Eurostat: EU bilježi rast nezaposlenosti u februaru 

Najnoviji podaci Eurostata, statističkog ureda Evropske unije, ukazuju na blage promjene u dinamici evropskog tržišta rada. U februaru 2026., stopa nezaposlenosti je iznosila je 6,2%, što predstavlja blagi rast u odnosu na januarskih 6,1%, ali i dalje ostaje niža u poređenju sa 6,3% koji su zabilježeni u februaru 2025. godine.

Na nivou cijele Evropske unije, stopa nezaposlenosti se zadržala se na stabilnih 5,9%, što je identično rezultatu iz januara ove godine. Ovaj rezultat predstavlja pad u odnosu na 6,0% iz istog mjeseca prethodne godine.

Analiza nezaposlenosti u brojkama

Prema procjenama Eurostata, u februaru 2026. EU je imala 13,118 miliona nezaposlenih osoba, od kojih 10,919 miliona živi unutar eurozone. Statistički podaci ukazuju na rast broja nezaposlenih na mjesečnom nivou. Globalno gledajući, broj nezaposlenih u Evropskoj uniji je porastao za 137 hiljada, dok je u eurozoni taj porast iznosio 93 hiljade u odnosu na januar 2026.

Ipak, godišnji trendovi pokazuju otpornost tržišta. U poređenju sa februarom 2025., broj nezaposlenih smanjen je za 18 hiljada u EU, dok je u eurozoni zabilježen značajniji pad od 124 hiljade osoba.

U nastavki pogledajte tabelarni prikaz postotka nezaposlenosti zemalja EU i drugih referentnih regiona:

Izazovi za mlade i spolna statistika

Nezaposlenost mladih ostaje kritičan indikator. U februaru 2026., 2,957 miliona mladih osoba (mlađih 25 godina) bilo je bez posla u EU, od čega 2,373 miliona u eurozoni. Stopa nezaposlenosti mladih u EU iznosila je 15,3%, što je blagi porast u odnosu na 15,2% iz prethodnog mjeseca. U eurozoni je ova stopa ostala stabilna na 14,9%.

Kada je riječ o rodnoj raspodjeli, podaci pokazuju sljedeće:

Žene: Stopa nezaposlenosti u EU porasla je na 6,1% (sa 6,0% u januaru), dok je u eurozoni zabilježen rast na 6,4% (sa 6,3%).

Muškarci: Stopa je ostala stabilna na 5,7% u EU, odnosno 6,0% u eurozoni.

Metodologija i buduće objave

Ove procjene temelje se na standardnoj definiciji Međunarodne organizacije rada (ILO). Nezaposlenima se smatraju osobe bez posla koje su aktivno tražile zaposlenje u posljednje četiri sedmice i koje su spremne početi raditi u naredne dvije sedmice.

Kako bi se dobila potpuna slika, podaci su dopunjeni indikatorima poput podzaposlenih radnika sa skraćenim radnim vremenom i osoba koje traže posao, ali nisu odmah dostupne.