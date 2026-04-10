Troškovi života rastu uprkos primirju s Iranom, šta to znači za vaš novčanik

Prema analizi BBC-a, iako je najavljeno dvosedmično primirje između Irana i zapadnih saveznika donijelo kratkotrajno olakšanje, ekonomske posljedice već se osjećaju širom svijeta. Cijene goriva su naglo porasle nakon vojnih udara, a stručnjaci upozoravaju da bi uskoro mogli poskupjeti i hrana, putovanja, pa čak i odjeća.

Iako se tržišta trenutno pokušavaju stabilizirati, neizvjesnost ostaje velika, a troškovi za građane vjerovatno će rasti u narednim mjesecima.

Putovanja sve skuplja

Evropa veliki dio avionskog goriva dobija iz zemalja Zaljeva, pa je strah od nestašica doveo do rekordnih cijena. Posljednjih dana cijena goriva za avione dostigla je historijski maksimum, što je već natjeralo brojne aviokompanije da smanje broj letova i povećaju cijene karata.

Kompanije širom svijeta reaguju različito, neke otkazuju letove, druge poskupljuju duge rute, dok pojedine još odolijevaju zahvaljujući ranije ugovorenim cijenama goriva. Putnici bi, međutim, trebali računati na dodatna poskupljenja i moguće otkazivanje letova.

Destinacije koje se smatraju sigurnijima, poput Portugala ili Kariba, bilježe povećanu potražnju, što dodatno diže cijene aranžmana.

REUTERS/Stephane Mahe

Energija pod pritiskom

Globalne cijene nafte i plina značajno su porasle. U nekim zemljama građani već osjećaju udar kroz veće troškove grijanja, a očekuje se i novo povećanje cijena energenata tokom ljeta.

Procjene pokazuju da bi prosječni godišnji računi za domaćinstva mogli porasti za gotovo petinu. Iako vlasti najavljuju pomoć najugroženijima, konkretne mjere bi mogle kasniti.

Gorivo sve skuplje

Poskupljenje energije najbrže se vidi na benzinskim pumpama. Cijene benzina i dizela već su dostigle najviši nivo u posljednjih nekoliko godina.

Mnoge države pokušavaju ublažiti udar na građane raznim mjerama, uključujući ograničenja potrošnje ili poticanje rada od kuće. Ipak, stručnjaci upozoravaju da je situacija i dalje nepredvidiva, te da se značajno pojeftinjenje goriva ne očekuje uskoro.

Hrana na udaru lančanih poskupljenja

Skuplje gorivo znači i skuplji transport robe, ali i veće troškove u poljoprivredi. Dizel pokreće mehanizaciju, energija se koristi za plastenike, a poremećaji u snabdijevanju povećali su i cijene đubriva.

Sve to se već prelijeva na cijene u prodavnicama. Očekuje se da bi hrana mogla poskupjeti i do devet posto do kraja godine, što je znatno više nego što se ranije predviđalo.

Jednostavno rečeno, proizvodi koje danas plaćate jednu marku, uskoro bi mogli biti osjetno skuplji.

Odjeća više nije jeftina kao prije

Veliki dio odjeće proizvodi se u Aziji, gdje su troškovi energije i transporta također porasli. Uz to, cijena poliestera, materijala koji se dobija iz nafte, znatno je skočila.

Ako proizvođači te troškove prebace na kupce, cijene odjeće u radnjama će rasti. Neki brendovi već najavljuju poskupljenja ako se poremećaji na tržištu nastave.

Krediti i rate pod znakom pitanja

Kada inflacija ubrzano raste, centralne banke obično podižu kamatne stope kako bi usporile potrošnju. To znači skuplje kredite, bilo da je riječ o stambenim zajmovima ili kreditnim karticama.

Za građane to donosi dodatni pritisak, posebno za one koji planiraju kupovinu nekretnine ili im uskoro ističu postojeći ugovori. S druge strane, štediše bi mogli imati blagu korist kroz nešto veće kamate na štednju.

Ukratko, iako primirje donosi tračak nade, efekti globalne krize već su pokrenuti i teško ih je brzo zaustaviti. Kako navodi BBC, naredni mjeseci će pokazati koliko će duboko ovi poremećaji pogoditi svakodnevni život građana.

