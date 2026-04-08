Ovaj milijarder svakog jutra dobije 140 primjeraka novina na vrata: Vjeruje da je našao način da spasi štampana izdanja

Za samo četiri godine, milijarder i poduzetnik David Hoffmann preuzeo je kontrolu nad 131 novinama širom SAD-a, uključujući Aspen Daily News, St. Louis Post-Dispatch i Omaha World-Herald.

Svako jutro, 140 novina iz 29 država stiže na vrata Hoffmannovog imanja od 2.249 kvadratnih metara, vrijednog 105 miliona dolara, u naselju Port Royal u Naplesu na Floridi. Gotovo sve te novine su u njegovom vlasništvu, s tiražima od 5.000 do 250.000 primjeraka, i završavaju u njegovoj kancelariji.

Tamo, 73-godišnji milijarder sjedi u plavoj kožnoj fotelji za stolom okrenutim prema zaljevu i počinje čitati. Novine dijeli u dvije grupe: one za bacanje i one za “crvenu olovku” – koje detaljno označava. Kasnije je o njima razgovarao s Nathanom Bekkeom, vršiteljem dužnosti izvršnog direktora Lee Enterprisesa, jednog od najvećih novinskih lanaca u SAD-u, u kojem je Hoffmann u februaru stekao kontrolni udio.

Ponekad mu pažnju privuče provokativan naslov, a ponekad politika – članci Associated Pressa, na primjer, ponekad po njegovom mišljenju naginju lijevo. Također ne voli tekstove koji ne prikazuju grad “na pravi način”.

„Spasit ću novine u Americi“, kaže Hoffmann, koji direktno posjeduje 42 publikacije i ima 53 posto udjela u Lee Enterprises, koji objavljuje više od 70 novina, uključujući St. Louis Post- Dispatch, Buffalo News i Omaha World- Herald. „Nadam se da ću učiniti nešto značajno i dugoročno za Ameriku.“

Industrija u padu

Njegove ambicije dolaze u vrijeme duboke krize u industriji. U posljednje dvije decenije, gotovo 40 posto američkih novina je prestalo s radom, ostavljajući oko 50 miliona ljudi u takozvanim “medijskim pustinjama”, bez pouzdanih lokalnih informacija, prema Inicijativi za lokalne vijesti Medill Univerziteta Northwestern.

Problem se pogoršava – samo u 2025. godini bit će zatvoreno više od 130 novina, dok su posjete najvećim američkim novinskim portalima pale za više od 45 posto u posljednje četiri godine.

Hoffmannova strategija

Hoffmann vjeruje da ima rješenje: kombinaciju očuvanja likvidnosti, generiranja profita i snažnog fokusa na ono što on naziva “hiperlokalnim” sadržajem.

Za razliku od velikih lanaca poput Gannetta ili investicijske firme Alden Global Capital, poznate po otpuštanjima, Hoffmann je otpuštanja nazvao “ružnom riječju”. Naprotiv, zapošljava nove novinare kako bi ojačao izvještavanje o turizmu, sportu i poslovanju.

Istovremeno, racionalizira troškove – konsolidacijom administracije, pravnih i marketinških usluga, smanjenjem štampanih izdanja i prelaskom na digitalne pretplate.

Rezultati su, tvrdi, već vidljivi: svih 48 emisija koje je kupio od 2022. godine posluju profitabilno.

Finansijski preokret

Čini se da se taj pristup isplatio. Svako od 48 izdanja koje je kupio od 2022. godine i koje u potpunosti posjeduje preko Hoffmann Media Group posluje profitabilno. Kada je u pitanju Lee Enterprises, obezbijedio je snažnu injekciju likvidnosti koja je omogućila restrukturiranje problematičnog duga kompanije.

Zaključno sa januarom, Lee Enterprises je imao dug od 455 miliona dolara, naslijeđen od kupovine 31 novina od Berkshire Hatha­waya 2020. godine, sa kamatnom stopom od devet posto. Hoffmannova investicija od 50 miliona dolara u kapital, od čega je on lično obezbijedio 35 miliona dolara, omogućila je kompaniji da snizi tu stopu na pet posto na pet godina, odmah uklanjajući 18 miliona dolara godišnjih troškova kamata iz bilansa stanja.

Među ostalim potezima koje je napravio odmah nakon preuzimanja kontrole početkom februara bili su imenovanje Bekke, bivše glavne operativne direktorice, za vršiteljicu dužnosti generalnog direktora, penzionisanje bivše generalne direktorice kao dio dogovora, ukidanje trećine mjesta u upravnom odboru i konsolidacija nekih operacija u štamparijama.

“Tim nije pobjeđivao i bio nam je potreban novi trener”, rekao je Hoffmann.

Od objave sporazuma, dionice kompanije su se udvostručile.

Fokus na lokalno

Sada više ulaže u lokalni sadržaj, posebno u srednjoškolski sport, koji, kako kaže, zbližava zajednice. U tu svrhu, sklopio je partnerstvo sa sportsko-tehnološkom kompanijom Hudl, što omogućava brzo objavljivanje video snimaka utakmica.

Paralelno s tim, obilazi ključna tržišta, od St. Louisa do Omahe, Buffala i Phoenixa, gdje lično prodaje pretplate i reklamni prostor.

