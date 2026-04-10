Zašto brodovi i dalje izbjegavaju Hormuz

Iako su tenzije na Bliskom istoku privremeno smirene, brodovi i dalje izbjegavaju prolaz kroz Hormuški moreuz, ključnu tačku kroz koju prolazi oko petine svjetske nafte. Formalno otvaranje nije bilo dovoljno da vrati povjerenje kompanija, jer sigurnosne garancije i jasna pravila plovidbe još uvijek izostaju.

Velike kompanije, poput Hapag-Lloyd, drže svoje brodove po strani i ne žele rizikovati bez čvrstih uvjeta sigurnosti. Iako je vijest o primirju kratko spustila cijene nafte, tržište se brzo vratilo realnosti, promet kroz moreuz ostaje minimalan, a cijene ponovo rastu.

Stručnjaci upozoravaju da bi povratak na normalan nivo prometa mogao trajati mjesecima. Prije sukoba kroz ovaj uski prolaz svakodnevno je prolazilo više od 100 brodova, dok sada većina stoji i čeka. Problem nije samo izlazak brodova, već i njihov povratak kako bi preuzeli naftu koja se gomilala sedmicama.

Dodatnu nesigurnost stvara činjenica da nema jasne koordinacije s iranskim vlastima, koje i dalje imaju ključnu kontrolu nad prolazom. Bez njihovog odobrenja i preciznih uputa, brodari ne žele ulaziti u rizičnu zonu.

Situaciju dodatno komplikuju novi troškovi prolaska i političke napetosti, što cijeli proces čini sporim i neizvjesnim. Posljedice se već osjećaju širom svijeta kroz rast cijena goriva i pritisak na ekonomiju.

Ako se stanje uskoro ne stabilizuje, upozoravaju analitičari, globalne ekonomske posljedice mogle bi biti ozbiljne i dugotrajne.

