Evropska borba za brendiranje hrane: Zbogom veganskoj šnicli

Odbor za poljoprivredu Evropskog parlamenta (AGRI) usvojio je sporazum o izmjenama pravila Zajedničkog tržišta poljoprivrednih proizvoda Evropske unije, čime se otvara put za strožu kontrolu tržišta hrane. Iako je primarni cilj izmjena jačanje pozicije poljoprivrednika u lancu snabdijevanja kroz reviziju ugovornih odnosa, fokus javnosti i industrije usmjeren je na kontroverznu zabranu korištenja mesnih termina za alternativne proizvode.

Odluka koja je izazvala najviše kontroverzi odnosi se na zabranu korištenja specifičnih mesnih termina za oglašavanje biljnih alternativa i mesa uzgojenog u laboratoriji. Prema novim pravilima, nazivi poput “slanina”, “šnicla” ili “stejk” (steak) moći će se koristiti isključivo za proizvode životinjskog porijekla.

Zanimljivo je da su najšire rasprostranjeni termini poput “burgera” i “kobasice”, izbjegli zabranu u konačnom dogovoru, što predstavlja određeni kompromis za industriju biljnih proteina. Ipak, restriktivniji pristup određenim nazivima jasno ukazuje na namjeru unije da spriječi zbunjivanje potrošača i da zaštiti tradicionalni poljoprivredni sektor.

Institucionalna podrška i budući koraci

Glasanje o prijedlogu u AGRI odboru prošlo je uz snažnu podršku sa 39 glasova “za”, samo četiri “protiv” i jedan suzdržan. Ovakav rezultat šalje jasnu poruku pred plenarno glasanje u Evropskom parlamentu.

Posebni odbor za poljoprivredu, koji okuplja stručnjake iz država članica, već je dao svoju saglasnost za sporazumu. Sada se očekuje da Vijeće Evropske unije zvanično usvoji sporazum tokom ljeta, čime će nova pravila postati dio zakonskog okvira koji definiše budućnost evropske prehrambene industrije. Za poljoprivrednike ovo znači veću pravnu sigurnost u ugovorima, dok će se sektor “lažnog mesa” morati suočiti sa značajnim rebrendiranjem na jednom od najbogatijih tržišta svijeta.