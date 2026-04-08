Južna interkonekcija dobija zamah: Američki izaslanik u zvaničnoj posjeti BiH

Federacija Bosne i Hercegovine ulazi u ključnu fazu realizacije projekta Južne interkonekcije. Ova strateška energetska inicijativa bi mogla redefinisati sigurnost snabdijevanja gasom i otvoriti prostor za veća strana ulaganja. Potvrđeno je to nakon sastanka federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića i posebnog izaslanika američkog Ministarstva energetike Joshue Volza.

Fokus razgovora bio je na prelasku iz zakonodavne u operativnu fazu projekta, što predstavlja ključni trenutak za njegovu realizaciju. U tom kontekstu razmatran je i Prijedlog izmjena Zakona o Južnoj interkonekciji koji bi trebao biti usvojen po hitnom postupku kako bi se ubrzao početak implementacije.

Južna interkonekcija je jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u zemlji, i direktno će utjecati na energetsku stabilnost, diverzifikaciju izvora snabdijevanja i dugoročni ekonomski rast.

Ministar Lakic je naglasio da usvajanje zakonskog okvira predstavlja tek početak složenog procesa. “Ulazimo u fazu kada zakon treba pretočiti u konkretne korake. Proces zahtijeva vrijeme, ali i institucionalnu stabilnost kako bi se očuvala postignuta rješenja”, poručio je.

Prisustvo američke delegacije dodatno je naglasilo geopolitički značaj samog projekta. Prema riječima Lakića, podrška Washingtona šalje snažan signal investitorima i povećava kredibilitet cijelog procesa.

S druge strane, Joshua Volz je potvrdio spremnost SAD-a da ostanu aktivan partner u razvoju energetskog sektora Bosne i Hercegovine. Istakao je da uspješna realizacija Južne interkonekcije može poslužiti kao katalizator za veći interes američkih investitora.

Tokom sastanka raazgovaralli su i o pitanju državne imovine te saradnje s međunarodnim investitorima, te su zaključili da postoje stabilni temelji za nastavak projekta.

Sagovornici su se složili da je za privlačenje kapitala, ključno osigurati predvidiv i stabilan regulatorni okvir, koji bi investitorima garantovao sigurnost i ubrzao realizaciju infrastrukturnih projekata.

Kao naredni korak, očekuje se potpisivanje međunarodnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, što je planirano krajem mjeseca u Dubrovniku. Taj potez mogao bi dodatno ubrzati implementaciju projekta i potvrditi njegov regionalni značaj.