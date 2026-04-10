Kupujete svoj prvi skuter? Evo šta apsolutno morate znati

Zašto kupiti skuter? Zato što su zabavni, jeftiniji od motocikla i sigurno nisu toliko opasni. Također ih možete parkirati gotovo bilo gdje. Evo nekoliko stvari koje bi kupci koji prvi put kupuju skuter trebali znati, na osnovu 22 godine vožnje u SAD-u i Evropi i iskustva sa oko 20 testiranih skutera.

Ne žuri

Kupac u žurbi je uvijek najbolja prilika za prodavca. Polako i isprobajte što više skutera prije nego što donesete odluku. Izgled skutera vam ne govori ništa o tome kako ubrzava, kako se ponaša i kako koči. Možete primijetiti velike razlike između različitih modela. Nisu svi isti. Naprimjer, ako ste visoki ili krupni, to može više utjecati na to što vam najbolje odgovara nego što bi odgovaralo nižoj osobi.

Unaprijed odredite veličinu i budžet

Neki skuteri mogu dostići brzinu od 100 km/h i možete ih voziti autoputem i pratiti saobraćaj. Drugi su mali i nježni, postižu samo 55 km/h i troše malo goriva. Koji vam više odgovara? Zavisi od vaših potreba.

Mali skuteri su odlični za obavljanje svih vaših svakodnevnih poslova, poput odlaska u trgovinu, poštu ili teretanu, a mnogo ih je lakše parkirati. Veliki modeli zadovoljavaju vašu potrebu za većom brzinom, ali su i znatno skuplji.

Suzite izbor na, recimo, tri modela i odlučite se između njih.

Prodavci će pričati o kubikaži, odnosno zapremini motora. Ne treba vam diploma mehaničara da biste to razumjeli. Mali skuteri su obično oko 50cc, srednji modeli od 125 do 170cc, a veliki skuteri 250cc i više. Što više ccm, to je veća snaga.

Počnite s poznatim brendovima

Bez uvrede za nove marke, ali tokom godina vožnje imao sam najbolja iskustva sa skuterima Yamaha, Piaggio, Honda i Suzuki. Lakše je nabaviti dijelove i servisirati ih.

Većina ljudi zna o čemu govorite kada spomenete ove brendove. Poznata imena olakšavaju preprodaju kada dođe vrijeme. Sjetite se filma “Smrt trgovca”, kada Willy Loman kaže: “Ko je ikada čuo za Hastings frižider?”. Ovo se ovdje odnosi na isti način.

Foto: Pixabay

Razmislite o tome gdje će skuter stajati prije nego što ga odvezete kući

Može biti primamljivo pokazati svoj novi skuter komšijama ili prijateljima. Ali, u većini naselja postoje nepoželjne osobe koje prate nove skutere, prate vlasnike do prodavnice ili kuće, a zatim dva muškarca podignu skuter u kombi. To se meni jednom dogodilo u Bronxu.

Najbolje mjesto za skladištenje skutera je zatvorena garaža. Također biste trebali investirati u čvrsti lanac i bravu, provlačeći lanac kroz oba točka i pričvršćujući ga za nešto što se ne može pomjeriti.

Nemojte samo parkirati ispred kuće, zaključati prednju viljušku i misliti da je to kraj priče. Nema goreg osjećaja nego kada izađete vani i otkrijete da vam skuter nedostaje. Parkirajte ga na skrivenom mjestu, van vidokruga, po mogućnosti pod nekim natkrivenim mjestom. Ili, ako si to možete priuštiti, osigurajte garažu i vozite ga samo vikendom.

Budite spremni za vozačku dozvolu i osiguranje

U mojoj državi morate registrovati skuter ako ide brže od 55 km/h. Provjerite propise u vašem području i nabavite odgovarajuću dozvolu i osiguranje nakon kupovine, kako vam skuter ne bi bio zaplijenjen u rijetkom slučaju da vas zaustavi policija.

Razmislite o učlanjenju u klub u vašem području

Za razliku od svijeta motocikala, koji nepravedno nosi stereotip “odmetnika”, skuteri privlače uglavnom opuštenu publiku. Od umjetnika, poslovnih ljudi do domaćica i drugih. Pronađite klub online, vozite se s njima i mnogo brže ćete saznati više o svom skuteru i zanimljivim mjestima za vožnju u vašoj blizini.

Josh Max, saradnik Forbesa