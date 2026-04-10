Bill Gates i Jeffrey Epstein: Šta znamo o njihovoj povezanosti uoči svjedočenja milijardera

Nadzorni odbor Predstavničkog doma će u junu ispitati milijardera Billa Gatesa o njegovom odnosu s Jeffreyjem Epsteinom, izvijestili su brojni mediji, nakon što je najnovije objavljivanje Epsteinovih dosijea otkrilo nove uvide u njihovu dugogodišnju povezanost i prisililo Gatesa da se navodno izvini osoblju i prizna više afera koje je Epstein kasnije otkrio.

Prema više izvještaja, Nadzorni odbor Predstavničkog doma trebao bi intervjuirati Gatesa 10. juna, a glasnogovornik milijardera rekao je da Gates pozdravlja priliku da se pojavi pred odborom, iako “nikada nije svjedočio niti učestvovao u bilo kakvom Epsteinovom nezakonitom ponašanju”.

Dana 30. januara, Ministarstvo pravde objavilo je tri miliona dokumenata o Epsteinu, koji uključuju stotine e-mailova, tekstualnih poruka i drugih dokumenata koji spominju Gatesa, iako se za Gatesa već znalo da je bio u vezi s Epsteinom od 2011. godine, ali je prekinuo sve veze s njim 2014. godine. Najnovija serija Epsteinovih dosijea uključuje komunikaciju o njegovom profesionalnom odnosu s Gatesom, ali Epstein je također iznio niz optužbi koje su izazvale negodovanje javnosti, uključujući navode o Gatesovoj upotrebi droga i učešću u “ilegalnim sastancima”, da je Gates obolio od spolno prenosive bolesti, a zatim “tajno” dao antibiotike za tu bolest svojoj tadašnjoj supruzi, Melindi French Gates. (U ime Gatesa, njegova humanitarna organizacija, Gates Foundation, osudila je optužbe kao “potpuno lažne”.)

Gates je govorio o svom odnosu s Epsteinom tokom skupa za Fondaciju Gates 24. februara, izvijestio je Wall Street Journal, na kojem se izvinio što je sarađivao s finansijerom, nazvavši to “ogromnom greškom”, ali je rekao da nije učinio ništa nezakonito.

Nijedan od dokumenata ne tvrdi da je Gates bio umiješan u ilegalne aktivnosti povezane s Epsteinom ili da je znao za navodnu trgovinu ljudima od strane finansijera radi seksualne eksploatacije, a milijarder je više puta rekao da je njegov odnos s Epsteinom bio zasnovan isključivo na poslovnim razgovorima.

Šta je Gates rekao otkako su objavljeni Epsteinovi dosijei?

U utorak, u gradskoj vijećnici s osobljem, Gates je rekao da je bila ogromna greška provoditi vrijeme s Epsteinom i izvinio se drugima koji su bili uvučeni u tu grešku, izvijestio je Journal. On je negirao bilo kakvu nepravdu u vezi s Epsteinom i branio se zbog svojih fotografija s anonimnim ženama koje su objavljene kao dio dosijea. Gates je rekao da ga je Epstein zamolio da se fotografiše sa svojim asistenticama nakon njihovih poslovnih sastanaka. “Da budem jasan, nikada nisam provodio vrijeme sa žrtvama, ženama oko sebe”, rekao je Gates osoblju.

Milijarder je priznao da je bio povezan s Epsteinom uprkos tome što se finansijer izjasnio krivim za podsticanje na prostituciju 2008. godine, ali nije istraživao Epsteinovu prošlost. “Znajući ono što sada znam, znate, sto puta je gore ne samo u smislu njegovih prošlih zločina, već je sada jasno da je bilo kontinuiranog nedoličnog ponašanja”, rekao je Gates zaposlenima.

Kao odgovor na optužbe direktno protiv Gatesa u dosijeima, milijarder je priznao zaposlenima da je imao afere za koje je Epstein kasnije saznao. Imao je dvije afere, rekao je Gates, s ruskim igračem bridža i ruskim nuklearnim fizičarem, i prema izvještaju Journala, radili u jednoj od Gatesovih kompanija.

