog pokojnog brata Johna Waltona (preminuo 2005.), Christy Walton i njihov sin Lukas Walton naslijedili su Johnove dionice i oboje se nalaze na Forbes listi milijardera.

