Cijene u porastu: Troškovi života u BiH nastavljaju rasti

U februaru 2026. godine cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini nastavile su blagi uzlazni trend. Mjereno indeksom potrošačkih cijena, u odnosu na januar iste godine, prosječan rast iznosio je 0,5%, što ukazuje na umjereno, ali kontinuirano povećanje troškova života.

Posmatrano po kategorijama potrošnje, rast cijena zabilježen je u većini odjeljaka. Najveće povećanje zabilježeno je kod alkoholnih pića i duhana (1,6%), kao i troškova stanovanja i režijskih izdataka (1,1%). Cijene hrane i bezalkoholnih pića porasle su za 0,5%, dok su zdravstvo i prijevoz zabilježili rast od po 0,4%. Umjereniji rast zabilježen je u oblastima namještaja i održavanja doma (0,3%), obrazovanja (0,2%) te rekreacije i kulture (0,1%). Cijene u restoranima i hotelima porasle su za 0,4%.

S druge strane, određene kategorije bilježe pad cijena. Odjeća i obuća pojeftinili su za 1,7%, dok su ostala dobra i usluge zabilježila blagi pad od 0,3%.

Reuters Ilustracija

Na godišnjem nivou, inflacija je izraženija. U poređenju s februarom 2025. godine, cijene su u prosjeku više za 3,3%. Najveći rast zabilježen je u sektoru stanovanja i režijskih izdataka, čak 8,3%, što značajno utiče na ukupni životni standard. Zdravstvo je poskupjelo za 6,2%, restorani i hoteli za 6,7%, dok su hrana i bezalkoholna pića skuplji za 3,9%. Rast cijena evidentan je i u obrazovanju (3,4%), rekreaciji i kulturi (4,6%), komunikacijama (1,5%), kao i u kategoriji ostalih dobara i usluga (2,3%), javlja Agencija za statistiku BiH.

Ipak, nisu sve kategorije pratile ovaj trend. Na godišnjem nivou došlo je do pada cijena odjeće i obuće za 6,5%, kao i prijevoza za 3,0%, što djelimično ublažava ukupni inflatorni pritisak.

Ukupno posmatrano, podaci ukazuju na stabilan, ali primjetan rast cijena, pri čemu troškovi stanovanja, hrane i usluga imaju ključnu ulogu u formiranju ukupne inflacije i uticaju na svakodnevni život građana.

