Više od brojeva: Zašto žensko liderstvo zahtijeva sistemske promjene

Renaud Meyer, rezidentni predstavnik UNDP-a za Forbes BiH pojašnjava zašto se održivo liderstvo ne dešava slučajno, već onda kada žene imaju podršku da zauzmu taj prostor; samopouzdanjem, vještinama, mrežama i prilikama da oblikuju institucije i društvo.

Kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti, razgovor često započinje brojevima, koliko žena zauzima liderke pozicije, a koliko ih je na višim rukovodećim funkcijama. Međutim, sami brojevi nisu dovoljni. Postavljanje žena na liderske pozicije bez transformacije sistema unutar organizacija u kojim rade nosi rizik od puke reprezentacije bez stvarne promjene. To je realnost koju ne smijemo ignorisati.

U Bosni i Hercegovini žene mogu čitati o svojim pravima, na papiru. Ipak, u stvarnosti je skoro šest od deset radno sposobnih žena van tržišta rada. Bez ekonomske nezavisnosti, do pravde je teže doći, teže ju je priuštiti i teže istrajati u toj borbi. Za mnoge žene pravda ne počinje u sudnici. Ona počinje mnogo ranije, u ekonomiji.

Ekonomska nejednakost nije slučajna

Sve počinje sa sposobnošću da se zaradi plata, pristupi dostojanstvenom radu i da tokom karijere i u radnom okruženju ima dovoljno vremena, sigurnosti i izbora. Kada ovi temelji nedostaju, zakonska prava ostaju nedostižna, bez obzira na to koliko su dobro napisana. Rodna ravnopravnost, stoga, nije samo pitanje ljudskih prava. To je pitanje razvoja.

Ekonomska nejednakost nije slučajna, ona je strukturalna. Žene se suočavaju sa barijerama oblikovanim nejednakim pristupom prilikama, neplaćenim radom u sferi njege i domaćinstva, profesionalnom segregacijom i tradicionalnim društvenim normama. Visoko obrazovanje se ne preslikava automatski u jednak pristup poslovnim prilikama, liderstvu ili pozicijama. Upravo tu razgovor o liderstvu postaje ključan. Često pitamo: kako imati što više žena na liderskim pozicijama? Ili, možda je važnije pitanje: kako se, zapravo, liderstvo ostvaruje?

Liderstvo se dodjeljuje kroz kvote, imenovanja ili nominacije. Te mjere su važne i često neophodne. Ali ako sistemi ostanu nepromijenjeni, žene se postavljaju u okruženja koja nisu dizajnirana da ih podrže. Rizikujemo da se fokusiramo na brojke dok ignorišemo društvene norme, dovodeći do zakonske zastupljenosti bez suštinske transformacije.

Alternativa ovom pristupu je prostor u liderstvu koji se zauzima. Kada žene imaju podršku, kada su pripremljene i samouvjerene; uz pristup obrazovanju, mentorstvu, mrežama i prilikama, liderstvo postaje održivo i transformativno. I ovo se ne dešava samo od sebe. To zahtijeva dobro osmišljena i usmjerena ulaganja uz sistemsku promjenu.

UNDP pristupa rodnoj ravnopravnosti holistički i partnerski

Ekonomski sistemi nisu rodno neutralni. Bez snažnih sistema njege i brige, politika usklađivanja poslovnog i privatnog života, te pravednije raspodjele neplaćenog rada, učešće i liderstvo žena ostat će ograničeni. Bez ekonomske nezavisnosti, pristup pravdi je limitiran. Manja je vjerovatnoća da će žene bez vlastitih prihoda pokrenuti sudske postupke, napustiti nasilno okruženje ili se suprotstaviti diskriminaciji. Ekonomsko osnaživanje, liderstvo i pristup pravdi su duboko isprepleteni.

Mi, u UNDP-u, pristupamo rodnoj ravnopravnosti holistički i partnerski. Radimo sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH kao našim ključnim institucionalnim partnerom na transformaciji sistema kroz inicijative poput Pečata rodne ravnopravnosti (Gender Equality Seal), podržavajući institucije u javnom i privatnom sektoru da postanu inkluzivnije, odgovornije i senzibilnije. Zajedno podržavamo i Forum žena za razvoj kao koalicijsku platformu, te lokalizaciju UNDP-ovog „Equanomics“ pristupa povezujući proizvodnju znanja, politički dijalog, zagovaranje i institucionalne prakse kako bismo se uhvatili u koštac s korijenima rodne neravnopravnosti.

Ponosno sarađujemo sa UN porodicom kroz Akcelerator rodne ravnopravnosti, zajedničku inicijativu UN Women, UNDP, UNFPA i UNICEF-a koji se bavi eliminacijom rodno zasnovanog nasilja, ekonomskim osnaživanjem, te rodno odgovornim upravljanjem i liderstvom kao međusobno povezanim stubovima. Uz velikodušnu podršku EU, Danske i Švedske, ovo predstavlja novi model multisektorske saradnje, osiguravajući da ekonomske politike, socijalna zaštita i reforme upravljanja rade zajedno na stvaranju okruženja u kojem žene mogu suštinski napredovati. Sa ostalim partnerima u privatnom i javnom sektoru, akademskoj zajednici, civilnom društvu i medijima, također radimo na unapređenju sistema besplatne pravne pomoći, kako bi žene lakše ostvarile prava u praksi, a ne samo u teoriji. Dodatno, ulažemo u žensko liderstvo, jer se liderstvo mora graditi, a ne podrazumijevati.

Još jedan primjer je Ženska Mentorska Mreža (Women Mentoring Network), koju provode Deloitte i Addiko Banka uz podršku UNDP-a. Tokom pet godina, ovaj program je podržao više od 250 žena širom Bosne i Hercegovine, pomažući im da izgrade vještine, prošire mreže poznanstava i profesionalno napreduju. Pored individualnog razvoja, Mreža podstiče generacijsku razmjenu povezujući žene koje su na sredini karijere sa onima koje tek počinju. Ova razmjena iskustva i izgradnja solidarnosti je posebno važna u našem kontekstu u kojem društvene norme i internalizirana mizoginija ograničavaju potencijal, o čemu detaljnije možete čitati u našem Barometru rodne ravnopravnosti. Ove godine, na Međunarodni dan žena, prijave za program su ponovo otvorene i ohrabrujemo mlade žene koje ispunjavaju kriterije da se prijave. Mreža je više od programa jer predstavlja konkretan korak ka stvaranju uslova za žensko liderstvo.

Ne samo ravnopravnost na papiru, već i u praksi

Održivo liderstvo se ne dešava slučajno. Ono se dešava kada žene imaju podršku da zauzmu taj prostor; samopouzdanjem, vještinama, mrežama i prilikama da oblikuju institucije i društvo. U vremenu pojačanog otpora prema rodnoj ravnopravnosti i sužavanjem građanskog prostora, ovaj rad postaje još značajniji.

Ulaganje u žene nije samo pitanje pravičnosti. To je temelj za otpornija, inkluzivnija i prosperitetnija društva. Pravda i pristup pravdi moraju biti institucionalno podržani, ekonomski dostupni i u praksi ostvarivi.

Cilj je jasan: ne samo više žena na liderskim pozicijama, već sistemi koji omogućavaju ženskom liderstvu da se razvije u punom potencijalu. Ne samo ravnopravnost na papiru, već i u praksi.