Osam kreativnih načina za farbanje jaja za Uskrs

Farbanje jaja za Uskrs je poseban trenutak koji svake godine okuplja porodicu.

Ako ste ovih dana proveli i malo vremena na društvenim mrežama, sigurno ste primijetili koliko su kreativne, raznolike i maštovite postale ideje za ukrašavanje uskršnjih jaja. Od klasičnih tehnika koje se prenose s generacije na generaciju, pa sve do modernih trendova.

Posebno su zanimljive metode koje uključuju prirodne sastojke poput kurkume, luka, kupusa i hibiskusa. Međutim, ni moderniji pristupi s bojama, šlagom i krep papirom ne zaostaju po popularnosti. Svatko može pronaći nešto za svoj ukus, bilo da voli tradicionalne metode ili želi eksperimentirati.

Urednici Forbesa Srbija predstavljaju osam načina za ukrašavanje uskršnjih jaja.

Cvekla i sirće

Očistite pola kilograma cvekle, koju ćete staviti u oko pola litra vode. Dodajte jaja i kuhajte dok ne prokuhaju, a zatim ih ostavite u vodi još deset minuta. Dodajte im 60ml sirćeta i ostavite ih preko noći.

Sirće i prehrambena boja

U čašu sipajte vruću vodu, dodajte sirće i boju za kolače i sve promiješajte. Zatim jaje premažite papirnim ubrusom na koji ste prethodno stavili ulje. Premazano jaje stavite u čašu, pričekajte minutu, a zatim ga izvadite. Kod ove tehnike preporučuje se korištenje tamnijih boja kako bi se jaja bolje ofarbala.

Prirodno farbanje jaja

U 1 litru vode dodajte oko dvije kašike sirćeta i prirodne namirnice, poput kupusa, cvekle i kurkume. Dodajte jaja i kuhajte u ovoj smjesi deset minuta. Ostavite ih u vodi nekoliko sati.

Salveta, gumica i boja za torte

Za ovu tehniku ​​će vam trebati boje za torte, salveta, gumica za brisanje i sirće. Boje za torte sipajte u čaše sa vodom, a zatim na salvetu sipajte kašičicu svake boje. Zatim jaja zamotajte u salvetu i zavežite gumicom. Ostavite ih da odstoje nekoliko sati.

Farbanje jaja krep papirom

Za ovu tehniku, trebat će vam nekoliko različitih boja krep papira za rezanje kako biste umotali jaja. Za jedno jaje koristite dvije različite boje krep papira, smotajte ga i stavite u vruću vodu, a zatim ostavite sa strane da se osuši. Nakon otprilike deset minuta, izvadite jaje iz natopljenog krep papira i obrišite ga ručnikom.

Glazura i bojanje torti

Uzmite kalup za mafine i u njega dodajte šlag s bojama za torte. Dodajte jaja u smjesu i ostavite ih pola sata. Zatim isperite jaja mlakom vodom.

Bjelanjci i salvete

Za ovu tehniku ​​će vam trebati salvete i bjelanjci. Bjelanjke koje ste prethodno umutili sipajte u zdjelu. Ako su salvete višeslojne, odvojite ih i uzmite samo gornji sloj, pocijepajte ili izrežite motive koje želite koristiti za jaja, a zatim ih zalijepite bjelanjkom.

Soda bikarbona i boja za kolačiće

U kalup za mafine sipajte sodu bikarbonu, boju za kolače i vodu. Uzmite četkicu i obojite jaja po želji. Zatim, stavite jaja u drugi kalup za mafine i isperite ih sirćetom kao u videu. Ostavite ih da se osuše.