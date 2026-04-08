Primirje na Bliskom istoku ne donosi trenutno olakšanje: Građani BiH još će čekati pad cijena goriva

Nakon višesedmičnih tenzija koje su uzdrmale globalno tržište energenata, primirje između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela donijelo je prijeko potrebnu stabilizaciju. Ključni trenutak bilo je ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, jedne od najvažnijih svjetskih naftnih ruta, čime je ublažen strah od poremećaja u snabdijevanju i naglog rasta cijena.

Cijena barela nafte već je reagovala padom, spuštajući se sa nivoa od oko 110 dolara na približno 92 do 94 dolara. Ipak, iako globalno tržište bilježi olakšanje, efekti tog pada u Bosni i Hercegovini dolaze znatno sporije, a građani i dalje plaćaju rekordno visoke cijene goriva.

Stručnjak za energetiku Almir Bečarević upozorava da se situacija na domaćem tržištu ne može promijeniti preko noći.

“Što se tiče cijena goriva, cijena dizela koja je otišla za nekih 1,40 KM, sa nekih 2,40 na evo današnjih gotovo 3,87 i ova današnja cijena je izjednačena cijena historijska. Tako da smo imali danas povećanje cijena goriva na benzinskim pumpama jer se ova cijena usklađivala prema cijeni barela nafte od sto deset dolara. Sada trenutno imamo cijene barela negdje između devedeset dva, devedeset četiri dolara, što znači da je to sve, ovo smanjenje desilo u protekla dvadeset četiri sata i ne, ne treba očekivati odmah pad cijena na benzinskim pumpama, odnosno prva blaga smanjenja možemo očekivati tek negdje za nekih hajmo da kažemo sedam do deset dana.”

Dodatni problem predstavljaju prateći troškovi koji su rasli zajedno s cijenom nafte, uključujući transport i osiguranje, ali i nove fiskalne mjere u pomorskom saobraćaju, što dodatno usporava pad cijena.

Govoreći o tome šta će presuditi brzini pojeftinjenja, Bečarević je naglasio.

“Što se tiče brzine, kažem, sve će to zavisiti od barela nafte i od onih zavisnih troškova, jer mi moramo znati da, na primjer, u rafinerijama došlo je do povećanja cijene same prerade nafte gdje je učešće i gasa. Gas je bio drastično poskupio u zadnjih mjesec dana. Sad, činjenica, imamo i pad cijene gasa na tržištu, ali kažem, sve da bi se to uravnotežilo i hajde da kažem vratilo na neke cijene od 28.2. koje smo imali, proći će još dosta vremena jer jednostavno sve je, sve je, puno zavisnih troškova koji su porasli i oni moraju, evo da kažem, svi da se vrate u neko stanje od prije 28.2. da bi mogli imati, na primjer, neke cijene derivata od dva četrdeset do dva pedeset za jedan litar.”

Uprkos geopolitičkom smirivanju i padu cijena sirove nafte, Bosna i Hercegovina ostaje suočena s realnošću sporog prilagođavanja tržišta. Prva blaga pojeftinjenja moguća su u narednim danima, ali će za značajniji pad cijena goriva biti potrebni stabilniji globalni uslovi i vrijeme da se svi troškovi u lancu snabdijevanja vrate na ranije nivoe.