Lična priča

Njegova posvećenost lokalnim novinama u manjim zajednicama potiče iz njegovog djetinjstva u Washingtonu, Missouri, oko sat vremena vožnje od St. Louisa. Tamo je njegov otac, veteran Drugog svjetskog rata koji je završio sedam razreda škole, vozio kamion za mlijeko, dok je njegova majka, koja je odrasla kao siroče, radila kao konobarica, a kasnije se brinula o novorođenčadi u lokalnoj bolnici. Porodica nije imala tekuću toplu vodu sve dok Hoffmann nije krenuo u srednju školu, što on sada vidi kao “prednost, a ne nedostatak”. Sport je bio njegov spas; dobio je stipendiju za igranje fudbala i bejzbola na Državnom univerzitetu Sjeveroistočni Missouri. Odustao je kada su ga povrede spriječile da igra na terenu, ali je kasnije sam finansirao svoje obrazovanje na Univerzitetu Centralni Missouri radeći u fabrici i balirajući sijeno. Nakon što je diplomirao industrijsku sigurnost i zdravlje na radu, radio je za nekoliko kompanija, uključujući Pullman Standard, proizvođača vagona njujorškog metroa.

Sa 36 godina, uzeo je dvije hipoteke na svoju kuću kako bi pokrenuo firmu za zapošljavanje rukovodilaca DHR Global. Danas, putem svoje Hoffmann Family of Companies, ima investicije u više od 125 preduzeća – od vinarije u Missouriju i krstarenja rijekom Mississippi do hokejaškog tima niže lige u Estero na Floridi. Također kupuje NHL klub Pittsburgh Penguins, uz uslov da transakciju odobri liga. “Ne boji se riskirati jer zna kako je početi od nule”, kaže njegov sin Greg, koji vodi porodični posao s nekretninama. “Svoje temeljne vrijednosti nije izgradio na uspjehu, već na onome u što vjeruje.”

Početak misije

Putovanje 2021. godine, kada je otišao posjetiti unuke Henryja i Georgea, koji igraju hokej, i unuku Adelaide, koja trenira nogomet, na sjevernoj obali Chicaga, upoznalo ga je s novinskim poslom. Još uvijek veliki ljubitelj sporta, želio je čitati o dječjim igrama i vidjeti njihove fotografije u novinama, ali lokalna izdavačka kuća Pioneer Press iz Glenviewa, Illinois, nedavno je propala. Pokušao je istražiti mogućnost kupovine, ali bilo je prekasno. Otpušteni zaposlenici su se već razišli, a oprema je prodana. “Pomislio sam: ‘Ovo nije ispravno'”, prisjeća se. “Tada sam shvatio da ću pokrenuti program za spašavanje novina u malim gradovima širom Amerike.”

Šta je sljedeće?

Godinu kasnije, otprilike u vrijeme kada su njegova dva sina postala kopredsjedavajući i generalni direktori njegove holding kompanije, Hoffmann je napravio svoj prvi ozbiljniji prodor u medije kupovinom Florida Weekly sa sjedištem u Fort Myersu, koji je osnovao Pason Gaddis, veteran Gannetta koji je sada generalni direktor Hoffmannove privatne medijske grupe. Odatle su kupili još publikacija u turističkim područjima, uključujući Mackinac Island Town Crier u Michiganu 2023. godine, Napa Valley Register u Kaliforniji 2024. godine, Telluride Times u Coloradu u septembru 2025. godine i Aspen Daily News u decembru iste godine.

Još jedan važan dio plana je jači fokus na originalni lokalni sadržaj i manje oslanjanje na treće strane poput Associated Pressa, koji većini malih novina pruža nacionalne i međunarodne vijesti. Hoffmann i Gaddis također žele organizirati događaje putem svojih novina, kao što su sajmovi kampera i događaji vezani za dom i vrt. “Baš kao što su muzičari morali preći s prodaje ploča na koncerte, mi vidimo priliku da iskoristimo povjerenje u naš brend kako bismo postali vodeći organizator događaja u našim zajednicama”, kaže Gaddis.

Kada je riječ o utjecaju umjetne inteligencije, Hoffmann nije zabrinut, objašnjavajući da vjeruje da ona ima svoje mjesto, ali da neće zamijeniti kvalitetno i pouzdano novinarstvo. Gaddis dodaje: „Istražujemo kako monetizirati umjetnu inteligenciju, a ne bojimo se nje; razumijemo digitalnu transformaciju i dalje ulažemo u tom smjeru.“

Nakon što je već potpisao pisma o namjerama za kupovinu još devet publikacija i nove akvizicije u pripremi, Hoffmann želi “navodnjavati” što više medijskih pustinja, a s neto vrijednošću od 2,6 milijardi dolara, ima dovoljno novca za to. Svjestan je da postoje skeptici. Međutim, zahvaljujući fokusu na profitabilnost, ostaje optimističan. “Ovo nije operacija mozga… Ne smeta nam da nas ocjenjuju po rezultatima”, kaže Hoffmann, čija vlastita priča o uspjehu u malom gradu podsjeća ga zašto se u takva američka mjesta i dalje isplati ulagati.

Autor članka: Luisa Kroll, Forbes