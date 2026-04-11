Eldin Okić iz Modriče izgradio biznis koji izvozi širom Evrope

U mjestu Tarevci kod Modriče, iz podruma sa nekoliko starih mašina, prije gotovo 14 godina počela je priča koja danas zapošljava 18 radnika i izvozi namještaj širom Evrope. Kako javlja FENA, riječ je o porodičnom biznisu Eldina Okića, primjeru kako upornost, znanje i pravovremena podrška mogu izgraditi uspješnu kompaniju.

„Ja sam povratnik u Tarevce. U podrumskim prostorijama, koje su danas skladište, pokrenuli smo proizvodnju namještaja“, prisjeća se Okić.

Ideja o vlastitom biznisu, kako kaže, došla je iz iskustva rada u salonu namještaja.

„Vidjeli smo da serijski namještaj često ne ispunjava želje kupaca. To nas je navelo da krenemo drugačije, s malo znanja, puno volje i osnovnom opremom, ali s fokusom na namještaj po mjeri.“

Firma je zvanično osnovana 2012. godine, kada su on i supruga radili s mašinama starim skoro četiri decenije.

„Imali smo mašine iz 1973. godine. Supruga i ja smo radili, imali mali salon u Modriči, a sve se proizvodilo u podrumu.“

Prekretnica dolazi 2016. godine, uz podršku Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

„To nije bila samo finansijska pomoć, već potvrda da imamo nekoga iza sebe. To je s moralne strane bilo izuzetno važno.“

Ta podrška omogućila je nabavku CNC mašine i širenje proizvodnje, što je pokrenulo dalji rast.

„Bili smo obavezni zaposliti pet povratnika, ali smo zaposlili osam. To nas je učinilo konkurentnijim i dovelo do veće potražnje.“

Danas firma posluje u pogonu od 850 kvadratnih metara, a proizvodi se izvoze u Njemačku, Švicarsku, Austriju i Hrvatsku.

Posebno ističe važnost mladih radnika koji ostaju u BiH.

„Dolaze bez znanja, ali kroz rad ovdje nauče zanat i to im postaje životni poziv.“

Jedan od njih je i poslovođa Srđan, koji je u ovoj firmi pronašao razlog da ostane u zemlji.

„Kao i većina mladih, planirao sam otići. Ovdje sam dobio priliku i podršku, danas imam stabilan posao i porodicu“, kaže on.

Eldin Okić/Foto: FENA

Okić naglašava da u njegovoj firmi nacionalna pripadnost nikada nije bila tema.

„Ako želite napredovati u biznisu, ne brojite krvna zrnca, već gledate kvalitet ljudi. To je za nas potpuno normalno.“

Poslovni model zasniva se na kompletnoj usluzi, od ideje do montaže, a ključ uspjeha vidi u povjerenju.

„Više od 90 posto mušterija dolazi po preporuci. Svaki dobro odrađen posao otvara nova vrata.“

Iako je zadovoljan postignutim, smatra da je povratnički potencijal mogao biti bolje iskorišten.

„Nije problem što je uloženo malo, već što sredstva nisu uvijek išla onima koji zaista žele raditi.“

Planovi za budućnost postoje, ali izazovi ostaju isti, nedostatak radne snage i prostora.

„Cilj nam je rasti i zaposliti još ljudi koji žele živjeti od svog rada.“

U toj budućnosti vidi i svoju porodicu.

„Kćerka danas radi u inostranstvu, u velikoj IT kompaniji. Nadam se da će se jednog dana vratiti i pomoći da firmu podignemo na još viši nivo“, kaže Okić.

Please enable JavaScript

