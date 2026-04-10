Trump najavljuje „reset svijeta“, Iran postavlja uslove: Zaustavite napade na Liban i deblokirajte iransku imovinu prije početka pregovora

Dok je svjetska javnost pažnju usmjerila prema Islamabadu, mjestu susreta američke i iranske delegacije, gdje bi u subotu trebali početi pregovori o mogućem postizanju trajnog mirovnog sporazuma nakon dvosedmičnog primirja, dvije strane danas šalju oprečne poruke. Odmah nakon što se američki potpredsjednik JD Vance, koji predvodi američku delegaciju, ukrcao u svoj Air Force Two i poletio prema pakistanskoj prijestolnici, predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao: “Najveće resetiranje svijeta”. Na društvenim mrežama se oglasio i predsjednik iranskog parlamenta MB Ghalibaf navodeći da se dvije ključne mjere moraju ispuniti prije početka pregovora, uključujući prekid vatre u Libanu i deblokadu iranske imovine, i da su to uslovi koje je Teheran ranije iznio.

Optimizam pred pregovore

Uprkos ovim porukama, američki potpredsjednik izražava optimizam u vezi sa subotnjim pregovorima. “Radujemo se pregovorima. Mislim da će biti pozitivni”, kaže on dodajući da je delegacija od predsjednika dobila jasne smjernice u kojem pravcu razgvori trebaju voditi. “Vidjet ćemo kako će to ići. Ako su Iranci spremni pregovarati u dobroj vjeri i pružiti ruku pomoći, to je jedna stvar. Ako pokušaju da nas prevare, shvatit će da naša delegacija nije baš toliko susretljiva”, poručio je.

Američku delegaciju će činiti još i specijalni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff, i zet Jared Kushner, dok iz Irana za sto uz Ghalibafa sjeda i ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, koji je učestvovao i u mirovnim pregovorima početkom godine, prije nego što su prekinuti zbog napada SAD-a i Izraela na Iran krajem februara.

Američki potpredsjednik JD Vance, predvodi delegaciju SAD-a u Islamabadu, Foto: Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

Prema navodima medija, razgovori bi se trebali održati u hotelu Serena u Islamabadu, zbog čega su sigurnosne mjere u gradu pojačane, a dijelovi glavnog grada stavljeni pod kontrolisani režim kretanja.

U Islamabad je ranije stigla i američka tajna služba kako bi osigurala sve potrebno za dolazak Vancea i delegacije.

Ko čini delegacije

Da bi delegacije uopće sjele za pregovarački sto, najzaslužniji je upravo Pakistan i njegov politički vrh koji su dogovorili dvosedmično primirje između SAD-a i Irana. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif i načelnik generalštaba vojske Asim Munir poručili su kako je potrebno da sve ukjučene strane održe mir ispoštuju primirje.

Zaštitari stoje na kontrolnom punktu ispred Constitution Towersa dok se Pakistan priprema za mirovne pregovore između SAD-a i Irana u Islamabadu, Pakistan, 9. april 2026., Foto: REUTERS/Waseem Khan

Međutim, i dalje postoje neslaganja oko tumačenja uslova primirja. Dok Iran tvrdi da se među ključnim tačkama nalazi i prekid izraelskih napada na Liban, Washington navodi da to pitanje nije dio dogovora. Izrael je, prema dostupnim informacijama, odmah nakon postizanja dvosedmičnog primirja SAD-a i Irana, nastavio nikad snažnije vojne napade u Libanu, gdje je samo u srijedu, prema nekim izvorima, ubijeno više od 300 ljudi.

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian optužio je Izrael za kršenje početnog prekida vatre i upozorio da bi nastavak napada mogao ugroziti pregovarački proces, te naglasio kako Iran nikada neće napustiti svoju libansku braću i sestre“, što je poruka koja koincidira sa onom koju je objavio predsjednik iranskog parlamenta MB Ghalibaf.

Ministar vanjskih poslova Irana Abbas Araghchi u iranskoj pregovaračkoj delegaciji, Foto: Sha Dati / Xinhua News / Profimedia

Pregovori bi mogli trajati dva ili tri dana

Pitanje koje bi moglo biti ključno i gdje bi obje strane željele održati dominaciju, mišljenja su analitičari, je Hormuški moreuz, kroz koji prometuje četvrtina svjetske nafte. Ovaj mali prolaz prije rata u Iranu bio je slobodan za plovidbu, a danas, ovim plovnim putem upravlja Iran, i sve ukazuje na to da se prolaz brodova neće naplaćivati samo kratkoročno, tokom dvosedmičnog primirja, već moguće i nakon toga.

Ono što se sada pretpostavlja, budući da nema zvanične potvrde, je da bi Iran, tokom naredne dvije sedmice od brodarskih kompanija trebao tražiti plaćanje putarine za tankere sa naftom koji prolaze kroz Hormuški moreuz i ona će iznositi jedan dolar po barelu plaćeno u kriptovalutama.

Zbog napada na Liban, Teheran je nakon otvaranja ponovo u četvrtak zatvorio moreuz što je Trump oštro kritizirao, optužujući Teheran da krši sporazum o prekidu vatre.

U međuvremenu iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei, koji se još nikada uživo nije pojavio pred iranskom nacijom od izbora, poručio je da će njegova zemlja podići upravljanje Hormuškim moreuzom na novi nivo.

Kako javljaju inozemni mediji, pregovori u Islamabadu bi mogli trajati dva ili tri dana, ovisno o tome u kakvoj atmosferi počnu i budu se vodili.