Uštedite četiri KM za gorivo na 100 pređenih kilometara – savjeti automobilskih stručnjaka

Cijena sirove nafte Brent porasla je u četvrtak na 120 dolara po barelu, što je najviši nivo od 2022. godine. Skok je uslijedio nakon što je Donald Trump rekao da “ne želi” okončati blokadu Hormuškog moreuza.

Prema podacima aplikacije Federalnog ministarstva trgovine FMT cijena dizela u četvrtak se u BiH (aplikacija je entitetska ali cijene su uglavnom ujednačene na području cijele BiH), na pumpama kretala od 3,29 KM do 3,60 KM, benzina (premium 95) od 2,84 KM do 3,07 KM, Super 98 se kreće od 2,49 KM do 3,25 KM, dok LPG iznosi od 1,26 KM do 1,68 KM.

Građanima su na raspolaganju aplikacije putem kojih mogu pratiti kretanje cijena u realnom vremenu. Ukoliko se nađete izvan BiH jedna od tek lansiranih je i slovenačka Tankaj.si, koja omogućava korisnicima koji putuju na području Slovenije, Hrvatske, Austrije i Italije, pregled cijena goriva u njihovom području.

Podatke crpi iz javno dostupnih baza podataka u spomenutim zemljama.

Osim aplikacija, ono što vozačima u vremenu visokih cijena goriva, ostaje kao mogućnost za uštedu je i način na koji upravljaju svojim automobilima.

Kako prenosi Bihamk, pozivajući se na analizu automobilskih stručnjaka evropskih autoklubova, postoji određena granica pri kojoj motor s unutrašnjim sagorijevanjem radi najefikasnije, te odabir prave brzine može smanjiti potrošnju do jednog litra na 100 km, što znači uštedu od tri do četiri KM na svakih 100 kilometara prema trenutinim cijenama goriva. Tokom dužih putovanja ušteda je još osjetnija.

Da bi se ostvarila manja potrošnja optimalna brzina bi, prema mišljenju automobilskih stručnjaka, trebala biti između 70 i 80 km/h, jer pri toj brzini motor radi efikasno, a otpor zraka još uvijek nema velik utjecaj na potrošnju. Pri toj brzini, koja je realno moguća, podsjećaju na regionalnim cestama i dužim rutama, vozilo koje troši 6 litara na 100 kilometara može smanjiti potrošnju na 5 litara na 100 pređenih kilometara. U konačnici, prenosi Bihamk, to donosi uštedu od oko jednog litra na svakih 100 kilometara ili četiri KM po trenutnim cijenama goriva.