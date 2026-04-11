Kako je bivši vodoinstalater i jedini Trumpov ministar bez diplome izgradio bogatstvo od više desetaka miliona dolara

Na polaganju zakletve senatora iz Oklahoma Markwayne Mullin za sekretara domovinske sigurnosti, Donald Trump uradio je ono što obično radi na ceremonijama, lutao je. Pohvalio se vlastitim izbornim razlikama u Sooner državi, pohvalio jednog od Mullinovih sinova zbog njegove „dobre genetike“, a zatim se vratio na poentu, Mullin je, rekao je Trump, uspio u biznisu jer „sve čega se dotakne pretvara u zlato“.

Ta izjava je tipična za Trumpa, koji je bio u pravu kada je riječ o Mullinovoj poslovnoj sposobnosti. Prije ulaska u politiku, Mullin i njegova supruga Christie pretvorili su porodični vodoinstalaterski posao, koji je bio u problemima, u imperiju kućnih usluga na nivou cijele države. Bio je multimilioner kada je prvi put osvojio mjesto u Predstavničkom domu 2012. godine. Njegovo bogatstvo je ponovo poraslo nakon što je krajem 2021. prodao većinski udio privatnoj investicionoj firmi, a zatim reinvestirao sredstva u nekretnine i veliki portfelj dionica i druge imovine. Danas Forbes procjenjuje da vrijedi oko 60 miliona dolara, dvanaest puta više od bogatstva njegove prethodnice Kristi Noem.

Ta cifra nije potpuno precizna. Savezni zvaničnici prijavljuju imovinu u rasponima, a ne u tačnim iznosima, što onemogućava potpunu tačnost. Mullinova zaduženja dodatno komplikuju sliku. Tokom 2024. otvorio je kreditnu liniju sa kamatom od 6,1 posto, čija je vrijednost negdje između 5 i 25 miliona dolara. Također je prijavio još pet zajmova podignutih u posljednje tri godine. Četiri su iz Arvest Bank, u vlasništvu milijarderske porodice Walton family, kojima, prema posljednjoj prijavi, duguje između 3,5 i 16 miliona dolara uz kamatu od 6,75 posto. Robson Walton i Jim Walton su u posljednje dvije godine donirali njegovoj senatorskoj kampanji.

Forbes je analizirao javne evidencije kako bi precizirao njegove nekretnine, modelirao koliko je mogao zaraditi prodajom kompanije Mullin Plumbing i pregledao godine finansijskih izvještaja kako bi došao do procjene od 60 miliona dolara. Portparol Ministarstva domovinske sigurnosti odbio je odgovoriti na konkretna pitanja o Mullinovom bogatstvu, prodaji njegove firme i dugovima, te je umjesto toga poslao saopćenje u kojem ga opisuje kao „netipičnog političara“ i ističe njegov poslovni uspjeh.

Mullin je rođen 1977. godine i odrastao je u istočnoj Oklahoma, blizu granice sa Arkansas. I dalje živi na porodičnom ranču od 1.600 jutara, koji se oglašava kao poljoprivredni biznis, ali i kao „savršeno mjesto za korporativne događaje, privatne zabave, bijeg u brak ili svadbene prijeme“. Mullin nije prijavio nedavne prihode s ranča, ali Forbes procjenjuje da imanje vrijedi oko 8 miliona dolara.

Mullin ne krije svoje ruralno porijeklo, čak ni u hodnicima Kongresa.

Mullin je upoznao Christie u srednjoj školi. Oboje su upisali fakultet, ali su ga napustili kada se njegov otac Jim razbolio, a porodični posao čišćenja odvoda i septičkih sistema počeo propadati. „Ljudi kojima je vjerovao doveli su firmu do propasti“, rekao je obrijani Mullin u obraćanju 2012. godine, neposredno prije izbora u Kongres. „Kompanija je imala više od pola miliona dolara duga, a 250.000 dolara bilo je već dospjelo za naplatu.“

Kako tvrdi, uspjeli su preokrenuti situaciju za četiri godine, a tokom 2000 ih Mullin Plumbing se brzo proširio u kompaniju koja pruža kompletne vodoinstalaterske usluge. Mullin je kupio firmu od oca 2007. godine, prema finansijskoj prijavi iz 2013, koja navodi obavezu prema Jimu u iznosu između 500.000 i milion dolara.

