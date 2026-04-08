Pad cijena nafte i skok berzi nakon Trumpove najave primirja, otvara se Hormuški moreuz

Cijene nafte naglo su pale u utorak nakon što je predsjednik Donald Trump pristao na dvosedmično primirje s Iran, što je podstaklo nade da bi više naftnih tankera uskoro moglo prolaziti kroz ključni Hormuški moreuz.

Ipak, analitičari upozoravaju da su brojna pitanja i dalje otvorena, uključujući to šta će se promijeniti u vezi sa faktičkom blokadom moreuza kroz koji prolazi oko 20 posto svjetske nafte, kao i da li će primirje dovesti do dugoročnog okončanja rata.

Fjučersi američke sirove nafte pali su za više od 15 posto nakon zatvaranja tržišta, na manje od 95 dolara po barelu, što predstavlja značajan pad, ali je i dalje znatno iznad nivoa od 67,02 dolara zabilježenog 27. februara, prije početka rata. Fjučersi nafte Brent, globalni referentni pokazatelj, pali su za 13,75 posto, na 94,68 dolara.

Istovremeno su fjučersi američkih dionica i azijska tržišta snažno porasli. Fjučersi Dow Jones Industrial Average skočili su za više od 1.000 bodova, odnosno oko 2,2 posto, fjučersi S&P 500 porasli su za 2,4 posto, dok su fjučersi Nasdaq Composite porasli za oko 3 posto u trgovanju nakon zatvaranja berze.

U srijedu ujutro, japanski referentni indeks Nikkei 225 porastao je za 4,9 posto do 10:41 po lokalnom vremenu, dok je južnokorejski Kospi ojačao za 5,7 posto. Hongkonški Hang Seng Index zabilježio je rast od 2,8 posto.

Tržište je željno dobrih vijesti, ali ostaje da se vidi hoće li Hormuški moreuz biti u potpunosti otvoren, izjavio je Bob McNally, osnivač i predsjednik kompanije Rapidan Energy Group za CNN. Dodao je da je to ključno pitanje, te da se za sada čini kako Washington i Teheran ne razumiju u potpunosti po tom pitanju.

Dok je Donald Trump slavio na društvenim mrežama, Iran je naglasio da je primirje samo privremeno. Ovo nije kraj rata, ali sve vojne grane treba da slijede naredbu Vrhovnog vođe i obustave vatru, navedeno je u saopštenju koje je pročitao državni kanal IRIB.

Ipak, rast dionica i pad cijena nafte poslali su izuzetno jasnu poruku, rekao je Art Hogan, glavni tržišni strateg u B. Riley Financial za CNN, investitori žele ponovno otvaranje Hormuški moreuz i okončanje ovog sukoba.

Donald Trump pristao je na primirje manje od dva sata prije roka koji je postavio za uništenje cijele civilizacije u 20 sati po istočnom vremenu. Naveo je da sporazum zavisi od ponovnog otvaranja Hormuški moreuz.

Primili smo prijedlog od deset tačaka iz Iran i vjerujemo da predstavlja održivu osnovu za pregovore, napisao je na mreži Truth Social u utorak navečer.

Rat na Bliskom istoku i faktičko zatvaranje ključnog Hormuški moreuz izazvali su najveći šok u snabdijevanju naftom do sada, utičući na oko 12 do 15 miliona barela sirove nafte dnevno. I fjučersi i fizičko tržište nafte ukazivali su na ozbiljne znakove upozorenja.

Ipak, ostaje neizvjesno može li se promet kroz moreuz jednostavno vratiti u normalu. Iran je također proglasio pobjedu i poručio da će njegova vojska regulisati prolaz kroz Hormuški moreuz, što bi toj zemlji dalo jedinstvenu ekonomsku i geopolitičku poziciju, navodi se u saopštenju Sekretarijata Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost.

Primirje zapravo nije razjasnilo ništa kada je riječ o Hormuški moreuz, rekao je Patrick De Haan, šef analize nafte u kompaniji GasBuddy.

Dugoročne posljedice tek će se pokazati.

Izvan kratkoročnog perioda, vladajući režim u Iran je, može se reći, učvrstio političku kontrolu i pokazao sposobnost da globalna tržišta nafte i plina dovede na koljena, napisao je Karl Schamotta iz Corpay u analizi objavljenoj u utorak navečer.

Hormuški moreuz je trenutno otvoren, ali funkcioniše pod strogim ograničenjima i selektivno, pri čemu Iran dozvoljava prolaz samo “neneprijateljskim” brodovima. Prolaz je zabranjen za tankere povezane sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima.