Nije priznao nikakve druge navode u dosijeima, koje su on i njegovi glasnogovornici prethodno negirali. Gates je također ranije komentirao najnovije objavljivanje Epsteinovih dosijea u intervjuu za australijski 9 News , rekavši 4. februara da je činjenično tačno da je bio samo na večerama i da nikada nije otišao na otok niti upoznao žene. Milijarder je sugerirao da što se više sazna o njegovom odnosu s Epsteinom, to će biti jasnije. Kasnije se također povukao sa indijskog samita o umjetnoj inteligenciji u februaru usred istrage o njegovim vezama s Epsteinom. Gates Foundation i Gates Ventures nisu odgovorili na zahtjeve za daljnje komentare o najnovijem objavljivanju Epsteinovih dosijea i optužbama sadržanim u dosijeima.

Gates se trebao prvi put sastati s Epsteinom 2010. godine, pokazuje e-mail objavljen u najnovijem dokumentu, ali je imao novi termin, napisavši u e-mailu od 2. decembra da se “raduje večeri” s Epsteinom i nada se da će se to dogoditi u budućnosti. Prvi put se sastao s Epsteinom 31. januara 2011. u gradskoj kući financijera na Manhattanu, izvijestio je The New York Times 2019. godine, nakon što su ih povezala dva službenika Gatesove fondacije, Melanie Walker i Boris Nikolić, koji su poznavali Epsteina.

„Gates je na kraju tamo ostao prilično dugo“, napisao je u e-poruci kolegama sljedećeg dana, dodajući da je Epsteinov način života bio vrlo drugačiji i pomalo intrigantan, čak i ako mu nije odgovarao. Njih dvojica su kasnije viđeni zajedno ubrzo nakon što su imali privatni razgovor početkom marta 2011. u Kaliforniji. E-poruke, fotografije i novinski izvještaji sugeriraju da su se Epstein i Gates redovno sastajali lično između 2011. i 2014. godine, što je Gates potvrdio zaposlenima u utorak.

Pored sastanka s Epsteinom u njegovoj rezidenciji u New Yorku, zapisi ukazuju na to da je Gates letio Epsteinovim privatnim avionom, iako je Gatesov glasnogovornik rekao Timesu da nije znao da se radi o Epsteinovom avionu. Gates je u utorak rekao zaposlenima da je letio Epsteinovim avionom i sastao se s njim u Njemačkoj, Francuskoj, New Yorku i Washingtonu, ali nikada nije prenoćio kod njega. Ponovio je da nikada nije bio na Epsteinovom ostrvu, iako je e-mail upućen Epsteinu u oktobru 2011., sadržavao podsjetnik u kojem je pisalo: “vrata ostrva”.

Planirani fond Epsteina i Gatesa

Epstein je pokušao uvući Gatesa u plan osnivanja humanitarnog fonda s Gatesovim novcem i uz pomoć JPMorgan Chasea i drugih milijarderskih donatora. Humanitarna organizacija bi finansirala zdravstvene projekte širom svijeta. Dana 16. augusta 2011. godine, Epstein je poslao e-mail rukovodiocima JPMorgana, rekavši da će fond “Billu dati pristup boljim ljudima, investicijama, distribuciji i upravljanju bez narušavanja njegovog braka ili osjetljivosti trenutnih zaposlenika fondacije”, kako je citirao Wall Street Journal.

Milijarder se izvinio što je povezao Fondaciju Gates s Epsteinom, rekavši osoblju: “To je definitivno protiv vrijednosti Fondacije i njenih ciljeva”, te izrazio zabrinutost da bi to moglo naštetiti ugledu organizacije. U neobjavljenom profilu Epsteina iz 2014. godine u časopisu, koji je pisac Michael Wolff potvrdio da je napisao i poslao Epsteinu na pregled, Wolff je tvrdio da je Epstein “savjetovao Gatesa o velikom proširenju i restrukturiranju Fondacije Gates” te da je Epstein predložio “način da se iskoriste” resursi Fondacije Gates “kako bi se prilagodili mnogim drugim bogatstvima” drugih milijardera. Wolff je također tvrdio da je Gates “ohrabrivao Epsteina da započne proces javne rehabilitacije” nakon osude za nagovaranje na prostituciju, a Wolff je sugerirao da bi pisanje laskavog profila Epsteina omogućilo Gatesu da se “izloži” kritikama o svojoj saradnji s finansijerom.

