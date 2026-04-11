Astronauti misije Artemis II uspješno se vratili na Zemlju nakon leta oko Mjeseca

Astronauti misije Artemis II uspješno su se vratili na Zemlju, završivši prvu ljudsku misiju koja je obišla Mjesec nakon više od 50 godina.

Svemirska letjelica Orion spustila se u Tihi okean, uz obalu Kalifornija, u 17 sati i 7 minuta po lokalnom vremenu u petak, nakon brzog ulaska u Zemljinu atmosferu.

Timovi za spašavanje već su bili raspoređeni i brzo su osigurali kapsulu te preuzeli posadu.

U letjelici su se nalazili astronauti Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch, kao i kanadski astronaut Jeremy Hansen.

Nekoliko minuta prije ulaska u atmosferu, komandant misije Wiseman javio je kontroli leta da imaju odličan pogled na Mjesec, koji izgleda nešto manji nego prethodnog dana. Iz Houston stigao je odgovor da će se, očigledno, morati ponovo vratiti.

Povratak predstavlja ključni test za letjelicu Orion, koju je razvila kompanija Lockheed Martin, potvrđujući da može izdržati ekstremne uslove povratka s lunarne putanje.

Kapsula je prošla dramatičan silazak koji je trajao 13 minuta, pri čemu je velikom brzinom ušla u atmosferu. Temperatura na njenoj površini dostigla je oko 2.760 stepeni Celzijusa, što je dovoljno da se formira sloj plazme koji je nakratko prekinuo komunikaciju s posadom.

Veza je ponovo uspostavljena nakon otvaranja padobrana, koji su usporili spuštanje prije nego što je kapsula blago sletjela u okean.

Spasilačke ekipe otvorile su kapsulu i počele izvlačenje astronauta, koji su prijavili manje probleme u komunikaciji, ali su inače bili u dobrom stanju.

Direktor NASA Jared Isaacman izjavio je s broda američke mornarice da se SAD vraćaju slanju astronauta na Mjesec i njihovom sigurnom povratku, uz planove za nove misije.

Četvero astronauta lansirano je prije nešto više od sedam dana iz Kennedy Space Center, na desetodnevno putovanje koje ih je odvelo dalje od Zemlje nego bilo koje ljude od vremena Apollo program.

Tokom misije obišli su tamnu stranu Mjeseca i testirali sisteme za buduće letove, prije nego što su se uputili nazad prema Zemlji, javlja Aljazeera.

Novi pogled na Zemlju

Misija Artemis II smatra se ključnim testom za buduće letove, posebno za Artemis IV, čiji je cilj ponovno spuštanje ljudi na površinu Mjeseca prvi put nakon ere programa Apollo.

Inženjeri će analizirati ključne podatke iz misije, uključujući performanse toplotnog štita kapsule Orion, navigacione sisteme i tehnologiju za održavanje života, što je sve neophodno za sigurno slanje ljudi dublje u svemir.

Povratak je uključivao i jednu od najzahtjevnijih faza, kratkotrajni prekid komunikacije tokom ulaska u atmosferu, uzrokovan ekstremnim zagrijavanjem letjelice.

Osim rekordne udaljenosti, misija je donijela i historijske trenutke. Victor Glover postao je prva osoba tamnije boje kože koja je obišla Mjesec, Christina Koch prva žena, a Jeremy Hansen prvi astronaut koji nije iz SAD.

Tokom putovanja, posada je detaljno opisivala karakteristike površine Mjeseca, posmatrala pomračenje Sunca i zabilježila udare meteorita.

Komandant misije Wiseman izjavio je da su se nadali da će makar na trenutak cijeli svijet zastati i prisjetiti se koliko je naša planeta lijepa i posebna u svemiru.

Naglasio je da bismo svi trebali cijeniti ono što nam je dato. Od polaska misije, NASA svako jutro šalje pjesmu astronautima kao početak dana. U petak su se probudili uz pjesme Run to the Water i Free.

