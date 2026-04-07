Mundijal 2026 najskuplji ikad: Karta za finale skoro 11 hiljada dolara – evo koliko košta gledati utakmice BiH

FIFA je povećala najvišu cijenu ulaznice za finale Svjetskog prvenstva na 10.990 dolara tokom ponovnog otvaranja prodaje prošle srijede koje je bilo otežano tehničkim problemima, nakon što je potvrđen spisak od 48 reprezentacija za ovogodišnji turnir.

Najskuplja karata koštala je 8.680 dolara kada je FIFA prodavala ulaznice nakon žrijeba turnira u decembru. Cijene ulaznica oscilirale su, a FIFA je cijene određivala kategorizacijom utakmica.

Ulaznice kategorije 2 za utakmicu 19. jula na stadionu MetLife u East Rutherfordu u New Jerseyju koštale su 7.380 dolara, što je povećanje u odnosu na 5.575 dolara, dok je kategorija 3 iznosila 5.785 dolara, u odnosu na prethodnih 4.185 dolara.

Do srijede navečer ulaznice su bile dostupne za 17 od ukupno 72 utakmice grupne faze, dok nijedna utakmica nokaut faze nije bila u ponudi.

Krovna organizacija svjetskog fudbala koristi dinamičko određivanje cijena za turnir koji će se igrati u 11 gradova u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i u tri grada u Meksiku i dva u Kanadi.

Najskuplja mjesta

Do večeri su bile dostupne samo ulaznice po cijeni od 2.735 dolara, najskuplja mjesta, za otvaranje Sjedinjenih Američkih Država 12. juna protiv Paragvaja na stadionu SoFi u Inglewoodu u Kaliforniji, pri čemu cijena nije mijenjana u odnosu na decembar. Nisu bile dostupne ulaznice za utakmicu 19. juna protiv Australije u Seattleu niti za meč 25. juna protiv Turske u Inglewoodu.

Za otvaranje turnira između Meksika i Južne Afrike 11. juna u Mexico Cityju bile su dostupne samo ulaznice od 2.985 dolara, što je povećanje u odnosu na 2.355 dolara iz decembra. Također, za prvu utakmicu Kanade 12. juna protiv Bosne i Hercegovine u Torontu bile su dostupne ulaznice po cijeni od 2.240 dolara, u odnosu na ranijih 2.170 dolara.

FIFA nije objavila koje su utakmice i cjenovne kategorije dostupne, pa su potencijalni kupci morali sami pretraživati na stranici za prodaju ulaznica, kojoj je često trebalo i nekoliko sati za pristup.

Neki korisnici koji su kliknuli na takozvanu fazu prodaje u posljednjem trenutku, kada je prodaja počela u 11 sati po istočnoameričkom vremenu, preusmjereni su u red za fazu prodaje namijenjenu navijačima reprezentacija koje su tek izborile plasman.

Saopštenje FIFA-e

FIFA nije imala objašnjenje zašto je došlo do pogrešnog preusmjeravanja linkova, ali je oko podneva saopštila da oni funkcionišu ispravno.

Također je navedeno da neće sve preostale ulaznice biti odmah puštene u prodaju za ukupno 104 utakmice koje će se igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi od 11. juna do 19. jula, te da će dodatne ulaznice biti objavljivane postepeno.

Ovo je bila peta faza prodaje ulaznica nakon pretprodaje za korisnike Visa kartica u septembru, rane lutrije u oktobru, nasumičnog izvlačenja od decembra do januara te neplanirane dvodnevne prodaje krajem februara.

FIFA je saopštila da ova faza, koja će trajati tokom cijelog turnira, prvi put omogućava kupovinu tačno određenog sjedišta, umjesto zahtjeva za ulaznicu u određenoj kategoriji.

Tokom jednomjesečne prodaje nakon žrijeba 5. decembra cijene su se kretale od 140 do 8.680 dolara. Nakon pritužbi, FIFA je najavila da će ulaznice od 60 dolara biti dostupne nacionalnim savezima za najvjernije navijače, vjerovatno između 400 i 700 po utakmici za svaku reprezentaciju.