Novoobjavljeni dokument uključuje e-mailove od Gatesa u znak podrške fondu koji finansiraju donatori i detalje sastanaka koje je imao o projektu, rekavši Epsteinu u februaru 2014. da bi fond “mogao biti odlična stvar”. Pored humanitarnog fonda, dokumenti sugerišu da je Epstein posredovao u Nikolićevo ime u pregovorima o njegovoj otpremnini nakon što je Gatesova fondacija otpustila dugogodišnjeg zaposlenika 2013. godine, a Gates se zahvalio Epsteinu na pomoći u tom pitanju, dodajući: “Ne znam kako da to dovoljno snažno kažem.”

Epstein se žali: Gates je “prestao razgovarati s njim”

Gatesovi i Epsteinovi planovi za fond su, čini se, propali krajem 2014. godine, a Gates je u decembru te godine poslao e-mail Epsteinu: „To je dobra ideja, ali se neće dogoditi uskoro sa 4-6 partnera.“ Epstein se krajem 2014. požalio poznaniku da je Gates „prestao razgovarati s njim“, izvijestio je The Times, pozivajući se na anonimne izvore, a glasnogovornik Arnold je rekao publikaciji: „Vremenom su Gates i njegov tim shvatili da Epsteinove sposobnosti i ideje nisu legitimne i svaki kontakt s Epsteinom je prekinut.“

Gates je 24. februara rekao zaposlenima da se nije sastao s Epsteinom nakon 2014. godine, iako su se nakon toga pojavila neka “sporedna pitanja”, izvijestio je Journal. (Nije jasno koja su to pitanja.) Gates je također u februaru potvrdio da su planovi za njihov fond propali, rekavši za 9 News da je Epsteinovo obećanje o prikupljanju novca “bio ćorsokak”. Epsteinovi pokušaji da kontaktira Gatesa i dalje su bili uzaludni: U januaru 2015., poslao je e-mail Larryju Cohenu, izvršnom direktoru Gatesa i Gates Venturesa, bez jasnog konteksta, napisavši: “Pretpostavljam da neću moći da se kandidujem za funkciju neko vrijeme”, a kasnije u septembru 2015., pitao je Gatesa da li će biti u New Yorku tog mjeseca.

Nije jasno da li je Gates odgovorio na bilo koji od e-mailova, a milijarder je u utorak rekao zaposlenima da mu je Epstein nastavio slati e-mailove nakon 2014. godine, ali nije odgovorio, izvijestio je Journal. Epstein se također raspitivao o Gatesu u tekstualnim porukama osobi za koju se vjeruje da je Walker, dugogodišnja Gatesova saradnica, rekavši joj u januaru 2017., da ga Gates “slobodno nazove na malo internog bejzbola” prije sastanka u Washingtonu sa zvaničnicima iz nove Trumpove administracije. Epstein je često govorio tokom mjeseci i godina da Walker treba da zamoli Gatesa da se javi, ali nije jasno da li je Gates ikada to zaista i učinio. Razmjena tekstualnih poruka sa nepoznatim primaocem iz 2018. godine sugerira da je Epstein možda još uvijek bio u kontaktu sa Gatesom, jer je osoba zamolila Epsteina da zamoli Gatesa da dogovori sastanak s njima, a Epstein je rekao da će “poslati Billu poruku”, ali nije jasno da li je Gates ikada odgovorio.

Šta je Gates mislio o Epsteinu?

