Šta je ‘Mythos’ i zašto je američki Fed sazvao hitan sastanak predstavnika najvećih svjetskih banaka

Svjetske finansijska institucije se suočava sa novom vrstom egzistencijalne prijetnje koja ne dolazi sa berzanskih tržišta niti ilegalnih krugova organizovanog kriminala, već iz laboratorija za testiranje umjetne inteligencije. Na nedavnom hitnom sastanku u Washingtonu, kojem su prisustvovali predsjednik američkih Federalnih rezervi Jerome Powell i sekretar trezora Scott Bessent, okupio je čelnike giganata poput Bank of America, Citigroup i Wells Fargo. Razlog za vanrednu mobilizaciju je “Mythos”, najnoviji i još uvijek neobjavljeni model umjetne inteligencije kompanije Anthropic. Iako je razvijen s primarnim ciljem unapređenja kodiranja, Mythos je pokazao nuspojavu koja bi mogla destabilizovati globalni bankarski sistem: sposobnost da identifikuje i eksploatiše softverske ranjivosti koje ljudski programeri godinama nisu primjećivali.

Strah je i te kako opravdan jer Mythos više nije samo teoretska opasnost. Tokom internih testiranja, model je identifikovao na hiljade sigurnosnih propusta u gotovo svim većim operativnim sistemima i web preglednicima. U rukama banaka, ovaj alat bi mogao biti vrhunski štit, ali u rukama hakera ili neprijateljskih država, on postaje digitalni “master ključ” za najčuvanije trezore svijeta.

Problem za bankarski sektor leži u činjenici da bi dopuštanje ovakvom softveru da komunicira s internim sistemima moglo izložiti osjetljive podatke klijenata nezapamćenom riziku. Ukoliko AI može pronaći rupu u sistemu, ona je po automatizmu može i iskoristiti, pretvarajući rutinsku provjeru koda u potencijalni napad unutar samog bankarskog jezgra.

Sistemski rizik i paradoks digitalne zaštite

Finansijski regulatori upozoravaju da bi era sajber napada koji koriste umjetnu inteligenciju kao svoj glavni adut mogla dovesti do scenarija u kojem bankovne platforme ne samo da bi mogle prestati s radom, već bi se mogle I digitalno izbrisati ili ostati trajno kompromitovane. Za razliku od pada običnog softvera koji uzrokuje samo privremeni problem, nestanak ili manipulacija stanjima na računima klijenata mogla bi izazvati potpuni kolaps povjerenja u ekonomski sistem.

Upravo zato je Anthropic formirao koaliciju “Project Glasswing”, u kojem učestvuje samo 40 kompanija, uključujući JPMorgan Chase, kako bi Mythos koristio isključivo u defanzivne svrhe. Cilj je popraviti kritične tačke na internetu prije nego što ih zlonamjerni akteri otkriju. No, kritičari upozoravaju na opasan poslovni model koji podsjeća na “stvaranje bolesti kako bi se prodao lijek”.

Rizik za banke je višeslojan jer se tehnologija ne može lako zaustaviti na granicama jedne kompanije, a samo postojanje ovakve tehnologije znači da će slične modele ubrzo razviti hakeri i državni akteri kroz vlastite platforme. Banke se nalaze u pat-poziciji: moraju koristiti najnaprednije AI alate da bi se odbranile, ali sama integracija tih alata u njihove zatvorene ekosisteme stvara nove slabe tačke za buduće napade.

Foto: Ilustracija, Reuters.

Između inovacije i državne sigurnosti

Dok američka administracija pokušava uvesti red, situaciju dodatno komplikuje pravni sukob Trumpove administracije i kompanije Anthropic. Ministarstvo odbrane SAD-a označilo je kompaniju kao “rizik za lanac snabdijevanja” nakon što je Anthropic odbio ukloniti ograničenja na korištenje svoje tehnologije u ratne svrhe.

Bankari su dobili jasan signal da je vrijeme za hitnu koordinaciju jer bi svako kašnjenje u prilagođavanju na Mythos moglo značiti da će sljedeći veliki finansijski šok biti digitalne prirode, a ne tržišne.

Urgentnost sastanka u trezoru ukazuje na to da vlada ovaj put ne želi biti samo nijemi posmatrač tehnološkog razvoja. Pitanje više nije hoće li umjetna inteligencija zamijeniti radna mjesta u bankarstvu, već hoće li bankovni računi građana postati žrtve tehnologije koja je postala previše pametna za sigurnosne sisteme na kojima počiva današnji svijet.