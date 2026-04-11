Melania Trump negirala je bilo kakvu vezu s Jeffreyjem Epsteinom

U rijetkom javnom obraćanju iz Bijele kuće, Melania Trump odbacila je tvrdnje da je bila u vezi s Jeffrey Epsteinom ili da je bila jedna od njegovih žrtava, navode koji, kako ističe, ne potiču iz relevantnih medija. Njen istup izazvao je pažnju i zbog tajminga i zbog razloga zbog kojih je odlučila sada progovoriti.

„Brojne lažne fotografije i izjave o Epsteinu i meni kruže već godinama“, izjavila je novinarima, osuđujući „neutemeljene i zlonamjerne optužbe politički motivisanih pojedinaca i grupa koji žele narušiti moj ugled radi lične koristi i političkog napredovanja“.

Negirala je bilo kakvu vezu s Epsteinom ili njegovom saradnicom Ghislaine Maxwell, te pozvala Kongres da nastavi istrage o Epsteinu i njegovim saradnicima.

Bivši Epsteinov asistent rekao je FBI-ju 2019. godine da je Epstein upoznao tadašnju Melaniju Knauss s Donald Trump prije njihovog braka 2005. godine, prema djelimično redigovanom dokumentu objavljenom u januaru.

Melania Trump je u četvrtak negirala tu tvrdnju, naglašavajući da je u svojim memoarima „Melania“ navela da je upoznala Trumpa na zabavi tokom Sedmice mode 1998. godine.

Priznala je da je razmjenjivala e-mailove s Maxwell, opisujući ih kao „neformalnu prepisku“, što se odnosi na poruku iz Epsteinovih dosjea u kojoj hvali Maxwell zbog fotografije i pita kako je bilo u Palm Beachu.

Fotografisana je zajedno s Epsteinom, Maxwell i Trumpom na imanju Mar-a-Lago u februaru 2000. godine, kao i na još jednoj fotografiji s Epsteinom, tadašnjim princem Prince Andrew i njegovom dugogodišnjom saradnicom Gwendolyn Beck.

„Dobar dan. Laži koje me povezuju s osramoćenim Jeffreyjem Epsteinom moraju prestati danas. Osobe koje šire neistine o meni lišene su etičkih standarda, poniznosti i poštovanja. Ne smeta mi njihovo neznanje, ali odlučno odbacujem njihove zlonamjerne pokušaje da okaljaju moj ugled.

“Nikada nisam bila prijateljica s Epsteinom”, kazala je i dodala kako su Donald i ona povremeno bili pozivani na ista društvena okupljanja kao i on, jer je preklapanje društvenih krugova u New Yorku i Palm Beachu uobičajeno. Jasno je naglasila da nikada nije bila u vezi s Epsteinom niti s njegovom saradnicom Maxwell.

“Moj e-mail odgovor Maxwell ne predstavlja ništa više od neformalne komunikacije. To je bila kurtoazna poruka bez ikakvog dubljeg značenja. Nisam Epsteinova žrtva. Epstein me nije upoznao s Donaldom Trumpom. Svog supruga upoznala sam slučajno na zabavi u New Yorku 1998. godine, što je detaljno opisano u mojoj knjizi „Melania“.

Prvi put se kaže, susrela s Epsteinom 2000. godine na događaju kojem je prisustvovala s Donaldom. Tada ga nije poznavala niti je imala bilo kakva saznanja o njegovim kriminalnim aktivnostima.

“Godinama kruže lažne fotografije i tvrdnje na društvenim mrežama. Budite oprezni u ono što vjerujete. Te priče su potpuno netačne. Nisam svjedok niti se moje ime pojavljuje u bilo kakvim sudskim dokumentima, izjavama žrtava ili FBI intervjuima vezanim za Epsteina.”

REUTERS/Evan Vucci

“Nikada nisam imala saznanja o njegovim zločinima niti sam bila uključena na bilo koji način”, poručila je Melania i dodala kako nije bila dio tih aktivnosti i da nikada nije bila u njegovom avionu niti posjetila njegovo privatno ostrvo.

“Nikada nisam optužena niti osuđena za bilo kakvo krivično djelo povezano s Epsteinovim zlostavljanjem maloljetnika i drugim odvratnim radnjama. Lažne optužbe moraju prestati. Moji advokati i ja uspješno smo se borili protiv tih neistina i nastavit ćemo štititi moj ugled.”

Do sada su pojedinci i kompanije bili primorani da se javno izvine i povuku svoje tvrdnje, uključujući Daily Beast, Jamesa Carvillea i Harper Collins UK.

Sada je vrijeme da Kongres djeluje. Epstein nije djelovao sam. Više uticajnih muškaraca napustilo je svoje funkcije nakon što je ovaj slučaj postao politički eksponiran. To ne mora značiti krivicu, ali je neophodno transparentno utvrditi istinu, kazala je.

“Pozivam Kongres da omogući javno saslušanje ženama koje su bile žrtve Epsteina, sa fokusom na preživjele. Svakoj ženi treba omogućiti da, ako to želi, svjedoči pod zakletvom pred Kongresom i da njeno svjedočenje bude trajno zabilježeno. Tek tada ćemo doći do istine. Hvala.“

Melania Trump je ranije pravno reagovala protiv medija i pojedinaca koji su je povezivali s Epsteinom. Zaprijetila je tužbom piscu Michael Wolff zbog klevete, nakon čega je on pokrenuo postupak protiv nje prema njujorškom anti-SLAPP zakonu, tvrdeći da mu je ugrožena sloboda govora.

Neke objave koje su tvrdile da je prva dama povezana s Epsteinom povučene su nakon prijetnji tužbom, uključujući epizodu podcasta u kojoj se pojavio James Carville, kao i dijelove knjige autora Andrew Mountbatten-Windsor.