Šezdeset devet demokratskih članova Kongresa Sjedinjenih Američkih Država u pismu od 10. marta predsjedniku FIFA-e Gianniju Infantinu navelo je da primjena dinamičkog određivanja cijena oštro odstupa od osnovne misije FIFA-e da promoviše pristupačnost i inkluzivnost fudbala na globalnom nivou.

Dodali su da će posljedice takvog modela učiniti Svjetsko prvenstvo 2026., finansijski najnedostupnijim do sada.

FIFA ima vlastito tržište

FIFA ima i vlastito tržište za preprodaju ulaznica, pri čemu uzima 15 posto provizije i od kupca i od prodavača.

Bosna i Hercegovina, Demokratska Republika Kongo, Češka Republika, Irak, Švedska i Turska kompletirali su listu učesnika Svjetskog prvenstva. Navijači reprezentacija koje su ispale mogli su pokušati preprodati već kupljene ulaznice, uključujući Italiju, Poljsku, Dansku, Jamajku i Boliviju.

Infantino je u januaru izjavio da je broj zahtjeva za ulaznice bio ekvivalentan potražnji za hiljadu Svjetskih prvenstava odjednom.

Rekao je da je to jedinstveno i nevjerovatno. Nije jasno da li se veliki broj zahtjeva odnosio na najjeftinije kategorije ulaznica.

Navijači BiH kupili su sve ulaznice predviđene za njih za susrete grupne faze sa Kanadom, Švicarskom i Katarom

Navijačke grupe izrazile su zabrinutost zbog naglog rasta cijena na tržištu preprodaje, a jedna od njih je prošlog mjeseca podnijela formalnu žalbu Evropskoj komisiji.

Infantino je branio procenat koji FIFA uzima od preprodaje, navodeći da se radi o zakonitoj komercijalnoj aktivnosti prema zakonima Sjedinjenih Američkih Država. U nekim evropskim zemljama postoje zakoni koji ograničavaju preprodaju, zahtijevajući da se ulaznice prodaju po originalnoj cijeni ili isključivo preko ovlaštenih partnera organizatora događaja.

Karte za utakmice BiH rasprodane

Reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo će biti dio najveće svjetske fudbalske smotre, a žrijeb joj je dodijelio izazovnu grupu u kojoj će odmjeriti snage sa Švicarskom, Kanadom i Katarom.

Zmajevi će svoj put na Mundijalu započeti u Kanadi, gdje ih 12. juna u Torontu očekuje duel protiv domaćina. Nakon toga sele selekciju u Sjedinjene Američke Države, prvo u Inglewood, gdje će igrati protiv Švicarske 18. juna, a zatim u Seattle, gdje će 24. juna zatvoriti grupnu fazu susretom protiv Katara.

Nogometni savez BiH na svojoj oficijelnoj stranici potvrdio je da su ulaznice za sva tri meča Bosne i Hercegovcine rasprodate za onaj dio koji pripada navijačima BiH.

Za meč sa domaćinom Kanadom početna cijena ulaznice bila je 524 dolara, sa Švicarskom je ta cijena nešto niža i iznosila je početnih 349 dolara, te protiv Katara 193 dolara. To su najniže cijene za koje imate i nešto lošije pozicije na tribinama. Za one malo bolje, ili neki od VIP aranžmana, karte su značajno skuplje.

Ipak, postoji mogućnost da FIFA naknadno pusti dodatni broj ulaznica, javlja CNN.

VIP aranžmani samo za one sa dubljim džepom

U grupnoj fazi možete imati poseban tretman, hotelsku sobu, kupaonicu, svoj pogled na teren, bar, muzika uživo, hranu i piće od 300 dolara kao početnu cijenu do skoro 10 hiljada dolara po osobi. Cijene osciliraju u zavisnosti od reprezentacija koje igraju utakmicu. One atraktivnije selekcije ili finalni meč su, logično, najskuplji. Najjeftinija ulaznica za utakmicu finala uz VIP tretman je 2.935 dolara.