Godine 2011. Mullin se okrenuo politici, ostavljajući svakodnevno upravljanje dvojici dugogodišnjih menadžera. U podcastu Black Rifle Coffee 2024. rekao je da je počeo razmišljati o Washingtonu kada je Environmental Protection Agency predložila novu regulativu koja bi njegovu kompaniju za preradu vode, Mullin Environmental, izbacila iz posla. U svojoj prvoj utrci za mjesto u Kongresu iz istočne Oklahome posudio je kampanji više od 250.000 dolara, sredstva koja su kasnije vraćena kroz naredne izborne cikluse. Pobijedio je 2012. s gotovo 20 procentnih poena razlike, pretvorivši mandat koji su historijski držali konzervativni demokrati u čvrsto republikanski.

U svojoj prvoj prijavi naveo je imovinu, uključujući osam kompanija, vrijednu između 2,8 i 9,1 milion dolara. Čak i nakon stupanja na dužnost nastavio je prijavljivati značajne prihode iz tih poslova. Godine 2020, neposredno prije prodaje, prijavio je između 2 i 10 miliona dolara prihoda od Mullin Plumbinga, te između 100.000 i milion dolara iz njegovih HVAC i septičkih odjela.

Krajem 2021. privatna investiciona firma CenterOak iz Dallas objedinjila je Mullinov biznis u podružnicu nazvanu HomeTown Services. Cijena nije objavljena, ali podaci pokazuju da je prodaja obavljena 10. decembra 2021, istog dana kada je kupio između 25 i 50 miliona dolara fondova za upravljanje gotovinom Dreyfus.

Mullin je lokalnoj televiziji rekao da je nakon prodaje zadržao oko 10 posto udjela u firmi. Prijave nisu potpuno jasne, ali je istog dana stekao između 1 i 5 miliona dolara udjela u „COP Hometown Parent LLC“, koja kontrolira HomeTown Services. Prema riječima bivšeg zaposlenika, vrijednost tog udjela je vjerovatno značajno porasla. U najnovijoj prijavi taj udio sada se procjenjuje između 5 i 25 miliona dolara, što potvrđuje rast vrijednosti.

Ovaj događaj likvidnosti pomogao je Mullinu, koji je izabran u Senat 2022, da dodatno uveća bogatstvo. Danas posjeduje portfelj nekretnina s najmanje 46 objekata, komercijalnih, stambenih i neizgrađenih, raspoređenih u 13 gradova u Oklahomi, kao i u Versaillesu u Missouri i Washington, D.C.. Jedna kuća izvan Tulse kupljena je 2022. i renovirana s više od milion dolara prije nego što je 26. marta ponuđena na prodaju za 2,2 miliona dolara. Mullin također posjeduje sjedište Mullin Plumbinga u Broken Arrowu i ured u Mooreu, koje iznajmljuje svojoj bivšoj kompaniji za značajne godišnje iznose.

Do nedavno je posjedovao i veliki portfelj dionica i obveznica, od kompanija poput Adobe do Vise. Istraga The New York Times pokazala je da je učestalost njegovog trgovanja značajno porasla nakon prodaje firme, te da je njegov portfelj nadmašio tržište između 2024. i 2026. za 8 posto. Mullin je pristao prodati veći dio portfelja u roku od 90 dana nakon što je postao sekretar, prelazeći na imovinu s manjim potencijalnim sukobima interesa.

To ga ostavlja s raznovrsnom imovinom. Kompanija za iznajmljivanje čamaca i kamp prikolica u Oklahomi duguje jednoj od njegovih firmi između 1 i 5 miliona dolara. Posjeduje udjele u kompanijama Botanic Tonics, HistoSonics i Apres Spectrum, kao i četiri police životnog osiguranja.

U svojoj novoj ulozi Mullin će zarađivati više od 200.000 dolara godišnje, što je povećanje u odnosu na 174.000 koliko je primao kao senator. To je značajno povećanje plate. Dodatni bonus je što će, čak i dok Ministarstvo domovinske sigurnosti ostaje zahvaćeno najdužim djelimičnim prekidom rada vlade u historiji SAD a, kao imenovani zvaničnik potvrđen u Senatu nastaviti primati platu.

