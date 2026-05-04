Peking prkosi Americi: Naredio kompanijama da ignorišu i ne sprovode sankcije

U, do sada neviđenoj eskalaciji globalnih trgovinskih tenzija, Ministarstvo trgovine Narodne Republike Kine (MOFCOM) izdalo je u subotu formalnu naredbu domaćim kompanijama da ignorišu i ne sprovode sankcije Sjedinjenih Američkih Država. Ova odluka, koja je odmah stupila na snagu, direktno je usmjerena na zaštitu pet velikih kineskih petrohemijskih kompanija koje je Washington ciljao zbog navodne umiješanosti u trgovinu iranskom naftom.

Ovo predstavlja historijski trenutak u kojem Peking prvi put zvanično koristi svoj “zakon o blokiranju”, pravni mehanizam osmišljen da neutralizira ekstrateritorijalni doseg stranih zakona, signalizirajući jasan prelazak sa diplomatskih protesta na aktivne pravne protumjere radi zaštite nacionalnog suvereniteta i ekonomskih interesa.

Odbrana naftnih prerađivačai pravni okvir

Kompanije obuhvaćene ovom zaštitom uključuju Hengli Petrochemical (Dalian) Refining Co., Ltd., Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co., Ltd., Shandong Jincheng Petrochemical Group Co., Ltd., Hebei Xinhai Chemical Group Co., Ltd. i Shandong Shengxing Chemical Co., Ltd. Prethodno je Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva trezora SAD (OFAC) ove firme uvrstio na listu posebno označenih državljana (SDN), što podrazumijeva zamrzavanje imovine i potpunu zabranu transakcija.

Prema navodima američkog Trezora, rafinerija Hengli je identifikovana kao jedan od glavnih kupaca koji podržavaju iransku naftnu ekonomiju, kupujući naftu u vrijednosti od više milijardi dolara. MOFCOM naglašava da je odluka o blokadi donesena u okviru kineskog Zakona o nacionalnoj sigurnosti, Zakona o vanjskim odnosima i Zakona protiv stranih sankcija, nakon sveobuhvatne procjene koja je potvrdila nepravilnu ekstrateritorijalnu primjenu američkih mjera.

Odgovor na pritisak SAD-a i budući nadzor

Kineske vlasti tvrde da američke restrikcije, uvedene pod izvršnim naredbama iz 2025. godine, nepravilno ograničavaju normalnu ekonomsku razmjenu između kineskih firmi i trećih strana, čime se krše međunarodno pravo i osnovne norme međunarodnih odnosa.

Do poteza je došlo nakon što je OFAC upozorio globalne finansijske institucije na rizike poslovanja sa nezavisnim kineskim rafinerijama, poznatim kao “teapot” rafinerije, tvrdeći da one igraju ključnu ulogu u preradi iranske sirove nafte tokom cijele 2026.

Glasnogovornik MOFCOM-a istakao je da se Peking dosljedno protivi jednostranim sankcijama bez mandata Ujedinjenih nacija, naglašavajući da ova naredba ne utječe na međunarodne obaveze Kine niti na zaštitu stranih investitora pod kineskim zakonom.

Ministarstvo trgovine najavilo je da će nastaviti pažljivo pratiti sve slučajeve nepravilne primjene stranih zakona i provoditi daljnje korake u skladu sa utvrđenim mehanizmima zaštite.

