Za tri sedmice moglo bi početi da nestaje goriva na aerodromima

Zalihe avionskog goriva se smanjuju, dok vojni sukob na Bliskom istoku i dalje traje, a isporuke su veoma ograničene.

U dokumentu koji je pregledao Financial Times, Međunarodno udruženje aerodroma upozorilo je evropskog komesara za saobraćaj Apostolosa Apostolos Tzitzikostasa na „rastuću zabrinutost aerodromske industrije zbog dostupnosti avionskog goriva, kao i na potrebu za proaktivnim praćenjem i djelovanjem na nivou EU“.

„Ako se prolaz kroz Hormuški moreuz u naredne tri sedmice ne bude značajno povećao i ako se isporuke ne stabilizuju, sistemski nedostatak avionskog goriva u EU postaće realnost“, navodi se.

Podsjetili su i da se približava vrhunac ljetnje sezone, „kada vazdušni saobraćaj omogućava funkcionisanje čitavog turističkog ekosistema, od kojeg zavise brojne evropske ekonomije“.

Cijene su se udvostručile

Neke azijske zemlje, poput Vijetnama, zbog nestašice su već počele da ograničavaju potrošnju avionskog goriva, dok Evropa za sada još nije zabilježila veće nestašice, iako su se cijene goriva udvostručile, a avio-kompanije upozoravaju na otkazivanja letova, dodaje FT.

Uprkos najavi američkog predsjednika Donalda Trumpa o dvonedjeljnom primirju u ratu s Iranom, svjetske cijene nafte i dalje su visoke.

Referentne cijene avionskog goriva u sjeverozapadnoj Evropi u četvrtak su, prema podacima agencije Argus Media, zaključene na 1.573 dolara po toni, dok su prije rata s Iranom iznosile oko 750 dolara po toni.

Ograničenja na nekim italijanskim aerodromima

Evropske avio-kompanije navodno imaju zalihe goriva za nekoliko sedmica, ali se problemi nagovještavaju u maju, pošto dobavljači i dalje ne mogu da garantuju isporuke.

U međuvremenu su četiri italijanska aerodroma prošlog vikenda uvela ograničenja u korištenju avionskog goriva zbog poremećaja kod ključnog dobavljača, a neke kompanije su već počele da smanjuju broj letova, jer su više cijene goriva učinile pojedine linije neisplativim.

Međunarodno udruženje aerodroma takođe upozorava da u Evropi trenutno ne postoji jedinstven pregled nad isporukama goriva.

