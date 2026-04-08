Umjesto u Dubai, ultrabogataši se sada sele u jedan evropski grad

Rat na Bliskom istoku utjecao je na percepciju Dubaija ultrabogate elite. Grad koji je omogućavao visoku zaradu bez plaćanja poreza, te omogućavao trošenje u ekskluzivnim hotelima, shopping centrima i restoranima, pod utjecajem rata prestaje biti utočište broj jedan za najbogatije, koji se sve više okreću prema Evropi. Kako piše Guardian Milano, finansijski centar Italije, sve se više penje na vrh liste bogatih Britanaca.

„Italija ima najbolje pogodnosti, fiksni porez i visok kvalitet života“, kaže Armand Arton, savjetnik koji pomaže multimilionerskim i milijarderskim porodicama da se presele putem programa investicionog državljanstva.

„Ljudi koji napuštaju UAE lako mogu zamisliti život u Rim ili Milanu kao međunarodnim, metropolitanskim centrima.“

Foto: REUTERS/Amr Alfiky

Nije teško razumjeti, podsjeća Guardian zašto je Milano, koji je već dom nekim od najbogatijih bankara, advokata i investitora u Evropi, postao tako popularan izbor. Za razliku od strožih pravila u Velikoj Britaniji, novi rezidenti koji nisu plaćali porez u Italiji najmanje devet od posljednjih deset godina mogu izbjeći oporezivanje stranog dohotka. Umjesto toga, plaćaju fiksni godišnji porez od 300.000 eura, dok se njihov prihod i kapitalna dobit ostvareni u Italiji oporezuju u skladu s domaćim pravilima.

Italija je još 2017. godine uvela režim fiksnog poreza od 100.000 eura, ali u to vrijeme nije izazvao veći interes. Situacija se promijenila, nakon ukidanja određenih poreskih pogodnosti u drugim zemljama, posebno u trenutku kada je Portugal počeo pooštravati svoja pravila.

REUTERS/Amr Alfiky

Na privlačnost Milana, utjecale su i političke prilike, naročito nakon što je italijanska premijerka ublažila svoje prvobitno tvrde političke stavove. Do sada se oko 5.000 ljudi priključilo italijanskom režimu fiksnog poreza, u početku uglavnom Italijana koji su živjeli u Londonu. Ali, sada interes za Milanom pokazuje sve više onih koji dolaze iz Zaljeva, privučeni fiksnim porezom i visokom kvalitetom života.

Priliv bogatih stanovnika već podiže cijene u Milanu, navodi dalje Guardian, gdje je vrijednost nekretnina porasla za čak 38% u posljednjih pet godina, a grad je nedavno prestigao Veneciju i postao najskuplji u Italiji.

Najtraženije lokacije su Sant’Ambrogio, Brera, San Marco i Cinque Vie, posebno zbog blizine katedrale Duomo di Milano.

Prema procjenama, danas ima između 30 i 40% više međunarodnih kupaca nego prije dvije godine. Dok su ranije stranci uglavnom kupovali drugi dom u Milanu ili na jezeru Como, sada sve češće traže stalni boravak, uz fokus na blizinu međunarodnih škola i velikih aerodroma.

Foto: Shutterstock

Dodatni motiv predstavljaju poreske olakšice, poput programa „povratak mozgova“, koji omogućava novim ili povratničkim rezidentima da pet godina plaćaju porez na samo 50% prihoda.

Ipak, ostaje pitanje može li Milano zaista nadmašiti Dubai kao centar globalne elite. Prema mišljenju stručnjaka, Dubai će se vjerovatno oporaviti uprkos trenutnim geopolitičkim izazovima i ostati privlačan određenim grupama zbog poslovnih prilika i kvaliteta života.

Please enable JavaScript

