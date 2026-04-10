Dvije banke u utrci za preuzimanje Addika, evo ko nudi više

Kako piše slovenski Forbes, Ljubljanska Banka (NLB) objavila je svoju namjeru da objavi dobrovoljnu javnu ponudu za preuzimanje dionica austrijske bankarske grupe Addiko Bank, za sve izdane Addiko dionice po cijeni od 29 eura po Addiko dionici, umanjenoj za sve buduće isplate dividendi, priopćila je NLB.

NLB trenutno nije dioničar Addika, nasljednika Hypo banke, i namjerava steći značajan većinski udio u Addiku objavom ponude.

“Ponuđena cijena od 29 eura po dionici predstavlja vrlo atraktivnu cijenu za dioničare Addika u poređenju s drugim objavljenim indikacijama cijena i u potpunosti bi riješila neizvjesnosti u vezi s vlasničkom strukturom Addika“, rekli su u izjavi.

Ponuđena cijena viša od konkurencije

Ponuđena cijena uključuje premiju od 25,8 posto u usporedbi s ponderiranim prosjekom cijene dionice posljednjih mjeseci od 23,05 eura s cijenom zatvaranja dionice 8. aprila 2026. Također uključuje premiju od 11,6 posto u poređenju s cijenom zatvaranja dionice 8. aprila 2026. i premiju od 25,8 posto u poređenju s cijenom naznačenom u objavi Raiffeisen Bank International AG („RBI“) od 8. aprila 2026., u kojoj je ova kompanija najavila namjeru provođenja dobrovoljne ponude za dobijanjem dionica Addika.

RBI nudi 23,05 eura za dionicu Addiko Banka, uključujući i dividendu za 2025. godinu, stoji u priopćenju, što “odgovara prosječnoj cijeni dionice ponderiranoj volumenom tijekom šestomjesečnog razdoblja koje završava 7. aprila 2026.”.

Ponuđena je cijena otprilike 20 posto viša od vrijednosti vlasničkog kapitala, prema procjeni Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschafta, navodi RBI.

Prag za prihvatanje ponude iznosi 75 posto dionica Addiko Banka, napominju, dodajući da transakcija zahtijeva i pribavljanje regulatornih dozvola.

Nakon što dobrovoljna javna ponuda bude dostavljena i pregleda je austrijska komora i nakon što dokument bude objavljen, rok za prihvatanje ponude bit će 10 sedmica.

RBI u saopćenju napominje da namjerava zadržati Addikovo poslovanje u Hrvatskoj, Sloveniji i u matičnoj Austriji. Time bi osigurao veći tržišni udio u Hrvatskoj i zauzeo četvrto mjesto na tabeli banaka po imovini. Ponovo bi pak ušli u Sloveniju gdje vide potencijal u korporativnom i investicijskom bankarstvu, te na tržištu malih i srednjih poduzeća.

Poslovanje u Srbiji, Bosni i Hercgovini RBI namjerava prodati, za iznos koji odgovara “u najmanju ruku” njihovoj “fer tržišnoj vrijednosti”. Novinska agencija APA napominje da bi trebali biti prodani Alta Groupu.

Bude li ponuda prihvaćena, preuzimanje bi u početnoj fazi smanjilo stopu adekvatnosti kapitala RBI Grupe CET1 za 0,45 postotnog boda, uz pretpostavku o 75-postotnom prihvaćanju ponude. Kada se uključi prodaja poslovanja u Srbiji, BiH i Crnoj Gori, trebala bi biti niža za desetinu postotnog boda, procjenjuju u RBI-ju.

Na kraju 2025. godine CET1 iznosio je na nivou grupe 17,9 posto, pokazuje godišnje poslovni izvještaj. Kada se isključi poslovanje u Rusiji iznosio je 15,5 posto.

Finaliziranje dobrovoljne javne ponude za preuzimanje očekuje se u četvrtom tromjesečju ove godine, a dovršetak izdvajanja poslovanja u drugoj polovini 2027., objavio je RBI.

