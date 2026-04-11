Naftni šok zbog rata gura inflaciju u SAD-u na 3,3%, najgori dani tek dolaze

Cijene su se već očekivale u porastu u narednim mjesecima zbog lančanih posljedica američko-izraelskog rata s Iranom.

Nagli rast cijena goriva izazvan ratom pogurao je inflaciju u Sjedinjenim Američkim Državama na 3,3% u martu, što predstavlja najbrži godišnji rast u gotovo dvije godine, pokazuju novi podaci Zavoda za statistiku rada objavljeni u petak.

Na mjesečnom nivou, cijene su porasle za 0,9%, što je tri puta više u odnosu na rast od 0,3% u februaru, kada je inflacija iznosila 2,4%, pokazuju najnoviji podaci Indeksa potrošačkih cijena.

Cijene benzina, koje su tokom mjeseca porasle rekordnih 21,2%, činile su gotovo tri četvrtine ukupnog mjesečnog rasta.

Ekonomisti su očekivali mjesečni rast cijena od 0,9% te povećanje godišnje stope na 3,4%, prema podacima FactSeta.

Lančani efekti rata s Iranom, koji je započeo krajem februara, brzo su unazadili napredak u obuzdavanju inflacije, istovremeno pojačavajući dugotrajnu zabrinutost zbog pristupačnosti života.

Rast plata Amerikanaca, koji je gotovo tri godine nadmašivao inflaciju za oko jedan procentni poen, u martu je naglo neutraliziran. Kada se prilagode inflaciji, prosječne satnice porasle su po godišnjoj stopi od svega 0,3% u martu, što je pad u odnosu na 1,3% u februaru.

„Situacija će se znatno pogoršati prije nego što dođe do bilo kakvog olakšanja“, izjavila je Heather Long, glavna ekonomistica Navy Federal Credit Uniona, u razgovoru za CNN. „Čak i ako se rat s Iranom završi za dvije sedmice i postigne neki dogovor, inflacija će nastaviti rasti u mjesecima koji slijede.“

Postepeno kuhanje rasta cijena

Uoči objave izvještaja, ekonomisti su očekivali da će se poskupljenja posebno vidjeti u kategorijama poput avionskih karata, troškova prijevoza pa čak i hrane. Međutim, ti rastovi bili su blaži nego što se očekivalo, a ukupne cijene hrane čak su pale za 0,2% u martu.

Isključujući cijene goriva i hrane, kategorije koje su često nestabilne, temeljni indeks potrošačkih cijena porastao je za 0,2% u martu, što je isti tempo kao i mjesec ranije. Na godišnjem nivou, ovaj pažljivo praćeni pokazatelj temeljne inflacije porastao je na 2,6% u odnosu na 2,5% u februaru.

„Još uvijek nismo vidjeli puni efekat na cijene hrane, avionskih karata, koje će sigurno rasti, kao ni na troškove prijevoza“, dodala je Long. „Samo je pitanje vremena.“

Primirje postignuto ranije ove sedmice donekle je ublažilo strahove da bi sukob mogao dodatno eskalirati ili se, s druge strane, brže završiti. Ipak, neizvjesnost i dalje traje, kao i potencijalni inflatorni pritisci.

Očekuje se da će inflacija ubrzati u narednim mjesecima kako se posljedice rata budu širile izvan cijena goriva i zahvatile širok spektar robe i usluga koje građani svakodnevno koriste.

Pritisci su postojali i prije rata

Inflacija je i prije izbijanja rata bila viša od uobičajene, dijelom zbog rasta cijena robe uzrokovanog carinama, ali i zbog i dalje snažne potražnje potrošača za uslugama.

„Postoje brzi i spori efekti šoka cijena nafte, a neki od tih efekata još se nisu u potpunosti ispoljili“, izjavio je Tyler Schipper, vanredni profesor ekonomije i analitike podataka na Univerzitetu St. Thomas u St. Paulu, Minnesota, za CNN.

„Dobra vijest je da ovakav šok ne mora nužno ponovo pokrenuti snažan rast inflacije“, dodao je. „Loša vijest je da potrošači ipak trebaju očekivati rast troškova u drugim kategorijama.“

Inflacija povezana s carinama i dalje je prisutna, šok cijena nafte samo se nadovezao na već postojeće pritiske.

„Gotovo smo zaboravili na carine jer smo svi fokusirani na gorivo, ali ovo je dobar podsjetnik da se novi problemi nadovezuju na već postojeće“, kazala je Long.

Cijene igračaka, kategorije koja u velikoj mjeri ovisi o uvozu, porasle su za 2,3% u martu, što je najveći mjesečni skok u gotovo pet godina. Alati i oprema poskupjeli su za 1,4%, najviše od oktobra 2022., dok su troškovi održavanja vozila također porasli za 1,4%, što je najveći rast od septembra 2022. godine.

