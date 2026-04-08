Iran tvrdi da su SAD prekršile primirje – zatvoren Hormuški moreuz

Iran je danas optužio Sjedinjene Američke Države da su prekršile sporazum o prekidu vatre postignut dan ranije i zatvorile Hormuški moreuz, iznenada dovodeći u pitanje status sporazuma, jer su obje strane dale oprečne opise njegovih uslova, iako je Bijela kuća negirala da je moreuz zatvoren.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Ghalibaf objavio je na X mreži da izraelski napadi na Libanon, upad dronova u iranski zračni prostor i uskraćivanje iranskog “prava na obogaćivanje” predstavljaju kršenja primirja.

Izraelski napadi na Liban

IRNA News izvještava da je moreuz zatvoren “nakon izraelskih napada na Liban”, dok su različiti izvještaji opisali izraelske napade u srijedu kao jedne od najsmrtonosnijih u dosadašnjem ratu, sa 112 mrtvih i čak 800 povrijeđenih.

Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Leavitt izjavila je da su izvještaji o zatvaranju tjesnaca “slučaj u kojem se ono što javno govore razlikuje od onoga što govore privatno – danas smo vidjeli povećan promet kroz tjesnac”, dodajući da je Trumpu “privatno prenijeto” da tjesnac ostaje otvoren i da su “ovi javni izvještaji netačni”.

U srijedu ujutro, Iran je obavijestio brodove usidrene u blizini tjesnaca da moraju dobiti dozvolu od Sepaha, jedinice za specijalne operacije Iranske revolucionarne garde, za prolazak, prema radio poruci koju je dobio The Wall Street Journal, dodajući da će svaki brod koji pokuša proći bez dozvole “biti uništen”.

Iran je ranije u srijedu saopštio da će ponovo otvoriti moreuz tokom dvosedmičnog primirja, “u koordinaciji sa iranskim oružanim snagama i uz dužno poštovanje tehničkih ograničenja”, dok su američki zvaničnici rekli da će američka vojska pomagati u brodarstvu, iako detalji aranžmana nisu bili jasni.

U srijedu je Trump za PBS izjavio da je sukob Izraela sa Hezbollahom u Libanu “odvojeni obračun” koji nije obuhvaćen prekidom vatre, a premijer Benjamin Netanyahu također je rekao da Libanon nije uključen, iako je pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je pomogao u pregovorima o uvjetima, rekao kada je sporazum objavljen da je Libanon dio dogovora.

Ključni citat

“Uslovi primirja između Irana i SAD su jasni i eksplicitni: SAD moraju birati – primirje ili nastavak rata putem Izraela. Ne mogu imati oboje. Svijet vidi masakre u Libanu. Lopta je sada na američkom dvorištu, a svijet prati hoće li djelovati u skladu sa svojim obavezama”, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi u saopštenju.

Predsjednik Donald Trump izjavio je ranije u srijedu za ABC News da je otvoren za “zajedničko ulaganje” s Iranom radi naplate cestarina brodovima koji prolaze kroz moreuz, nakon što je Iran navodno počeo tražiti plaćanje prije nekoliko sedmica.

Leavitt je novinarima rekla da je zajednički napor za naplatu cestarine “ideja koju je predsjednik iznio” i da je to “nešto o čemu će se nastaviti razgovarati tokom naredne dvije sedmice”. Na pitanje ko kontroliše moreuz, Leavitt nije direktno odgovorila, ali je rekao: “Očekujemo da će moreuz biti odmah otvoren – kao što sam ranije rekla, vidjeli smo povećan saobraćaj kroz moreuz i to je nešto što pratimo iz minute u minutu, iz sata u sat, kako dani prolaze.”

Ključna pozadina

Trump je u utorak objavio da su SAD postigle dvosedmični sporazum o prekidu vatre s Iranom, odustajući od planiranih napada na iransku infrastrukturu samo nekoliko sati prije nego što su trebali biti izvedeni. I Iran i Trump su rekli da će sporazum uključivati ​​ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, iako je ostalo nejasno ko će kontrolisati prolaz. Iran je objavio da će “siguran prolaz kroz Hormuški moreuz biti moguć uz koordinaciju s iranskim oružanim snagama i uz dužno poštovanje tehničkih ograničenja”, dok je Trump rekao da će SAD “pomoći u rješavanju saobraćajnih gužvi”.

Uslovi sporazuma ostali su nejasni – Iran je u srijedu objavio plan od 10 tačaka za koji tvrdi da su ga SAD prihvatile, a koji uključuje održavanje iranske kontrole nad Hormuškim moreuzom, prekid napada širom regije, uključujući Libanon, povlačenje američkih borbenih snaga iz regije i prihvatanje iranskog prava na obogaćivanje uranijuma. Svi ti navodni uslovi su u suprotnosti s opisima sporazuma koje je dala Trumpova administracija.

U srijedu je Trump na Truth Socialu izjavio da “neće biti obogaćivanja urana”. I Trump i ministar odbrane Pete Hegseth naznačili su da će SAD “ostati prisutne” u regiji kako bi osigurale da Iran poštuje uslove sporazuma. U srijedu na Truth Socialu, Trump je dodao da “postoji samo jedna grupa značajnih ‘TAČAKA’ koje su prihvatljive Sjedinjenim Američkim Državama i da ćemo ih razgovarati iza zatvorenih vrata tokom ovih pregovora”, tvrdeći da su brojni izvještaji o uslovima sporazuma netačni.

Sara Dorn, Forbes

Iran tvrdi da su SAD prekršile primirje – zatvara Hormuški moreuz