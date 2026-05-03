Velike tehnološke kompanije bi ove godine mogle potrošiti 750 milijardi dolara na vještačku inteligenciju

Tehnološki giganti Amazon, Alphabet, Microsoft i Meta objavili su rezultate za prvi kvartal nakon zatvaranja tržišta u srijedu, predviđajući da će njihova potrošnja ove godine dostići čak 725 milijardi dolara, pri čemu će velika većina otići na AI čipove, servere i podatkovne centre.

Uključujući i Teslin revidirani budžet od 25 milijardi dolara za 2026. godinu, objavljen prošle sedmice, u odnosu na 20 milijardi dolara prije tri mjeseca, pet kompanija je na putu da ove godine potroše čak 750 milijardi dolara, što je više nego dvostruko više nego prošle godine.

Alphabet je povećao svoju prognozu kapitalnih izdataka (capex) na između 180 i 190 milijardi dolara, što je porast od 5 milijardi dolara u odnosu na prethodni raspon od 175 do 185 milijardi dolara.

Meta je također povećala svoje prognoze potrošnje na 125 do 145 milijardi dolara, što je 10 milijardi dolara više u odnosu na prethodni raspon od 115 do 135 milijardi dolara. Microsoft, koji ranije nije davao smjernice za ovogodišnju potrošnju, projektovao je potrošnju od 190 milijardi dolara, što je iznad očekivanja analitičara od oko 150 milijardi dolara i gotovo utrostručeno prošle godine.

Amazon nije povećao svoje smjernice za potrošnju tokom konferencije o zaradi za prvi kvartal, ali njegovih 200 milijardi dolara predstavlja najveći jednokratni godišnji kapitalni izdatak američke kompanije u posljednjoj deceniji i nalazi se na vrhu liste (kompanija je saopštila da će većina potrošnje biti usmjerena na vještačku inteligenciju, ali i na satelitsko poslovanje). Na konferencijskom pozivu 22. aprila, Tesla je povećala svoje smjernice sa 20 milijardi dolara na 25 milijardi dolara, jer se kompanija više fokusira na vještačku inteligenciju, uključujući softver za autonomnu vožnju, humanoidne robote i vlastitu proizvodnju čipova. Dionice Alphabeta porasle su za 7%, dok su dionice Amazona pale za 2%, Microsofta za 5%, a Metina za 10%.

Četiri hiperskalera umjetne inteligencije

Rezultati za prvi kvartal četiri AI hiperskalera, velikih tehnoloških kompanija koje posjeduju infrastrukturu koja podupire veći dio AI industrije, jasno su stavili do znanja da dobri rezultati više nisu dovoljni. Uprkos tome što su nadmašili očekivanja Wall Streeta u pogledu metrika poput prihoda i rasta, dionice Amazona, Microsofta i Mete pale su, pri čemu je Meta pretrpjela najveći pad. Samo su Alphabetovi rezultati pozitivno primljeni na tržištu, uprkos povećanju projekcija potrošnje ove godine na čak 190 milijardi dolara. Izvršni direktor Alphabeta, Sundar Pichai, rekao je analitičarima u srijedu da je kompanija “ograničena svojim računarskim kapacitetima” i da Googleovo poslovanje u oblaku ima više od 460 milijardi dolara zaostataka, što opravdava povećanje potrošnje. Potražnja za računarskom snagom AI nadmašuje ono što ove kompanije mogu izgraditi: klijenti se redaju za iznajmljivanje prostora u svojim podatkovnim centrima, a specijalizirani čipovi koji pokreću AI (uglavnom koje proizvodi Nvidia) su deficitarni. U utrci za AI, nijedna od ovih kompanija ne želi ostati bez kapaciteta dok konkurent osvaja velikog klijenta, što dodatno potiče rast investicija. Međutim, Wall Street je nervozan jer niko još ne zna hoće li prihodi od vještačke inteligencije na kraju opravdati ogromna ulaganja.

Tesla nije hiperskaler

Iako Tesla nije hiperskaler, Musk je tokom poziva 22. aprila uporedio Teslinih 25 milijardi dolara sa Amazonovih 200 milijardi dolara i Alphabetovih 175 milijardi dolara sa 185 milijardi dolara, predstavljajući Teslinu potrošnju kao dio iste utrke. Taj novac će pokriti infrastrukturu umjetne inteligencije i istraživački centar za umjetnu inteligenciju vrijedan 3 milijarde dolara u partnerstvu s Intelom, kao i početak proizvodnje Teslinog humanoidnog robota Optimusa ovog ljeta. Povećanje smjernica za 5 milijardi dolara dolazi samo tri mjeseca nakon posljednjeg ažuriranja i pomoglo je da se ponište dobici dionica nakon objave zarade.

„Svjedočimo neviđenoj internoj i eksternoj potražnji za računarskim resursima umjetne inteligencije“, rekla je Anat Ashkenazi, finansijska direktorica kompanije Alphabet, tokom poziva u srijedu, dodajući da će oko 50% kapitalnih ulaganja kompanije ići na servere koji obrađuju podatke korištene u modelima umjetne inteligencije, a oko 40% na podatkovne centre i mrežnu opremu. Dodala je da se očekuje da će se potrošnja „značajno povećati“ u 2027. godini kako bi se zadovoljila potražnja, dok je Alphabet također istakao najjasniji povrat svojih investicija u umjetnu inteligenciju, s prihodom od Google Clouda od 20 milijardi dolara u prvom kvartalu, što je više od 2 milijarde dolara iznad procjena analitičara i porast od 63% u odnosu na prethodnu godinu.

Razlika između prihoda i rashoda

Izgradnja AI infrastrukture nije samo stvar poslovanja hiperskalera, već se uveliko oslanja i na kupce poput OpenAI-a kako bi pokrila svoje troškove. Wall Street Journal je u utorak izvijestio da je OpenAI propustio niz internih ciljeva prihoda i korisnika, te da je finansijska direktorica Sarah Friar upozorila kolege interno da kompanija možda neće moći finansirati svoju ogromnu potrošnju ako prihodi ne rastu dovoljno brzo. Reakcija tržišta bila je brza: Oracle, koji je potpisao petogodišnji ugovor vrijedan 300 milijardi dolara za snabdijevanje OpenAI-a računarskim resursima, pao je za 7,7%, CoreWeave za 7,4%, SoftBank za skoro 10%, a dionice proizvođača čipova Nvidia, Broadcom, AMD i Arm pale su između 2% i 6%. Sami hiperskaleri bili su djelimično zaštićeni od rasprodaje logikom da Microsoft, Amazon, Alphabet i Meta imaju diverzificiranu bazu klijenata za AI i vlastite potrošačke proizvode na koje se mogu osloniti. Ipak, investitori će nastaviti pažljivo pratiti hoće li se jaz između prihoda od AI i potrošnje na AI smanjiti, s posebnim fokusom na ključne kupce dok ove kompanije nastavljaju povećavati ulaganja.

Alicia Park, novinarka Forbesa