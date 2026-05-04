Globalni naftni šok dobija logičan odgovor, ali rješenje nije ni brzo ni jednostavno

Prema analizi koju prenosi CNN, svijet se suočava sa paradoksom koji na prvi pogled djeluje nelogično, nafte nedostaje, cijene rastu, a proizvodnja ne prati taj trend. Ipak, iza toga stoje složeni ekonomski, tehnološki i geopolitički razlozi koji pokazuju da “jednostavna rješenja” u energetici gotovo nikada ne postoje.

Na prvi pogled, pitanje se nameće samo od sebe, ako nafte nema dovoljno, zašto se jednostavno ne buši više. Međutim, odgovor industrije već mjesecima ostaje isti, proizvođači rade na maksimalnim kapacitetima, skladišni prostori su popunjeni, rafinerije su na granici mogućnosti, a ulaganje u nova nalazišta trenutno nema dovoljno ekonomskog smisla.

Suštinski problem leži u činjenici da je eksploatacija nafte dugotrajan i izuzetno skup proces. Bušotine otvorene danas ne donose rezultate odmah, često su potrebne godine, pa čak i decenija da počnu davati puni kapacitet. Takva ulaganja imaju smisla samo ako se cijene nafte dugoročno zadrže na visokom nivou, iznad 90 dolara po barelu.

U međuvremenu, tržište se ponovo uzburkalo. Nakon neuspjelih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, cijene su ponovo skočile iznad 110 dolara, dok ključni pomorski pravci poput Hormuškog moreuza ostaju nestabilni. Investicione banke procjenjuju da bi cijene mogle ostati visoke do kraja godine, što ponovo otvara pitanje povećanja proizvodnje.

Ipak, situacija nije tako jednostavna.

Geopolitika mijenja pravila igre

Velike naftne kompanije sve više razmišljaju o diverzifikaciji proizvodnje. Krize na Bliskom istoku pokazale su koliko je rizično oslanjati se na jednu regiju. Kompanije koje imaju globalno rasprostranjene operacije danas su u znatno boljoj poziciji.

Međutim, premještanje investicija nije brz proces, zahtijeva vrijeme, kapital i dugoročnu strategiju. Visoke cijene mogu motivirati ulaganja, ali kompanije žele sigurnost da će tržište postojati i kada nova nalazišta počnu proizvoditi.

Istovremeno, Sjedinjene Američke Države suočavaju se sa dugotrajnim problemom nedostatka rafinerijskih kapaciteta. U Kaliforniji su zatvorene četiri rafinerije zbog visokih troškova i ekoloških regulativa, dok nova velika rafinerija nije izgrađena još od 1977. godine.

Dodatni izazov predstavlja činjenica da se iscrpljuju najkvalitetniji izvori nafte iz škriljca, oni koji su najlakši i najprofitabilniji za eksploataciju. Procjene pokazuju da bi SAD već oko 2027. mogle dostići vrhunac proizvodnje iz ovog sektora.

Ovaj problem nije ograničen samo na Ameriku. Globalno gledano, najveće svjetske kompanije mogle bi se suočiti sa padom proizvodnje od skoro 40 posto do 2040. godine, što stvara ogroman jaz između ponude i očekivane potražnje.

Latinska Amerika kao nova energetska šansa

U takvom kontekstu, pažnja se sve više usmjerava ka Latinskoj Americi. Ova regija već sada učestvuje sa oko 10 posto u globalnoj proizvodnji nafte, a za razliku od Bliskog istoka, ne nosi isti nivo geopolitičkog rizika.

Zemlje poput Brazila, Gvajane i Argentine već povećavaju proizvodnju, dok Meksiko i Venecuela imaju ogroman potencijal za izvoz ukapljenog prirodnog plina. Procjene pokazuju da bi Latinska Amerika mogla značajno povećati svoj energetski značaj do kraja decenije.

Posebno je zanimljiv slučaj Venecuele, zemlje sa jednim od najvećih rezervi nafte na svijetu. Iako se suočava sa brojnim političkim i ekonomskim problemima, potencijal za rast proizvodnje i dalje postoji. Velike kompanije već pokazuju interes, računajući na dugoročnu isplativost ulaganja.

Rizici, neizvjesnost i oprez investitora

Ipak, potraga za novim nalazištima uvijek nosi rizik. Nisu sve bušotine uspješne, a gubici mogu biti ogromni. Samo u 2026. godini, nekoliko velikih projekata završilo je bez rezultata, što pokazuje koliko je ovaj posao neizvjestan.

Istovremeno, postoji i doza opreza zbog prethodnih iskustava. Pad cijena nafte u prošloj deceniji doveo je do bankrota brojnih kompanija, zbog čega su današnji investitori znatno konzervativniji. Velike korporacije sada pažljivije biraju projekte i izbjegavaju rizične poteze.

Ulaganja u istraživanje nafte već su blago opala, što dodatno komplikuje buduću ponudu.

Visoke cijene ubrzavaju energetsku tranziciju

Još jedan faktor koji utiče na tržište jeste takozvano “uništenje potražnje”. Kada cijene postanu previsoke, potrošači i kompanije počinju smanjivati potrošnju ili prelaziti na alternative.

Upravo to se sada dešava, visoke cijene nafte i plina ubrzavaju prelazak na obnovljive izvore energije. Potražnja za solarnim panelima, posebno u Kini, naglo raste, što pokazuje da energetska tranzicija dobija dodatni zamah.

Zbog svega toga, pojedine kompanije u Sjedinjenim Američkim Državama sve više se okreću kratkoročnim rješenjima, koriste postojeće bušotine koje trenutno nisu aktivne, umjesto da ulažu u potpuno nova istraživanja.

Zaključak koji se nameće je jasan, iako visoke cijene nafte na prvi pogled sugeriraju jednostavno rješenje kroz povećanje proizvodnje, realnost je mnogo složenija. Energetsko tržište oblikuju dugoročne investicije, geopolitički odnosi i sve brža tranzicija ka održivim izvorima energije.

