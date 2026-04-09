Kako je nestašica vode i goriva natjerala irsku vladu da u pomoć pozove vojsku

Eskalacija protesta zbog cijena goriva u Irskoj natjerala je vladu na radikalan potez. Premijer Micheal Martin najavio je angažovanje vojske kako bi se deblokirala ključna infrastruktura, nakon što su višednevni protesti poljoprivrednika i autoprevoznika ugrozili snabdijevanje energentima i vodom.

Vojska će prvenstveno biti fokusirana na luke Foynes i Whitegate. Luka Foynes, smještena na ušću rijeke Shannon, predstavlja ključno čvorište za industrijski uvoz, dok je Whitegate u okrugu Cork jedina rafinerija nafte u zemlji. Trećina irskih zaliha goriva nalazi se u njoj. Blokada ovih tačaka izazvala je nestašice u maloprodaji ali i ozbiljniju prijetnju po javno zdravlje.

Državna vodovodna kompanija, Uisce Eireann, upozorila je da su zalihe hemikalija za prečišćavanje vode na kritično niskom nivou. “Ovo predstavlja direktan rizik za sigurnost vodosnabdijevanja,” poručio je premijer Martin, naglašavajući da je blokada “osnovnih životnih potreba” prešla granicu prihvatljivog protesta.

Ekonomski šok rata na Bliskom istoku

Protesti, koji su počeli blokadom centralne dablinske ulice O’Connell Street, odgovor su na drastičan skok cijena goriva uzrokovan napadom SAD-a I Izraela na Iran, te konsekventnim zatvaranjem Hormuškog tjesnaca. Trenutne cijene u Irskoj dostižu oko 2,14 eura za litar dizela i 1,91 eura za benzin.

Demonstrante predvode neformalne grupe koje koordinišu svoje poteze putem društvenih mreža, a jedan od glavnih zahtijeva je dodatno smanjenje poreza. Međutim, prošlog mjeseca vlada je već uvela hitne mjere, smanjivši akcize za 15 euro centi na benzin i 20 euro centi na dizel. Ministar pravde Jim O’Callaghan odbacio je mogućnost novih pregovora, optuživši organizatore za pokušaj ucjene države.

Vojska sa teškom mehanizacijom protiv traktora

Irska vojska će koristi specijalna teretna vozila namijenjena za transport oklopnih vozila kako bi uklonila kamione i traktore sa puteva. Ministar O’Callaghan izdao je oštro upozorenje: “Vlasnici vozila koja ne budu uklonjena po naređenju policije ne trebaju se žaliti na moguću štetu nastalu tokom njihovog prinudnog uklanjanja”.

Dok opoziciona stranka Sinn Féin traži hitnu sjednicu parlamenta i dublje rezove poreza, privatni sektor jeca pod troškovima. Thomas Clarke, jedan od učesnika protesta, izjavio je za The Irish Times da je njegov mjesečni račun za dizel skočio za 40 posto, dostigavši iznos od 8.500 € (približno 16.625 KM). Njegov kamion s kojim je došao na proteste nosio je crni mrtvački kovčeg s natpisom “Počivaj u miru, Irska”, simbolizirajući strah od potpunog ekonomskog kolapsa malih biznisa.

Posljednja upozorenja

Dodatni pritisak vrši i stranka Independent Ireland (Nezavisna Irska), koja poziva na hitan dijalog dok stanje nije eskaliralo. U međuvremenu, zdravstvene službe su izdale apel demonstrantima da oslobode prilaze bolnicama, jer blokade ometaju pacijente i radnike hitne pomoći u obavljanju posla. Portparol dublinskog autobuskog prevoza, Blake Boland, potvrdio je da su zastoji u glavnom gradu “masovni”, što dodatno otežava kretanje radne snage.

Premijer Martin je naglasio da Irska, kao trgovačka nacija koja izvozi 90 posto svoje proizvodnje, ne smije dozvoliti paralizu vlastitih luka. On je istakao da vlada ne želi sukobe, ali da je primorana olakšati pristup osnovnim potrepštinama za život.

Dok se vojni konvoji kreću prema ključnim tačkama, policija je zvanično proglasila fazu prisilnog provođenja reda, upozoravajući da će svako daljnje ometanje kritične infrastrukture biti tretirano kao ozbiljan prekršaj protiv javnog interesa.

Please enable JavaScript

