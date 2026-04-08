SAD i Iran postigli primirje, šta dalje

Nakon mjesec i po eskalirajućeg sukoba na Bliskom istoku, Sjedinjene Američke Države i Iran dogovorili su dvosedmično primirje u utorak, manje od dva sata prije roka koji je postavio američki predsjednik Donald Trump, nakon kojeg je prijetio uništenjem cijele civilizacije.

Ta prijetnja, za koju su kritičari upozoravali da bi mogla predstavljati ratni zločin ako bi bila sprovedena, za sada je izbjegnuta u posljednjem trenutku. Ipak, između dvije zemlje i dalje postoji dubok jaz, pri čemu su obje strane privremeno primirje predstavile kao vlastitu pobjedu.

Primirje predstavlja polaznu osnovu za dalje pregovore, a ostaje neizvjesno kakvi će konačni uslovi biti uključeni u sporazum koji bi trajno okončao rat koji je uzdrmao Bliski istok i izazvao historijski poremećaj na globalnom tržištu nafte.

Donald Trump objavio je primirje na platformi Truth Social, navodeći da je dogovor postignut pod uslovom da Iran pristane na ponovno otvaranje ključnog Hormuški moreuz, kroz koji prolazi petina svjetske nafte.

Dodao je da su posrednici u postizanju primirja bili premijer Pakistan i vojni vrh te zemlje. Prema njegovim riječima, Iran je iznio prijedlog od deset tačaka, koji Sjedinjene Američke Države smatraju održivom osnovom za pregovore.

U naredne dvije sedmice trebalo bi da bude izrađen konačni sporazum, rekao je.

U intervjuu za AFP, Donald Trump opisao je dogovor kao potpunu pobjedu, ali nije precizirao da li bi ispunio ranije prijetnje o uništenju civilne infrastrukture Irana ukoliko Teheran prekrši sporazum, navodeći samo da će se to tek vidjeti.

Kasnije je na Truth Social naveo da će SAD pomagati u rješavanju zastoja u saobraćaju kroz Hormuški moreuz, uz napomenu da će se ostvariti velika finansijska dobit.

Američki izvori rekli su za CNN da administracija priprema moguće direktne pregovore, najvjerovatnije u Islamabad, gdje je Pakistan pozvao obje strane da pošalju delegacije.

Izrael je također dio primirja i obustavit će bombardovanje Irana, saopštio je ured premijera Benjamin Netanyahu.

Međutim, navedeno je i da Liban nije dio sporazuma, što je u suprotnosti s izjavom pakistanskog premijera, dok Donald Trump nije spominjao Liban.

Ministar vanjskih poslova Iran, Abbas Araghchi, izjavio je da će iranske operacije prestati ukoliko prestanu napadi na Iran.

Dodao je da će vojska te zemlje tokom primirja koordinirati siguran prolaz kroz Hormuški moreuz.

Poluzvanična novinska agencija Tasnim News Agency izvijestila je da Iran i Oman planiraju naplaćivati tranzitne takse za brodove koji prolaze kroz moreuz tokom primirja, a sredstva bi bila usmjerena na obnovu.

Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost Irana saopštilo je da je primoralo SAD da prihvate njihov plan od deset tačaka, nazivajući primirje trajnim porazom za Washington.

Također su se osvrnuli na moguće pregovore u Islamabad, upozorivši da će svaka greška protivnika biti dočekana punom snagom.

Koji su uslovi primirja

Abbas Araghchi naveo je da su Sjedinjene Američke Države prihvatile opći okvir iranskog prijedloga od deset tačaka kao osnovu za pregovore, dok Iran razmatra američki prijedlog od petnaest tačaka.

Detalji američkog plana nisu u potpunosti objavljeni, ali se vjeruje da uključuju obavezu Irana da ne razvija nuklearno oružje, predaju visoko obogaćenog uranija, ograničenja odbrambenih kapaciteta, prekid podrške regionalnim saveznicima i ponovno otvaranje Hormuški moreuz. Također se spominje i priznavanje prava Izrael da postoji.

Iran je ranije odbacio ovaj plan, ocjenjujući zahtjeve kao pretjerane, nerealne i nerazumne.

Prema iranskom prijedlogu, ključne tačke uključuju regulisanje prolaza kroz Hormuški moreuz, prekid napada, povlačenje američkih snaga iz regiona, kompenzaciju Iranu, ukidanje međunarodnih sankcija i odmrzavanje imovine, kao i obavezujuću rezoluciju Ujedinjene nacije koja bi osigurala trajni mir.

U nekim verzijama saopštenja navodi se i da su Sjedinjene Američke Države načelno prihvatile pravo Irana na obogaćivanje uranija.

U intervjuu za AFP, Donald Trump izjavio je da će iranski uranij biti potpuno stavljen pod kontrolu, inače ne bi pristao na sporazum.

