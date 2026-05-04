Ovu su najbolje aviokompanije na svijetu za 2026. godinu

Prema rangiranju za 2026. godinu, titulu najbolje aviokompanije na svijetu ponovo nosi Qatar Airways.

Razlog za ovakvu poziciju leži u dosljedno visokom kvalitetu kroz sve klase putovanja. Poseban fokus stavlja se na ekonomsku klasu, jer većina putnika upravo tako putuje. Putnicima se nudi solidan prostor za noge, udobna sjedišta, obroci, veliki izbor zabavnog sadržaja i dostupna internet konekcija na velikom dijelu flote.

U premium segmentu, Qatar Airways se posebno ističe svojim Qsuite poslovnim razredom, koji omogućava putnicima da putuju u privatnim kabinama ili čak u zajedničkim prostorima za rad i druženje tokom leta.

Ono što ovu aviokompaniju dodatno izdvaja jeste odnos cijene i kvaliteta, kao i velika globalna povezanost i široka mreža destinacija. Tokom posljednjih godina, kompanija je pokazala i visok nivo organizacije tokom kriznih situacija, uz jasnu komunikaciju i brigu o putnicima.

Najbolje full service aviokompanije

U kategoriji punog servisa konkurencija je najjača, jer se ocjenjuje gotovo sve, od udobnosti sjedišta do kvaliteta hrane i konzistentnosti usluge širom svijeta.

Prvo mjesto, Qatar Airways

Ponovo dominira zahvaljujući stabilnom kvalitetu u svim klasama i vrlo jakom poslovnom razredu.

Drugo mjesto, Cathay Pacific

Na drugom mjestu nalazi se Cathay Pacific, poznat po udobnosti na dugim letovima, smirenoj i profesionalnoj usluzi te kvalitetnoj međunarodnoj mreži.

Treće mjesto, Singapore Airlines

Singapore Airlines ostaje sinonim za visoki standard usluge, luksuznije kabine i veoma visoko zadovoljstvo putnika.

Četvrto mjesto, Korean Air

Korean Air je poznat po prostranoj ekonomskoj klasi i fokusu na komfor putnika, iako je ove godine pao na četvrtu poziciju nakon ranijih vodećih mjesta.

Peto mjesto, Starlux Airlines

Najveći napredak bilježi Starlux Airlines, koji je skočio među pet najboljih zahvaljujući modernim kabinama, kvalitetnoj usluzi i visokom standardu hrane tokom leta.

Najbolje hibridne aviokompanije

Hibridne aviokompanije predstavljaju spoj niskotarifnog i klasičnog modela, zavisno od rute i udaljenosti leta.

Na ovoj listi posebno se ističu i dvije američke velike kompanije, Delta i United, koje su prilično izjednačene po kvalitetu ekonomskog razreda. Razlike između njih uglavnom se svode na tačnost letova i korisničku podršku.

Također se naglašava da flote često nisu ujednačene, jer koriste različite tipove aviona, što utiče na iskustvo putnika.

Prvo mjesto, Lufthansa

Lufthansa zauzima prvo mjesto u hibridnoj kategoriji jer uspješno kombinuje low cost pristup na kraćim evropskim linijama sa znatno višim standardom na dugim letovima. Na interkontinentalnim linijama nudi kvalitetnu ekonomsku klasu i vrlo jak poslovni razred, uključujući i nagrađivano Allegris sjedište.

