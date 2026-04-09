Velika energetska igra, Rusija pokušava zaobići sankcije i osvojiti nova tržišta: LNG se prodaje ispod cijene

Rusija nastoji iskoristiti globalni nedostatak prirodnog plina kako bi privukla energijom pogođene zemlje Južne Azije da kupuju isporuke iz njenih postrojenja pod američkim sankcijama, prema izvorima upoznatim sa situacijom.

Prošle sedmice ove isporuke su nuđene uz popust od 40 posto u odnosu na tržišne cijene, putem malo poznatih posredničkih kompanija sa sjedištem u Kini i Rusiji, naveli su izvori koji su željeli ostati anonimni jer nisu ovlašteni govoriti za medije.

Prodavci su, kako se navodi, nudili i dokumentaciju koja bi prikazala da pošiljke potiču iz zemalja koje nisu Rusija, poput Omana ili Nigerije.

Nije potvrđeno da li je ijedna od ovih pošiljki zaista kupljena.

Faktičko zatvaranje Hormuškog moreuza, zajedno s napadima na najveće svjetsko postrojenje za izvoz ukapljenog prirodnog plina u Kataru, smanjilo je oko petine globalne ponude, poremetilo tržište plina i podiglo cijene. Isporuke iz Katara su gotovo potpuno zaustavljene, što je prisililo kupce u Bangladešu i Indiji da traže skuplje alternative.

Bangladeš, koji je prošle godine 60 posto svog LNG-a nabavljao iz Katara, bio je primoran kupovati pošiljke na spot tržištu, pri čemu je ponekad plaćao gotovo dvostruko više nego prema dugoročnim ugovorima s tom bliskoistočnom državom.

Bangladeš i Indija su također bili prisiljeni smanjiti isporuke plina sektoru proizvodnje đubriva zbog smanjenih LNG isporuka.

REUTERS/Joel Angel Juarez

Indija tradicionalno zauzima oprezan pristup uvozu nafte i plina pod sankcijama, a njena vlada je ranije saopštila da neće kupovati ruski LNG iz projekata koji su na crnoj listi. Ipak, Indija je prošlog mjeseca kupila prvu pošiljku iranske nafte od 2019. godine, nakon što je američko Ministarstvo finansija izdalo opću licencu kojom su ublažena ograničenja.

Iako Rusija kontinuirano povećava izvoz iz svojih sankcionisanih postrojenja, kao što su Arctic LNG 2 i Portovaya, većina kupaca i dalje izbjegava takve isporuke zbog straha od mogućih posljedica iz Vašingtona. Kina je za sada jedina zemlja koja uvozi ruski LNG pod sankcijama putem mreže takozvane flote u sjeni.

Širenje isporuka na zemlje izvan Kine pomoglo bi Rusiji da diversificira svoju bazu kupaca i poveća izvoz iz postrojenja koja su pod sankcijama. Arctic LNG 2, zamišljen kao najveće rusko LNG postrojenje, započeo je izvoz 2024. godine, ali njegov puni kapacitet i dalje je ograničen nedostatkom transportnih kapaciteta i zainteresiranih kupaca.

Please enable JavaScript

