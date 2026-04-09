Američki hotelijeri kažu da se ekonomski rast zbog Svjetskog prvenstva “ne dešava”

Kako se Svjetsko prvenstvo približava, udruženja hotela u gradovima domaćinima kažu za Forbes da su se pomirili s činjenicom da će ekonomski utjecaj biti manji nego što je FIFA obećala. Čelnici udruženja hotela u tri grada domaćina – New Yorku, Philadelphiji i San Franciscu – rekli su za Forbes da još nisu vidjeli porast potražnje u vezi sa Svjetskim prvenstvom.

FIFA je u posljednjih nekoliko sedmica otkazala desetine hiljada rezervacija soba u gradovima domaćinima širom SAD-a, Kanade i Meksika.

„Pokazatelji ukazuju na to da se potražnja koju je Svjetsko prvenstvo trebalo generirati ne događa, barem ne za sada“, rekao je za Forbes Evan Saunders, viši potpredsjednik za putovanja u firmi za analizu lokacija Azira. „Moj utisak je da će Svjetsko prvenstvo biti ogroman uspjeh kao sportski turnir. Na televiziji će stadioni izgledati puni ili gotovo puni, ali to nije nužno isto što i turistički uspjeh“, rekao je za Forbes Alan Fyall, prodekan na Rosen College of Hospitality Management na Univerzitetu Centralne Floride.

Potražnja ne prati najave

Neki gradovi domaćini Svjetskog prvenstva zahvalni su što nisu sve stavili na jednu kartu. „Suprotno ogromnoj pompi“ koja je pratila FIFA-inu najavu Svjetskog prvenstva prije godinu, kada je fudbalska organizacija predvidjela da će milioni međunarodnih posjetilaca donijeti ekonomski poticaj od 30,5 milijardi dolara SAD-u, „potražnja sigurno nije ni blizu tom nivou“, rekao je za Forbes Vijay Dandapani, predsjednik i izvršni direktor Udruženja hotela New Yorka, dodajući da su buduće rezervacije hotela u New Yorku za juni i juli praktično identične istom periodu prošle godine. „Može li se sve to promijeniti i doći do iznenadnog porasta potražnje? Svi se tome svakako nadamo, ali nada nije očekivanje.“

Hotelijeri u Filadelfiji „nisu bili oduševljeni“ kada je FIFA nedavno otkazala oko 2.000 rezervacija soba za turnir, rekao je za Forbes Ed Grose, predsjednik i izvršni direktor Udruženja hotela Velike Filadelfije. „Ali istovremeno, ove godine se u Filadelfiji mnogo toga dešava. Još uvijek se nadamo sjajnom Svjetskom prvenstvu u fudbalu, ali imamo vrlo uspješnu godinu i bez njega“ zahvaljujući dvjema velikim gradskim konvencijama koje su se održale tokom turnira.

U kalifornijskom zaljevu San Francisca, mnogi direktori hotela bili su oprezniji u pogledu potražnje za Svjetskim prvenstvom jer se sjećaju posljednjeg puta kada su SAD bile domaćini turnira 1994. godine, rekao je za Forbes Alex Bastian, predsjednik i izvršni direktor Vijeća hotela San Francisca. Pratili su raspored nacionalnih timova i utakmica i “imali su jasno razumijevanje nijansi i stvarnog finansijskog utjecaja turnira”, rekao je, “i kao rezultat toga usvojili su konzervativniju strategiju predviđanja. Ipak, ostajemo uzbuđeni zbog događaja, ne samo zbog njegovog ekonomskog potencijala, već i zato što će naš grad staviti u globalnu pažnju.”

Očekivanja o dolasku međunarodnih posjetilaca nisu ispunjena

Turistički zvaničnici su u početku bili optimistični u pogledu potencijala Svjetskog prvenstva da pomogne u preokretanju značajnog pada od 6,3% u broju međunarodnih turističkih dolazaka od kada je predsjednik Trump preuzeo dužnost, uglavnom zbog njegovih tarifa, retorike “Amerika na prvom mjestu” i imigracijske politike. Prošle godine, FIFA je savjetovala gradovima domaćinima da očekuju odnos domaćih i međunarodnih posjetilaca 50/50. Procijenjeni ekonomski uticaj od 30,5 milijardi dolara zasnovan je na pretpostavci da će SAD vidjeti priliv međunarodnih turista, koji troše četiri puta više od domaćih putnika.

Ali dva mjeseca prije početka turnira, još uvijek nije jasno hoće li strani posjetioci stići u broju potrebnom da bi se ostvario obećani ekonomski uticaj. Prema Ciriumu, rezervacije letova izvršene u januaru i februaru za gradove domaćine u junu – kada turnir počinje – smanjene su za 5% iz Evrope u poređenju sa prošlom godinom, za 3,6% iz Azije i praktično nepromijenjene iz Južne Amerike (porast od 0,2%). Zasad, “nema dokaza da će hoteli moći povećati svoju prosječnu dnevnu cijenu ili dužinu boravka zahvaljujući Svjetskom prvenstvu”, rekao je Saunders za Forbes. “Sve do sada ukazuje na suprotno.”

Šta ne znamo

Hoće li hoteli i dalje vidjeti porast potražnje u zadnji čas? „Mislim da će se odluka donijeti doslovno u zadnji čas, zaista mislim“, rekao je Fyall za Forbes, napominjući da turniri obično počinju sporo. „Ali ako njihova nacionalna reprezentacija počne dobro igrati, ljudi će doslovno uskočiti u avion i potrošiti sav novac koji su uštedjeli da bi stigli tamo“, rekao je, dodajući da „nažalost, međunarodnim putnicima nije lako posjetiti SAD u zadnji čas.“

Dandapani kaže da neće proći dugo prije nego što dobije jasniju sliku o tome hoće li Svjetsko prvenstvo biti uspjeh ili razočarenje za njujorške hotele. “Nećemo znati sa sigurnošću do 30 dana prije – dakle, sredinom maja.”

Suzanne Rowan Kelleher, novinarka Forbesa (link originalnog članka)