E-mailovi između Gatesa i Epsteina iz 2014. godine sugeriraju da su njih dvojica imali prijateljski odnos, s porukama koje su uključivale opkladu da će euro biti valuta s najboljim učinkom u 2013. godini i razgovore o izradi društvenih planova i finansijskih pitanja. Nakon što su njih dvojica prestali razgovarati, Walker je u tekstualnim porukama između 2017. i 2019. godine, otprilike u vrijeme kada su Miami Herald i druge publikacije počele ponovo istraživati ​​​​navode o seksualnom napadu protiv Epsteina, sugerirao da Gates i dalje voli Epsteina, ali da su mu Melinda French Gates i Cohen zabranili da ga viđa. Walker je rekao Epsteinu u januaru 2017., da Gates “želi razgovarati s njim, ali mu supruga ne dopušta”, a kasnije u martu je rekao da Epstein može “pokušati pozvati” Gatesa na neki događaj, ali da mu je “Larry rekao da ne može imati kontakt s njim, pa bi morao biti vrlo oprezan u vezi s organizacijom”.

Posljednji razgovor o Gatesu bio je u februaru 2019., neposredno prije Epsteinovog hapšenja u julu – kada je Epstein rekao Walker da bi trebala reći Gatesu da mu “duguje poziv”. Walker je rekla Epsteinu da je prenijela tu poruku Gatesu kada ga je vidjela, ali milijarder nije ništa rekao.

Najnoviji Epsteinovi dosijei uključuju više e-mailova koje je sam Epstein poslao u julu 2013. godine, a s pismima koja su očigledno bila upućena Gatesu. Nije jasno da li je pisma napisao Epstein ili neko drugi, iako se vrijeme pisanja poklapa s vremenom kada je Epstein vodio Nikolićeve pregovore s Gates fondacijom. Nikolić je za Journal rekao da e-mailovi nisu napisani u njegovo ime.

U jednom e-mailu, autor e-maila je naveo da im je Gates naredio da izbrišu poruke o tome da milijarder ima spolno prenosivu bolest i zahtjev da se osiguraju antibiotici koji će se tajno davati Melindi. U drugom e-mailu, Gates je navodno tražio pomoć u vezi sa stvarima koje su se kretale od moralno neprikladnih do etički pogrešnih.

Autor e-maila je također tvrdio da su pomogli Gatesu da “nabavi lijekove za suočavanje s posljedicama seksa s Ruskinjama”, omogućili milijarderove “nedozvoljene sastanke s udatim ženama” i da je od njega zatraženo da Gatesu osigura Adderall. Gates je, i direktno i putem Gatesove fondacije, negirao sve ove tvrdnje.

U izjavi nakon najnovijeg objavljivanja Epsteinovih dosijea, glasnogovornik Gates fondacije je rekao: “Ove optužbe su apsolutno apsurdne i potpuno lažne. Jedino što ovi dokumenti pokazuju je Epsteinova frustracija što nema trajnu vezu s Gatesom i koliko je daleko otišao da ga uhvati u zamku i okleveta.” Gates je također negirao navode iz pisma, rekavši za 9 News: “Navodno je Jeffrey napisao e-mail sam sebi. Taj e-mail nikada nije poslan, lažan je. Dakle, ne znam šta je mislio.” U svojim komentarima zaposlenima 24. februara, Gates je priznao da je imao dvije afere s Ruskinjama, koje je upoznao odvojeno od Epsteina, i rekao da je Nikolić obavijestila Epsteina o aferama, izvijestio je Journal. Milijarder nije sugerirao da su bilo koje druge tvrdnje u e-mailovima istinite.

Druge optužbe protiv Gatesa

Epsteinovi dosijei također uključuju tvrdnje neimenovane osobe koja je Epsteinu u novembru 2017., rekla da je čula da Gatesa opisuju kao “čovjeka čudnog ponašanja i uvijek pijanog” te da je razgovarala o mogućnosti pokretanja pravnog postupka protiv njega zbog neutvrđenog navodnog nedoličnog ponašanja. Osoba koja je poslala tekstualne poruke nije imenovana, ali razgovor uključuje druge detalje koji su u skladu s Epsteinovim razgovorima s osobom za koju se vjeruje da je Walker, a osoba spominje “Steve”, što se može odnositi na Walkerovog supruga, Stevena Sinofskyja. Osoba je sugerirala da se boji odmazde protiv Gatesa, napisavši: “Veoma sam uplašena i oklijevam učiniti bilo šta što bi ga uznemirilo. Čini se većim od policije i pravosudnog sistema itd.” Fondacija Gates i Gates Ventures još nisu odgovorili na zahtjeve za komentar o tvrdnjama, ali Gates je uglavnom negirao bilo kakvu nepravdu.

