Trenutna veća potražnja za električnim vozilima neće preživjeti naftnu krizu

Rat u Iranu i trenutni skok cijena nafte naveli su mnoge da prihvate izreku: “Nikad ne propustite dobru krizu koju možete iskoristiti.” Gotovo svaki analitičar, zagovornik, kompanija i/ili industrija ima rješenje za problem visokih cijena nafte, a izvan SAD-a i prirodnog plina, od kojih većina uključuje više novca za njih same ili njihove favorizirane ciljeve i tehnologije. Među njima su i uobičajeni “osumnjičeni”: solarna i energija vjetra, biogoriva i električna vozila.

Osnovna logika je jednostavna: ako se troši nešto drugo osim nafte i plina, korisnici će biti zaštićeni od skokova cijena nafte i/ili poremećaja u opskrbi. Tako, na primjer, imamo sljedeće prijedloge:

Kupovinom električnog vozila „možete uštedjeti pravi novac, a istovremeno doprinijeti stabilizaciji klime, smanjiti moć naftnih kompanija, pa čak i smanjiti rizik od budućih sukoba u zemljama koje zavise od fosilnih goriva poput Irana i Venecuele.“ (kolumna „Sada je savršeno vrijeme za kupovinu električnog vozila“ u The New York Timesu);

„Vozači benzinskih automobila teško trpe na pumpama svaki put kada dođe do naftnog šoka. Električni automobili su najbolja opcija kako bi se osiguralo da se to više nikada ne ponovi“, rekao je Lucien Mathieu, direktor automobilskog sektora u T&E;

“Očekujem da će jedan od odgovora na ovu krizu biti ubrzanje razvoja obnovljivih izvora energije. Ne samo zato što pomažu u smanjenju emisija, već i zato što predstavljaju domaći izvor energije”, rekao je Fatih Birol, izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju.

Pogrešne pretpostavke

Već smo bili ovdje. Naftne krize 1970-ih uvjerile su mnoge zemlje uvoznice nafte da traže bilo koji izvor energije osim nafte s Bliskog istoka. To je uključivalo podsticanje upotrebe uglja umjesto teških goriva u industriji, promociju nuklearne energije i sintetičkih goriva. Najveća greška bila je pretpostavka da će uvođenje tečnog prirodnog gasa pružiti zaštitu, jer je njegova cijena vezana za naftu, pa šokovi cijena nafte nisu ublaženi.

Ovo nas dovodi do još jedne istine o energetskim krizama. Kratkoročne fluktuacije se često tretiraju kao nova trajna norma. Ovaj put, tvrdi se, situacija je “drugačija”. Cijene robe, nekretnina, dionica, a posebno nafte, navodno se neće vratiti na prethodne nivoe, što bi alternative učinilo trajno privlačnijim.

Može postojati mnogo razloga za kupovinu električnog vozila ili ugradnju solarnih panela. Ali pogrešno je donositi takve odluke na osnovu trenutnog porasta cijena nafte. Trenutno, električna vozila mogu izgledati atraktivnije dok je benzin iznad četiri dolara po galonu, ali prije samo dva mjeseca, potražnja potrošača je bila u padu. To je automobilsku industriju ostavilo s gubicima od desetina milijardi dolara. Ne zbog kratkoročnih tržišnih uslova, već zato što je bez državnih subvencija potražnja naglo pala.

Šta ako cijena nafte padne?

Izvor: Autor na osnovu podataka Ministarstva prometa SAD-a

Trenutni rast prodaje električnih vozila vjerovatno se neće održati nakon završetka rata u Iranu, bilo za dvije sedmice ili dva mjeseca, jer će nakon rata cijena nafte vjerovatno biti niža nego sada i na kraju će se vratiti na predratni nivo. Nedostaci u cijeni i praktičnosti električnih vozila ponovo će usmjeriti potrošače prema klasičnim automobilima.

Historija ponovo pruža uvid. Tokom recesije 2008. godine, u vrijeme kada su cijene benzina bile na rekordno visokim nivoima, američka automobilska industrija je doživjela pomak u potražnji sa velikih vozila na manja, ekonomičnija vozila. Kako je Los Angeles Times napisao, industrija je “gradila prevelike, neefikasne automobile i zanemarivala električne automobile. Kladila se na američku ljubav prema velikim SUV-ovima i kamionetima, što je ostavilo GM nezaštićenim kada su cijene benzina dostigle oko 4 dolara po galonu.”

U to vrijeme, zagovornici su vjerovali da je promjena u potražnji trajna, dijelom i zato što su neki prognozeri tvrdili da će nafta ostati iznad 100 dolara po barelu. Međutim, kao i 1980-ih, pad cijena nafte doveo je do povratka rasta prodaje SUV-ova i kamioneta.

Nije jasno kada će se proizvodnja i transport nafte vratiti u normalu. Trenutni problemi su privremene prirode. Izvori energije koji prije nisu bili atraktivni ponovo će izgubiti tržišni udio. Kao što naftne kompanije oklijevaju da investiraju u projekte koji prije rata nisu bili profitabilni, automobilske kompanije ne bi trebale ulaziti u dugoročna ulaganja zasnovana na privremenom povećanju potražnje za električnim vozilima.

Michael Lynch, saradnik Forbesa

Veća potražnja za električnim vozilima neće preživjeti naftnu krizu