Prvi u Evropi: U Zagrebu lansirana komercijalna robotaxi usluga – umjesto vozača operater

Ukoliko se nađete u Zagrebu i želite robotaxi uslugu, bit će vam dostupna. Kompanija Verne, koja posluje u okviru Rimac grupacije, danas je objavila kako je u glavnom gradu Hrvatske pokrenula komercijalnu uslugu ovoga tipa, i to prvu u Evropi. Autonomnu vožnju, kako navodi kompanija u svom saopćenju moguće je rezervisati i platiti putem Verne aplikacije, a usluga će, uskoro biti dostupna i putem Uber aplikacije.

Nakon Zagreba, plan je proširenje usluge i na druge gradove, te kako je istaknuto, kompanija je započela pregovore za dobijanje dozvola za prevoz putnika u 11 gradova širom EU, Velike Britanije i Bliskog istoka, dok se razmatra i više od 30 dodatnih gradova.

Ključni dijelovi Zagreba

„Po prvi put u Evropi postoji prava komercijalna robotaxi usluga. Ljudi je mogu koristiti i voziti se zaista autonomno“,kaže Marko Pejković, suosnivač i izvršni direktor kompanije Verne.

Početna komercijalna primjena koristit će električna vozila opremljena Pony.ai sistemom autonomne vožnje sedme generacije. Vozila će u ovoj fazi raditi autonomno, sa obučenim operaterima autonomnih vozila (AV) u vozilu, te će pokrivati ključne dijelove Zagreba, a potom se širiti na ostatak hrvatske prijestolnice. Iz kompanije navode kako je cilj

da što prije pređu na potpuno autonomne vožnje, gdje bi putnici mogli da se voze u dvosjed robotaxiju dizajniranom posebno za prevoz putnika bez vozača.

Partnerstvo tri kompanije

Za ovaj korak čekaju se regulatorna odobrenja, dok će usluga morati ispunjava potrebne standarde sigurnosti i pouzdanosti.

Robotaxi usluga rezultat je strateškog partnerstva tri kompanije Verne, Pony AI Inc. i Uber Technologies, gdje će se kombinirati Pony.ai-jev sistem autonomne vožnje, Uberova platforma za globalnu mobilnost i Verneov ekosistem usluga i operativni okvir. Pony.ai će pružiti svoje rješenje za autonomnu vožnju; Verne će djelovati kao vlasnik voznog parka i operater usluge, a Uber će integrirati uslugu u svoju globalnu mrežu za prevoz putnika, dopunjujući Verne-ovu vlastitu korisničku platformu.