Walker nije javno komentarisala tekstualne poruke, a Medicinski fakultet Univerziteta Washington, gdje je Walker zaposlena kao profesorica i hirurginja, još nije odgovorio na zahtjev za komentar o njenim razgovorima s Epsteinom. Također, 2017. godine, Epstein je poslao Gatesu e-mail tražeći od njega da nadoknadi štetu ruskoj igračici bridža Mili Antonovoj, prema anonimnim izvorima koje je citirao Wall Street Journal, koji su rekli da je “ton poruke bio da je Epstein znao za Gatesovu aferu s Antonovom 2010. godine i da bi je mogao razotkriti”. Gatesov glasnogovornik rekao je da milijarder nije imao “finansijskih poslova” s Epsteinom, rekavši Journalu u izjavi da je Gates s Epsteinom razgovarao samo o filantropiji i da je “nakon što više puta nije uspio odvratiti Gatesa od tih stvari, Epstein bezuspješno pokušao iskoristiti prošlu vezu da mu prijeti”.

Najnoviji Epsteinovi dokumenti pokazuju da je FBI pokrenuo pitanja o Gatesu 2020. godine, nakon Epsteinove smrti. Anonimni službenik FBI-a poslao je e-poruku neimenovanom primaocu na osnovu informacija koje je čuo preko prijatelja kolege u Microsoftu, koji je rekao da se kompanija “distancira od Billa Gatesa kako bi smanjila izloženost bilo kakvim negativnim reakcijama koje bi mogle uslijediti po kompaniju ako se pojave informacije da je Gates bio umiješan u ilegalne aktivnosti slične onima Epsteina”. Službenik FBI-a pitao je da li primalac e-pošte ima bilo kakva saznanja o odnosu između Epsteina i Gatesa koja bi opravdala takvu zabrinutost, a osoba je odgovorila: “Nisam čuo ništa slično.” Gates Ventures, FBI i Gatesova fondacija još nisu odgovorili na zahtjeve za komentar poslane e-poštom, a Microsoft je odbio da komentariše.

Prije nego što je objavljen posljednji dio dosijea, milijarder je prethodno u januaru 2025. godine izjavio za The Wall Street Journal da je “prilično glupo” provoditi vrijeme s Epsteinom. “Bio sam lud što sam provodio vrijeme s njim”, rekao je Gates u intervjuu. “Mislio sam da će mi to pomoći s globalnom zdravstvenom filantropijom; zapravo, nije. Bila je to samo ogromna greška.” Gates je rekao da se sa Epsteinom sastao samo nekoliko puta kako bi razgovarali o filantropiji, a njegov portparol Arnold je 2019. godine za The New York Times rekao: “Gates prepoznaje da je razmatranje Epsteinovih ideja vezanih za filantropiju dalo Epsteinu nezasluženu platformu koja je bila u suprotnosti s Gatesovim ličnim vrijednostima i vrijednostima njegove fondacije.”

Šta Epsteinove poruke govore o Melindi French Gates?

Walkerova sugestija iz januara 2017., da je Gatesova tadašnja supruga sprečavala milijardera da se viđa s Epsteinom u skladu je s javnim komentarima French Gates. Ona je sugerirala da je Gatesova povezanost s “odvratnim” Epsteinom bila jedan od faktora koji su doveli do njihovog razvoda, rekavši za CBS: “Nije mi se svidjelo što se viđa s Jeffreyjem Epsteinom, ne. To sam mu vrlo jasno stavila do znanja.”

