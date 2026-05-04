Budžet od 100 miliona i veliki povrat: Spektakularan start “Vrag nosi Pradu 2”

Drugi nastavak filma “Vrag nosi Pradu” obara rekorde po prodaji karata u kinima već u prvoj sedmici prikazivanja. U SAD-u i Kanadi je zaradio 77 miliona dolara, a na međunarodnom nivou čak 156,6 miliona dolara. Prvi film, premijerno prikazan u junu 2006. godine, zaradio je više od 326 miliona dolara širom svijeta, ne računajući inflaciju. Većinu karata, čak 76 % , za “Vrag nosi Pradu 2”, u Sjevernoj Americi je na 4.150 lokacija na kojima je studio 20th Century prikazao film, kupile žene.

Produkcija 100 miliona dolara

Prema izlaznim anketama PostTraka; 74% je reklo da bi “definitivno preporučile” film prijateljima. Kritičari su bili podijeljeni vezano za nastavak u kojem Andy Sachs, koju glumi Anne Hathaway, ponovo radi za Mirandu Priestly, koju glumi Meryl Streep, u izmišljenom časopisu “Runway” u prilično osiromašenom medijskom okruženju. Dok je prvi film koštao 35 miliona dolara, produkcija drugog nastavka navodno je dostigla sumu od 100 miliona dolara.

“Ispostavilo se, znate, da kada završite s plaćanjem svih najvećih filmskih zvijezda na svijetu, i dalje završite s, u osnovi istim budžetom za snimanje filma kao i za prvi“, kazao je za AP reditelj filmskog hita David Frankel.

A da će biti hit, nedavno je priznala i Meryl Streep, holivudska ikona, koja je ulogom stroge šefice Mirande u časopisu “Runway”, stekla još veću popularnost i među milenijalcima, kada je u jednom od svojih intervjua kazala kako je u početku odbila ulogu, jer je u to periodu razmišljala da se povuče iz filmskog biznisa.

Meryl Streep nije odmah rekla “DA”

“Bila sam spremna za penziju. Pozvali su me i dali mi ponudu, a ja sam rekla: ‘Ne, neću to da uradim'”. Znala sam da će to biti hit i htjela sam da vidim da li ću uspjeti da udvostručim svoj traženi honorar. Odmah su pristali i rekli: ‘Naravno.’ Pomislila sam, imam 50, 60 godina, i trebalo mi je ovoliko dugo da shvatim da to mogu da uradim. Osjećala sam da sam im potrebna”, kazala je Streep gostujući u emisiji Today with Jenna & Sheinelle.

Podsjećamo, “Vrag nosi Pradu” ekranizacija je istoimenog bestselera Lauren Weisberger. Kada se pojavio izazvao je veliku pažnju javnosti, i pitanje da li je film zapravo priča o šefici kultnog modnog časopisa Vogue Anni Wintour? Naime, autorica romana je iskoristila svoje radno iskustvo upravo u Vogueu kako bi opisala režim u kojem se stvaraju modni trendovi i uopće funkcionira modni biznis.