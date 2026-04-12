Gdje završe automobili slavnih kada umru: Iznenadićete se

Za mnoge ljude, automobil nije samo nepokretni predmet. On je dio porodice. Možda je to mjesto gdje ste imali svoj prvi poljubac. Možda ste nekoga zaprosili u njemu. Možda je to mjesto gdje ćete izdahnuti posljednji dah. Slavne ličnosti nisu drugačije. Međutim, u njihovom slučaju, ono što se događa s njihovim automobilima može biti jednako komplicirano kao i ono što se događa s njihovim posmrtnim ostacima ili imovinom. Većina ljudi pretpostavlja da će automobili završiti u muzeju, da će kolekcija biti prodana na aukciji ili da će neki bogati obožavatelj sve zadržati zauvijek.

Pravi život je sporiji. Ono što se obično dešava jeste da automobili završe u skladištu i ostanu tamo dok se nekretnina pretvara u opterećujući i skupi “grupni projekat” gdje svako ima mišljenje, a ponekad niko nema ključeve. Što je ime poznatije, veća je vjerovatnoća da je “vlasnik” zapravo bio čitav niz subjekata – trustova, društava s ograničenom odgovornošću, menadžerskih firmi, poslovnih menadžera i ugovora koji su imali smisla dok je osoba bila živa. Ali mnogo manje nakon što je preminula.

Šta se onda dešava sa automobilima?

Vrlo često – ništa. Dugo vremena.

Automobili se ne kreću jer se imovina ne može premjestiti. Prvo dolazi popis stanovništva. Zatim procjena. Zatim pravna koreografija – ko nasljeđuje, ko odlučuje, ko plaća. Koji član porodice se protivi, ko tuži, ko uzvraća tužbu, a ko odugovlači, ponekad samo svojim postojanjem. U međuvremenu, automobili stoje u “sigurnom skladištu”, eufemizam za “trenutno ih niko ne dira”.

Skladištenje nije dobro za neke klasične automobile

U slučaju superautomobila, skladištenje može biti štetno. Zaptivke se suše. Tečnosti stare. Baterije se prazne. Gume se probuše. Kolekcija koja je izgledala kao sjajna stranica luksuznog časopisa može se tiho pretvoriti u račun za održavanje nečega o čemu niko nikada ne razmišlja, a kamoli vozi.

Postoji i nešto što kolekcionari vrlo dobro razumiju – dokumentacija postaje problematična. Velika kolekcija može uključivati ​​automobile kupljene prije nekoliko decenija, automobile kupljene privatno, vozila registrovana na kompanije, automobile koji su promijenili državu. Čak i one koji su “posuđeni” i nikada formalno vraćeni na papiru. Ako trag vlasništva nije čist, proces se zaustavlja dok se ne riješi. A “srednja školarina” može značiti mjesece, godine i tužbe.

Pixabay

Ono što javnost vidi je finale – katalog, pozornica, udarac čekića na aukciji i aplauz.

Ono što javnost ne vidi je period prije toga. Duga tišina u kojoj su automobili parkirani iza legalnih stakala.

Evo nekoliko poznatih ličnosti čiji su automobili ostali “u limbu” dugo nakon njihove smrti:

Paul Walker – Sedam godina kasnije, kolekcija

Walker je preminuo u novembru 2013. godine. Veliki dio njegove kolekcije nije se pojavio na velikoj aukciji sve do januara 2020. godine, kada je 21 vozilo iz njegove lične kolekcije ponuđeno na aukciji Barrett-Jackson u Scottsdaleu.

Aretha Franklin – Imovinski sporovi koji su završeni

Franklin je preminula u augustu 2018. godine. Njena imovina postala je predmet javnopravnog spora s konkurentnim rukom pisanim oporukama. Sudski proces trajao je godinama. Izvještaji navode da je njena imovina uključivala i automobile. Krajem 2023. godine objavljeno je da je imovina, uključujući i vozila, podijeljena među njenim sinovima.

Prince – vozila unutar složene i dugotrajne imovine

Prince je iznenada preminuo u aprilu 2016. godine bez testamenta. Rani izvještaji o sudskoj procjeni navode da je njegova imovina uključivala osam vozila, uključujući motocikle i autobus, dok se šira imovina još uvijek procjenjuje. Godinama kasnije, sporovi i sudske aktivnosti oko kontrole nad imovinom se i dalje evidentiraju. Sve u njoj – uključujući vozila – ostaje praktično “parkirano” dok se ne donesu odluke.

James Dean – Automobil koji je nestao

Deanov Porsche 550 Spyder, poznat kao “Mali gad”, postao je legenda ne samo zbog nesreće, već i zato što je njegova lokacija bila nepoznata decenijama. Njegovo boravište ostaje nepoznato uprkos nagradama koje su kasnije ponuđene za informacije.

Josh Max, saradnik Forbesa

Please enable JavaScript