Epstein je u januaru 2017., rekao Walker da bi trebala pokušati dogovoriti sastanak između Gatesove supruge i Kathy Ruemmler, bivše savjetnice Bijele kuće čije su poruke s Epsteinom također bile uključene u Epsteinove dosijee. “Volio bih sjesti s Melindom i pokazati joj drugu stranu Jeffreyja”, rekao je Epstein Walker, opisujući Ruemmler kao odanu feministkinju koja ga snažno podržava.

U komentarima za NPR u ponedjeljak, French Gates je nazvao Epsteinovo navodno zlostavljanje “više nego srceparajućim” i izrazio saučešće njegovim žrtvama. “Koja god pitanja ostaju o Epsteinovim postupcima, ta pitanja su za te ljude, pa čak i za mog bivšeg muža”, rekao je French Gates. “Oni moraju odgovoriti na te stvari, a ne ja.” French Gates je također sugerirala da se razvela od bivšeg muža barem dijelom zbog njegove povezanosti s Epsteinom, rekavši za NPR da je detalji Epsteinovih e-mailova o Gatesu čine nevjerovatno tužnom i podsjećaju je zašto je morala napustiti njihov brak. Gates je u svojoj gradskoj vijećnici priznao da se njegova bivša supruga protivila njegovoj povezanosti s Epsteinom, izvijestio je Journal, rekavši osoblju: “Da joj odamo priznanje, uvijek je bila pomalo skeptična prema Epsteinovoj stvari.” Rekao je da je nastavio da se druži s Epsteinom uprkos tome što je ona izrazila zabrinutost zbog finansijera 2013. godine.

Epstein, Bill Gates i Trumpova administracija

Epsteinovi razgovori s Walkerom uključuju i niz rasprava o Gatesovom učešću u prvoj Trumpovoj administraciji. Njih dvojica su razgovarali o tome kako je Gates tražio Trumpovu pomoć s međunarodnim inicijativama milijardera za pomoć, ali predsjednik nije djelovao zainteresirano. “Bill kaže da nema interesa da učini bilo šta korisno u zdravstvu ili tehnologiji za SAD dok se Trump ne zauzme za međunarodni razvoj i pomoć”, rekla je Walker Epsteinu u februaru 2017. godine, dodajući da želi da milijarder razumije potrebe SAD-a.

Epstein je više puta rekao Walker da bi trebala uputiti Gatesa da se sastane s Thomasom Barrackom, koji je bio predsjedavajući Trumpovog prvog inauguracijskog odbora i čija je komunikacija s Epsteinom također bila uključena u nedavno objavljeni dokument Nadzornog odbora Predstavničkog doma. Barrack i Trumpov savjetnik Steve Bannon – još jedan poznati Epsteinov saradnik – bili su “marionete” u Trumpovoj administraciji, tvrdio je Epstein, rekavši Walker da bi Gatesov sastanak s Barrackom dok je milijarder bio u Washingtonu trebao biti njegov “najviši” prioritet.

Ministarstvo pravde objavilo je milione Epsteinovih dosijea 30. januara, više od mjesec nakon što je istekao rok vlade za objavljivanje dosijea prema saveznom zakonu. Kongres je u novembru usvojio zakon kojim se zahtijeva objavljivanje Epsteinovih dosijea nakon što je Ministarstvo pravde izazvalo negodovanje javnosti rekavši da agencija neće dobrovoljno objaviti dokumente.

Epstein je umro u zatvoru 2019. godine nakon što je optužen za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, ali njegov slučaj je ostao izvor javne fascinacije, uglavnom zbog poznatih ličnosti s kojima se ovaj finansijer družio. Pored Gatesa, među milijarderima i moćnim ličnostima navedenim u Epsteinovim dosijeima su Trump, izvršni direktor Tesle Elon Musk, bivši predsjednik Bill Clinton, osnivač Virgin Group Richard Branson, suosnivač Googlea Sergey Brin, predsjednik New York Giantsa Steve Tisch i suosnivač PayPala Peter Thiel. Nijedan od ovih muškaraca nije optužen ni za kakvo krivično djelo u vezi s Epsteinom, a svi su negirali bilo kakvo znanje o Epsteinovom zlostavljanju.

Alison Durkee, novinarka Forbesa